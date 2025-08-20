5G ihalesi Ekim'de, ilk sinyal 2026'da

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yeşil Kalkınma Vakfı (YEKAV) tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi'nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, 5G ihalesi şartnamesini ay sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, Ekim 2025’te ihalenin yapılmasının planlandığını belirtti.

İlk sinyal 2026’da alınacak

Tam Boyutta Gör Bakan Uraloğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük operatörle uzun ve kapsamlı istişarelerde bulunduklarını vurguladı. Ayrıca, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde 5G uygulamalarının nasıl hayata geçirildiğini incelediklerini söyledi. Bu incelemeler doğrultusunda şartnamenin, hem kamu yararını gözeten hem de operatörlerin yatırım yeteneklerini sınırlamayan bir yapıda hazırlandığını aktardı.

Türkiye'de 5G ne kadar hızlı olacak? Gerçekte kaç Mbps göreceğiz? 1 gün önce eklendi

Ekim ayında yapılması planlanan ihale sonrası 2026’da ilk 5G sinyallerinin alınacağını kaydeden Uraloğlu, 5G teknolojisinin şimdiden İstanbul Havalimanı ve dört büyük futbol kulübünün stadyumları başta olmak üzere birçok tesiste test edildiğini belirtti. Bakan, süreci özetleyerek “birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz” dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: