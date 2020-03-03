Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir

    Eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle açılan davada Apple uzlaşma yolu arıyor. Firma 500 milyon dolara kadar mağdurların zararını karşılamaya razı oldu.
    2 hf.
    3,3b
    1
    13
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığı gerekçesiyle pek çok ülkede hakkında dava açılan Apple birer birer tazminat cezalarını kabul etmeye başladı. Fransa’da 25 milyon Avroluk cezanın ardından ABD’de daha büyük bir tazminat yolda.

    Rekor tazminat

    2017 yılında gündeme gelen olayda eski iPhone modellerinin yazılım güncellemeleri ile yavaşlatıldığı ortaya çıkmıştı. Kullanıcıları oldukça kızdıran olayda Apple; zayıflayan bataryalar nedeniyle performans darboğazı yaşanmaması için bunu yaptığını savunmuştu.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 9 modelinden müjde var: Hacimli üretime başlıyor

    Elbette bu savunma kullanıcıları tatmin etmedi ve pek çok ülkede davalar açıldı. Apple olaydan bir süre sonra düşük fiyatlarla batarya değişim programı başlatmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu"

    ABD’de devam eden yavaşlatma davasında ise davacıların fazlalığı nedeniyle 500 milyon dolara varan bir tazminat söz konusu. Apple davanın daha fazla ileri gitmemesi için davacılar ile uzlaşı yoluna gitmeye karar verdi.

    Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Davaya göre Şubat 2017 yılında yayınlanan iOS 10.2.1 güncellemesi ile iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPhone SE modellerinde bilinçli yavaşlatma başladı. Apple eskiyen bataryanın verimsizliğe yol açmaması için böyle bir karar aldığını belirtse de kızgın tüketicileri ikna etmeye yetmedi.

    Apple’ın uzlaşma kapsamında en az 310 milyon dolar ödemesi gerektiği ifade ediliyor. Oluşan zarara göre ise 500 milyon dolara kadar çıkabilecek. Yine bu miktarın cihaz başına 25$ olarak düşeceği belirtiliyor ancak davacı sayısı bu rakamı değiştirebilir. San Jose mahkemesinin uzlaşı için gerekli onayı vermesinin ardından tam miktarın belli olacağı vurgulanıyor.



    https://www.slashgear.com/apple-could-pay-25-per-iphone-in-throttling-settlement-02611742/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 2 hf. en beğenilen
    Apple'ı buna rağmen savunanlar da var
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    IceRulez (Osman R.F) 2 hf. TheStarBox
    niye ? hiç olmazsa anlıyorsun ki bataryan bitmiş yenisini alır geçersin özellikle türk malı deji bataryalar gayet iyi ve fiyatı uygun.

    ama firma sana bataryan bitmiş demiyor senin işlemcini gpu nu ram hızını kısıp seni aldatıyorsa işin rengi değişir. Sen sorunsuz bir telefon kullandığını sanarken telefonun çöpe dönmüştür haberin yok.
    niye ? hiç olmazsa anlıyorsun ki bataryan bitmiş yenisini alır geçersin özellikle türk malı deji bataryalar gayet iyi ve fiyatı uygun. ama firma sana b...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf.
    25 doları üzerine verip afyonu alırlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 2 hf.
    Apple bunu odemez

    Her iPhone'a 25 dolar zam yapar

    Sonra 25 dolarlik indirim yapar fiyatta inovasyon diye satar
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Zırt pırt güncelleme olması iyi birşey değildir. Cihazlar yavaşlıyor, bataryalar cortluyor. Jeff Bezos'un iphone'u da hacklendi. Apple bu konuda en vasat firmadır
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kestirmeler (Kestirmeler ) 2 hf.
    18 önce aklınız neredeydi ? (Anlamadı)

    Yani haber eski 18 gün önce söylendi.

    Türkiye’de geçerli değil.



