Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5G ihalesi Ekim'de, ilk sinyal 2026'da

    Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ekim ayında 5G ihalesinin yapılacağını, 2026’da ise ilk sinyallerin alınacağını açıkladı. Uraloğlu, 5G’nin birkaç yılda tüm ülkeye yayılacağını aktardı.

    5G ihalesi Ekim'de, ilk sinyal 2026'da Tam Boyutta Gör
    Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, 5G ihalesi şartnamesini ay sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, Ekim 2025’te ihalenin yapılmasının planlandığını belirtti.

    İlk sinyal 2026’da alınacak

    5G ihalesi Ekim'de, ilk sinyal 2026'da Tam Boyutta Gör
    Bakan Uraloğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük operatörle uzun ve kapsamlı istişarelerde bulunduklarını vurguladı. Ayrıca, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde 5G uygulamalarının nasıl hayata geçirildiğini incelediklerini söyledi. Bu incelemeler doğrultusunda şartnamenin, hem kamu yararını gözeten hem de operatörlerin yatırım yeteneklerini sınırlamayan bir yapıda hazırlandığını aktardı.

    Ekim ayında yapılması planlanan ihale sonrası 2026’da ilk 5G sinyallerinin alınacağını kaydeden Uraloğlu, 5G teknolojisinin şimdiden İstanbul Havalimanı ve dört büyük futbol kulübünün stadyumları başta olmak üzere birçok tesiste test edildiğini belirtti. Bakan, süreci özetleyerek “birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz” dedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TurkishSabunOfficial +34 TheSanta +34 şubart kedisi +32 Feyzuli +32 BJK +30 xenver +28 KobraAbiniz +27 iamburak +25 BursaliEfsane +22 sezgin_01 +21
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    18 Kişi Okuyor (8 Üye, 10 Misafir) 1 Masaüstü 17 Mobil
    erdal73, ocatanur, Alper.Simsek ve 4 üye daha okuyor
    O
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1323 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    5g, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha Abdulkadir Uraloğlu Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 defa alkollü araç kullanma cezası mahkeme kararları cesaret veren ilaçlar kuduz aşısı alkol ah oh sesleri neden çıkar youtube playlist indirme mp3

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum