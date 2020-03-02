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    Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu

    Realme Band akıllı bileklik kriket gibi bölgeye özel sporların takibi, nabız ölçme, uyku düzeni takibi, su altında kullanmaya dayanıklılık gibi özellikler ile geliyor.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme markasının ilk akıllı bilekliği duyuruldu
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    Giyilebilir cihaz pazarının en popüler bilekliği Xiaomi Mi Band’a rakip olmayı planlayan Realme markasının ilk akıllı bilekliği Realme Band resmiyet kazandı. Tanıtım Hindistan’da gerçekleşti.

    Realme Band özellikleri

    Realme Band sınıfındaki diğer rakiplerine benzer bir şekilde köşegen bir tasarımı benimsiyor. Ekran ise dikine hafif bir kavis barındırıyor. Menüler arasında geçiş ve kontrol ekranın atltındaki nokta tuşu ile gerçekleşiyor. Renkli ekran dokunmatik değil.

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    Akıllı bileklik yürüme, bisiklet, koşu, yoga, kriket gibi ülkeye özgü sınıflar da dahil egzersiz takibi yapabiliyor. Nabız ölçer sensörü aynı zamanda uyku kalitesini de ölçüyor. Yine telefon bildirimleri ekranda yansıtılıyor.

    IP68 ile su altında kullanıma uygun olan Realme Band şarj soketini ise gövdenin içerisinde barındırıyor. Herhangi bir adaptör gerekmeden doğrudan USB girişine bilekliği takarak şarj edebiliyorsunuz. Realme Band akıllı bilekliği 5 Mart tarihinde satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/02/realme-band-officially-revealed-features-a-colored-display-with-health-and-activity-tracker/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 2 hf.
    Tasarlarken kolundaki Honor Band 5'ten ilham almış.
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    press-tij 2 hf.
    Basit Cin ürünleri gibi duruyor. Daha iyi tasarlanabilirdi.
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