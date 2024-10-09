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    Yapay zekanın açlığını yeni hiper veri sıkıştırma tekniği doyuracak

    Üretken yapay zekanın bitmek bilemeyen işlem gücü ve ortaya çıkan büyük darboğazı İsveçli girişi ZeroPoint, hiper-hızlı veri sıkıştırma tekniği ile ortadan kaldırmayı hedefliyor.
    Yapay zekanın açlığını hiper veri sıkıştırma tekniği doyuracak Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka (YZ) teknolojilerinin gelişimi hız kesmeden devam ederken, bu alandaki en büyük zorlukları arasında bitmek bilmeyen yüksek maliyet ve bellek bant genişliği sorunları bulunuyor. Ancak, İsveç merkezli bir startup olan ZeroPoint, bu sorunu çözmek için yenilikçi bir veri sıkıştırma tekniğiyle sahneye çıkıyor.

    Veri sıkıştırmada yeni yöntem

    2020 yılında Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan ZeroPoint, ultra hızlı ve donanım hızlandırmalı sıkıştırma algoritmalarıyla veri merkezi operatörlerine önemli maliyet avantajları sağlamayı hedefliyor. Şirketin iddiasına göre, bellek kapasitesini iki ila dört kat artırabilirken, enerji verimliliğinde yüzde 50'ye varan iyileştirmeler sunuyor. Bunlar bir araya geldiğinde de firma, sunucu maliyetlerinde yüzde 25'e kadar tasarruf sağlanacağını söylüyor. Bunlar, çok ciddi rakamlar.

    Yapay zekanın açlığını hiper veri sıkıştırma tekniği doyuracak Tam Boyutta Gör
    ZeroPoint, veri sıkıştırma, gerçek zamanlı yoğunlaştırma ve optimize edilmiş bellek yönetimi gibi bir dizi teknolojiyi bir araya getiriyor. Bu sayede, mikroçip belleklerindeki gereksiz verilerin yüzde 70'ini ortadan kaldırmayı başarıyor. Şirket, sıkıştırma motorunun geleneksel yazılım tabanlı yöntemlerden tam 1,000 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Bu teknoloji, gelecekte işlemci ve diğer çip tasarımlarına entegre edilebilecek bir donanım bloğu olarak sunuluyor.

    ZeroPoint, sıkıştırma oranlarını maksimuma çıkarırken gecikmeleri en aza indiren çeşitli tekniklerle şimdiden 38 patent almayı başardı. Şirketin teknolojisi, YZ eğitimi için kullanılan pahalı GPU ve hızlandırıcılara olan talebi azaltabilir. ZeroPoint'in gelir modeli ise, sektör standartlarına uygun bir fikri mülkiyet lisanslama stratejisine dayanıyor. Şirket, sıkıştırma çekirdekleri ve yazılım sürücülerini gelecekteki çip tasarımlarının entegre bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. ZeroPoint, 2029 yılına kadar yıllık 110 milyon dolar satış gelirine ulaşmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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