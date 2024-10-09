Yapay zekanın açlığını yeni hiper veri sıkıştırma tekniği doyuracak

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka (YZ) teknolojilerinin gelişimi hız kesmeden devam ederken, bu alandaki en büyük zorlukları arasında bitmek bilmeyen yüksek maliyet ve bellek bant genişliği sorunları bulunuyor. Ancak, İsveç merkezli bir startup olan ZeroPoint, bu sorunu çözmek için yenilikçi bir veri sıkıştırma tekniğiyle sahneye çıkıyor.

Veri sıkıştırmada yeni yöntem

2020 yılında Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden ayrılarak kurulan ZeroPoint, ultra hızlı ve donanım hızlandırmalı sıkıştırma algoritmalarıyla veri merkezi operatörlerine önemli maliyet avantajları sağlamayı hedefliyor. Şirketin iddiasına göre, bellek kapasitesini iki ila dört kat artırabilirken, enerji verimliliğinde yüzde 50'ye varan iyileştirmeler sunuyor. Bunlar bir araya geldiğinde de firma, sunucu maliyetlerinde yüzde 25'e kadar tasarruf sağlanacağını söylüyor. Bunlar, çok ciddi rakamlar.

Tam Boyutta Gör ZeroPoint, veri sıkıştırma, gerçek zamanlı yoğunlaştırma ve optimize edilmiş bellek yönetimi gibi bir dizi teknolojiyi bir araya getiriyor. Bu sayede, mikroçip belleklerindeki gereksiz verilerin yüzde 70'ini ortadan kaldırmayı başarıyor. Şirket, sıkıştırma motorunun geleneksel yazılım tabanlı yöntemlerden tam 1,000 kat daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Bu teknoloji, gelecekte işlemci ve diğer çip tasarımlarına entegre edilebilecek bir donanım bloğu olarak sunuluyor.

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ZeroPoint, sıkıştırma oranlarını maksimuma çıkarırken gecikmeleri en aza indiren çeşitli tekniklerle şimdiden 38 patent almayı başardı. Şirketin teknolojisi, YZ eğitimi için kullanılan pahalı GPU ve hızlandırıcılara olan talebi azaltabilir. ZeroPoint'in gelir modeli ise, sektör standartlarına uygun bir fikri mülkiyet lisanslama stratejisine dayanıyor. Şirket, sıkıştırma çekirdekleri ve yazılım sürücülerini gelecekteki çip tasarımlarının entegre bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. ZeroPoint, 2029 yılına kadar yıllık 110 milyon dolar satış gelirine ulaşmayı planlıyor.

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