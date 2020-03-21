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    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı

    Koronavirüs salgını nedeniyle artan internet yükünü azaltarak, evden çalışan kişilerin zorluk çekmemesini sağlamak isteyen şirketler arasında Amazon ve Apple'ın da katıldığı bildirildi.
    16 sa.
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    Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı
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    Tüm dünya Koronavirüs salgını (COVID-19) ile mücadele etmeye çalışırken, teknoloji şirketleri de bu konuya duyarsız kalmıyor. Netflix ve Youtube'un ardından şimdi de Amazon ve Apple, akış hizmetlerindeki yayınların kalitesini düşürme kararı aldılar.

    Ayrıca Bkz. "Google I/O 2020 tamamen iptal edildi: Çevrimiçi de yapılmayacak"

    Dev şirketler ortak hareket ediyor

    Koronavirüs nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan insanların, internet erişiminde yavaşlama yaşamamaları için alınan bu karar artık Amazon Prime için de geçerli. Şirket 150 milyon kullanıcısı olan Prime Video adlı akış hizmetinin yayın kalitesini düşürme kararı aldı. Bu durumun, şimdilik Avrupa'daki kullanıcılar için geçerli olacağını da belirtelim.

    Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı
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    Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Apple da katıldı. Şirket Apple TV Plus akış hizmetinin kalitesini düşürme konusunda diğer teknoloji şirketlerine uydu ve kararı uygulamaya koydu. Akış hizmetleriyle, internet trafiğinin büyük bir kısmını meşgul eden bu şirketlerin ortak bir şekilde hareket etmesinin, evden çalışan ve çevrimiçi görüntülü toplantılar yapan kişiler açısından olumlu etki yaratacağı ise su götürmez bir gerçek.



    https://mspoweruser.com/amazon-apple-to-reduce-the-streaming-quality/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Galatas4ray (ENVER A.) 14 sa. en beğenilen
    Buna görede fiyat düşmesi lazım adam 4K parası verip 720p izliyorsa ona göre para alsın.

    Allahtan interneti yavaşlatalım demediler vay halimize bizdekiler en önde yavaşlatırdılar.
    Buna görede fiyat düşmesi lazım adam 4K parası verip 720p izliyorsa ona göre para alsın. Allahtan interneti yavaşlatalım demediler vay halimize bizdekile...
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    cat174 (Ahmed Ensar ) 16 sa.
    Biraz önce YouTube 1080P video açtım 720P gibi çamurlaşmış bende indirip izledim :)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elsa 4 sa.
    Torrent vakti
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    karizzma06 (fatih uzun) 11 sa.
    Çok saçma internetten işlerini yürütenler ofistede aynı trafiği kullanıyordu evde de pek değişen bir durum yokki
    1 Yanıt Yanıtla
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    Galatas4ray (ENVER A.) 14 sa. en beğenilen
    Buna görede fiyat düşmesi lazım adam 4K parası verip 720p izliyorsa ona göre para alsın.

    Allahtan interneti yavaşlatalım demediler vay halimize bizdekiler en önde yavaşlatırdılar.
    Yanıtla +7
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    jackal670 (murat yılmaz) 15 sa.
    Adamların işine geliyor kaliteyi düşürmek fiyatlarıda düşürsünler 4k netfilix parası verip neden hd kalitesi alalım
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    cat174 (Ahmed Ensar ) 16 sa.
    Biraz önce YouTube 1080P video açtım 720P gibi çamurlaşmış bende indirip izledim :)
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