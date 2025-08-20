5G ihalesi Ekim'de, ilk sinyal 2026'da

İlk sinyal 2026’da alınacak
Ekim ayında yapılması planlanan ihale sonrası 2026’da ilk 5G sinyallerinin alınacağını kaydeden Uraloğlu, 5G teknolojisinin şimdiden İstanbul Havalimanı ve dört büyük futbol kulübünün stadyumları başta olmak üzere birçok tesiste test edildiğini belirtti. Bakan, süreci özetleyerek “birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
18 Kişi Okuyor (8 Üye, 10 Misafir) 1 Masaüstü 17 Mobil
1323 kez okundu.
15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
5g, Türkiye Haberleri ve