    Bkz:
    teknoseyir.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 2 hf.
    android telefonlarda da var bu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    atillagoguslu (Atilla Göğüslü) 2 hf.
    E bunu kapatabileceğimiz seçenek koydular, demekki onu da yemediler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Belki Microsoft da buna göre kendini denk alır zira Win7 bilgisayarlara desteğini çektiği anda cihazlarda önemli verimlilik kaybı yaşanıyor Win10'a geçirmek için kullanıcı sahiplerini mağdur ettiği ispatlanır ise başı fena halde derde girecektir.
    Bir de bunun oyun firmaları yanı var. Mesela RockStar'dan aldığınız GTA4 oyununu ne yaptı isem tekrar çalıştıramadım, gerek üyelik sorunu gerek ise artık şifrelerini tanımaması gibi hatalar ile oyuncuyu GTA5 almaya iteleyen bu kasıtlı zorlaştırmadan dolayı tonlarca oyuncu elinde GTA4 ile kalakaldı zira oyunu çalıştırıp oynamak mucize gibi. Bu da bir suçtur ve ürününe bile ve isteyerek çalışmasını engellemek tazminat gerektirir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    paco_ct (cenk tez) 2 hf.
    iphone 8 de tam yavaşlatma politikasına dahil olmuştu ki bu dava ilk gündeme geldiğinde yavaşlattıkları bütün cihazlara kısa sürede tekrar güncelleme göndererek eski haline getirdiler şimdi iyi performanslı çalışıyor.bu arada haklı gören var bu sadece iphone için değil tüm markalar için söylüyorum hiç bir firmanın sırf yeni cihaza yönlendirsin diye yavaşlatma politikası uygulamaya hakkı yok bu tamamen kullanıcıların haklarına,bütçesine tecavüz etmekten farksız...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 2 hf. en beğenilen
    Apple'ı buna rağmen savunanlar da var
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3290 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone yavaşlatma, Apple
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Üzerine bardak bardak su döktük "Steelseries Apex 3 incelemesi" 2 hf. Şimdi sıra oyuncu yataklarında 2 hf. Evcil hayvan satışları internetten yapılacak 2 hf. Yeni Porsche 911 Turbo S, 650 beygir güçle geri döndü 2 hf. Apple halen üretimi Çin’den kaydıramadı, Hindistan ümit vermiyor 2 hf. Koronavirüs riski nedeniyle 8000 Google çalışanı eve gönderildi 2 hf. Çinli otomotiv devi Geely, uydu interneti işine de giriyor 2 hf. Kiev Kurdu; Bitcoin dolandırıcılığında 70 milyon dolar vurgun yaptı 2 hf. 2020 Audi A3 Sportback tanıtıldı: Daha modern ve aerodinamik 2 hf. Alibaba, Koronavirüs'ü yüzde 96 doğrulukla teşhis edebilen yapay zeka geliştirdi 2 hf. WhatsApp, Google Drive'a yedeklenen sohbetleri şifrelemeye izin verecek 2 hf. 2020 Skoda Octavia RS iV tanıtıldı: Agresif tasarım, çevreci motor 2 hf. Suriye’de rejim Türk SİHA ordusuna karşı koyamıyor 2 hf. Death Stranding PC çıkış tarihi açıklandı 2 hf. 2020 Mercedes-Benz E-Serisi, yeni yüzü ve teknolojileriyle sahnede 2 hf. Huawei, EMUI arayüzüne uygulamalar arasında hızlı geçiş işlevi ekledi 2 hf. Microsoft, Koronavirüs salgını nedeniyle IoT in Action konferansını iptal etti 2 hf. MediaTek işlemcilerde, milyonlarca Android cihazı etkileyen güvenlik açığı tespit edildi 2 hf. Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı 2 hf. Yerli hava savunma sistemi Hisar, Suriye sınırına gidiyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yavaşlatma davasında Apple cihaz başına 25$ ödeyebilir Sonraki Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 10 güncellemesi geri çekildi 2 hf. Bir gök taşında ilk defa Dünya’da var olmayan protein bulundu 2 hf. Oppo Watch akıllı saat modelinin yeni posteri, merak edilenleri cevaplıyor 2 hf. Intel Core i9-10900K 3DMark’ta Ryzen 9 3900X’in gerisinde 2 hf. Güneş Sistemi dışından gelen Borisov'da 'uzaylı teknolojisi' bulunamadı 2 hf. Seasonic 80 Plus Titanium sertifikalı 700 watt PSU’sunu duyurdu 2 hf. Sismik dalgaları kullanarak yeraltı haritaları çıkaran yapay zekâ geliştirildi 2 hf. Popüler fantastik seriden uyarlanan Artemis Fowl'un ilk uzun fragmanı 2 hf. Alphabet’in Dünya’yı kurtarmak için yeni projesi: Tidal 2 hf. Samsung, Galaxy S20'nin düşük satış rakamlarını Koronavirüs salgınına bağladı 2 hf. Nokia 9.2 Pureview modelinin render görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. Microsoft, Windows 10 sürüm 1909'daki simgeleri yenilemeye başladı 2 hf. Digiturk internet hizmeti verecek 2 hf. Sharp bir TV fabrikasını maske üretmek için kullanacak 2 hf. Galaxy S20 Ultra’nın neredeyse hiç bilinmeyen 5 özelliği 2 hf. Vestel fabrikasını LG’ye sattı 2 hf. Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı 2 hf. Samsung bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor 2 hf. Nubia Red Magic 5G, AnTuTu'da performans rekoru kırdı 2 hf. 96 çekirdekli ilk işlemci Fransız araştırma merkezinden geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim