Yapay zekanın açlığını yeni hiper veri sıkıştırma tekniği doyuracak

Veri sıkıştırmada yeni yöntem
2020 yılında Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan ZeroPoint, ultra hızlı ve donanım hızlandırmalı sıkıştırma algoritmalarıyla veri merkezi operatörlerine önemli maliyet avantajları sağlamayı hedefliyor. Şirketin iddiasına göre, bellek kapasitesini iki ila dört kat artırabilirken, enerji verimliliğinde yüzde 50'ye varan iyileştirmeler sunuyor. Bunlar bir araya geldiğinde de firma, sunucu maliyetlerinde yüzde 25'e kadar tasarruf sağlanacağını söylüyor. Bunlar, çok ciddi rakamlar.
ZeroPoint, sıkıştırma oranlarını maksimuma çıkarırken gecikmeleri en aza indiren çeşitli tekniklerle şimdiden 38 patent almayı başardı. Şirketin teknolojisi, YZ eğitimi için kullanılan pahalı GPU ve hızlandırıcılara olan talebi azaltabilir. ZeroPoint'in gelir modeli ise, sektör standartlarına uygun bir fikri mülkiyet lisanslama stratejisine dayanıyor. Şirket, sıkıştırma çekirdekleri ve yazılım sürücülerini gelecekteki çip tasarımlarının entegre bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. ZeroPoint, 2029 yılına kadar yıllık 110 milyon dolar satış gelirine ulaşmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.