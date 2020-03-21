Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı

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Tüm dünya Koronavirüs salgını (COVID-19) ile mücadele etmeye çalışırken, teknoloji şirketleri de bu konuya duyarsız kalmıyor. Netflix ve Youtube'un ardından şimdi de Amazon ve Apple, akış hizmetlerindeki yayınların kalitesini düşürme kararı aldılar.

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Dev şirketler ortak hareket ediyor

Koronavirüs nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan insanların, internet erişiminde yavaşlama yaşamamaları için alınan bu karar artık Amazon Prime için de geçerli. Şirket 150 milyon kullanıcısı olan Prime Video adlı akış hizmetinin yayın kalitesini düşürme kararı aldı. Bu durumun, şimdilik Avrupa'daki kullanıcılar için geçerli olacağını da belirtelim.

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Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Apple da katıldı. Şirket Apple TV Plus akış hizmetinin kalitesini düşürme konusunda diğer teknoloji şirketlerine uydu ve kararı uygulamaya koydu. Akış hizmetleriyle, internet trafiğinin büyük bir kısmını meşgul eden bu şirketlerin ortak bir şekilde hareket etmesinin, evden çalışan ve çevrimiçi görüntülü toplantılar yapan kişiler açısından olumlu etki yaratacağı ise su götürmez bir gerçek.

https://mspoweruser.com/amazon-apple-to-reduce-the-streaming-quality/

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