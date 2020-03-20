Google I/O 2020 tamamen iptal edildi: Çevrimiçi de yapılmayacak

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Arama devi Google, bundan yaklaşık üç hafta önce, Koronavirüs salgını endişeleri nedeniyle Google I/O 2020 konferansını iptal etmişti. Çevrimiçi yayınlarla gerçekleştirilmesi planlanan konferans, tamamen iptal edildi.

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Koronavirüs salgını planları alt üst etti

Her geçen gün dünyayı daha da etkisi altına alan Koronavirüs salgını, Google'ın planlarını da alt üst etmiş durumda. Şirket artık çevrimiçi bile olsa bu konferansı yapmama kararı aldı. Bu kararın arkasındaki ana nedenlerden biri de, oturumları düzenleyecek olan geliştiricilerin evde çalışması ve şirketin etkinliği organize edememesi.

Şirket bunun yerine Google, I/O 2020 konferansında vereceği bilgileri, blog yayınları ve forumlar aracılığı ile yayacak. Spordan, teknolojiye kadar dünyadaki birçok etkinliğin durmasına neden olan Koronavirüs salgınının ne zaman kontrol altına alınacağı ise büyük bir muamma.

https://mspoweruser.com/google-i-o-completely-cancelled-even-online/

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