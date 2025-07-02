xAI, 10 milyar dolarlık yeni kaynak ile OpenAI’ın karşısına dikiliyor

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI, Morgan Stanley’nin açıklamasına göre toplam 10 milyar dolarlık borç ve öz sermaye yatırımı aldı. Bu dev finansman paketi, şirketin rakiplerini yakalamak ve hatta geride bırakmak için büyük bir adım niteliğinde.

Yatırımın 5 milyar doları teminatlı tahviller ve vadeli krediler yoluyla, kalan 5 milyar doları ise stratejik öz sermaye yatırımı olarak sağlandı. Morgan Stanley, bu kaynağın xAI’ın Grok adlı yapay zeka platformu ile dünyanın en büyük veri merkezlerinden birini geliştirmesine destek vereceğini açıkladı.

1 milyon GPU'lu süper bilgisayar hedefi

Musk, mayıs ayında yaptığı açıklamada şirketin Tennessee’deki Colossus adlı tesisine halihazırda 200.000 GPU yerleştirdiğini belirtmişti. Bu süper bilgisayar, Grok’un eğitilmesinde kilit rol oynuyor. Musk ayrıca, Memphis dışına 1 milyon GPU kapasiteli yeni bir tesis kurmayı planladıklarını da duyurdu.

xAI, şubat ayında tanıttığı Grok 3 modeliyle birlikte, platforma düzenli güncellemeler getirmeye devam ediyor. Mart ayında ise xAI, Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’i (eski adıyla Twitter) 33 milyar dolar değerleme ile satın alarak Grok’u doğrudan platforma entegre etmeye başladı. Aynı dönemde xAI’ın değerlemesi 80 milyar dolara ulaştı. Son yatırım turunun bu değeri değiştirip değiştirmediği ise henüz bilinmiyor.

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OpenAI, mart ayında kapattığı 40 milyar dolarlık fonlama turu ile değerlemesini 300 milyar dolara çıkarmış durumda. Anthropic ise mart ayında aldığı yatırımlarla 61,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

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xAI, Grok’u büyütmek için 10 milyar doları kasasına koydu

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