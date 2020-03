Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir

Tam Boyutta Gör

Eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle pek çok ülkede hakkında dava açılan Apple birer birer tazminat cezalarını kabul etmeye başladı. Fransa’da 25 milyon Avroluk cezanın ardından ABD’de daha büyük bir tazminat yolda.

Rekor tazminat

2017 yılında gündeme gelen olayda eski iPhone modellerinin yazılım güncellemeleri ile yavaşlatıldığı ortaya çıkmıştı. Kullanıcıları oldukça kızdıran olayda Apple; zayıflayan bataryalar nedeniyle performans darboğazı yaşanmaması için bunu yaptığını savunmuştu.

İlginizi Çekebilir

iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor

Elbette bu savunma kullanıcıları tatmin etmedi ve pek çok ülkede davalar açıldı. Apple olaydan bir süre sonra düşük fiyatlarla batarya değişim programı başlatmıştı.

Ayrıca Bkz. "Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu"

ABD’de devam eden yavaşlatma davasında ise davacıların fazlalığı nedeniyle 500 milyon dolara varan bir tazminat söz konusu. Apple davanın daha fazla ileri gitmemesi için davacılar ile uzlaşı yoluna gitmeye karar verdi.

Tam Boyutta Gör

Davaya göre Şubat 2017 yılında yayınlanan iOS 10.2.1 güncellemesi ile iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modellerinde bilinçli yavaşlatma başladı. Apple eskiyen bataryanın verimsizliğe yol açmaması için böyle bir karar aldığını belirtse de kızgın tüketicileri ikna etmeye yetmedi.

Apple’ın uzlaşma kapsamında en az 310 milyon dolar ödemesi gerektiği ifade ediliyor. Oluşan zarara göre ise 500 milyon dolara kadar çıkabilecek. Yine bu miktarın cihaz başına 25$ olarak düşeceği belirtiliyor ancak davacı sayısı bu rakamı değiştirebilir. San Jose mahkemesinin uzlaşı için gerekli onayı vermesinin ardından tam miktarın belli olacağı vurgulanıyor.

https://www.slashgear.com/apple-could-pay-25-per-iphone-in-throttling-settlement-02611742/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.