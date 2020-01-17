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    Programlama Dersleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor

    Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programının tanıtım toplantısı Ankara’da gerçekleşti.
    5 gün
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    Programlama Dersleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor
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    Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gelinen nokta Ankara'daki bir toplantıda masaya yatırıldı.

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    Öğretmenler eğitiliyor

    Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başta meslek liseleri olmak üzere liselerde eğitim veren bilişim öğretmenlerini kapsıyor. Programda Microsoft Türkiye, “yazılım geliştirmenin temelleri” eğitimi sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    Lise ve meslek liselerinde bilişim eğitimi veren öğretmenlerin teknolojik yetkinliğini artırmayı hedefleyen girişimin Türkiye’yi dijital yetenekler konusunda güçlendirmesi hedefleniyor.

    Program dâhilinde Microsoft Türkiye, bilişim öğretmenlere “yazılım geliştirmenin temelleri” eğitimi sunuyor. Şu ana dek 1000 bilişim öğretmenine verilen eğitimler sayesinde 10.000’den fazla öğrenciye ulaşıldı. Program bir yıl boyunca devam edecek ve 50.000 lise öğrencisinin bu eğitime ulaşması sağlanacaktır.



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    eaglepaw_1903 8 sa.
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    DH Misafiri 2 gün
    Devlet ve millet olarak Microsofta bağımlı sömürgeliğin tescili. Yurt dışında windwosun işletim sistemi, yazılım programları ve uygulamaları için çok düşük fiyattan ulaşma imkanı varken sömürge turkiyede fiyatllar aşırı pahalı üstelik alım güçü çok düşük. Yani sevinelecek bir durum yok. Meraklısı zaten yolunu bulup öğrenır. Devlet yabancı şirketleri koruyup zenginliklerine ve güçlerine güç katmak için değil kendi vatandaşın refahı ve güvenliği sağlamakla mükellef olmalı yabancılar köle yetiştirmek değil.
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    K110 2 gün yeni yorumcu DH Misafiri
    Sen merak edip öğrendin mi? ben de onu merak ettim.
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    Start Again 4 gün
    Güzel haber. Umarım firma çeşitliliği artarak devam eder.
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