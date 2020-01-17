Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başarı ile devam ediyor

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Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gelinen nokta Ankara'daki bir toplantıda masaya yatırıldı.

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Öğretmenler eğitiliyor

Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programı başta meslek liseleri olmak üzere liselerde eğitim veren bilişim öğretmenlerini kapsıyor. Programda Microsoft Türkiye, “yazılım geliştirmenin temelleri” eğitimi sunuyor.

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Lise ve meslek liselerinde bilişim eğitimi veren öğretmenlerin teknolojik yetkinliğini artırmayı hedefleyen girişimin Türkiye’yi dijital yetenekler konusunda güçlendirmesi hedefleniyor.

Program dâhilinde Microsoft Türkiye, bilişim öğretmenlere “yazılım geliştirmenin temelleri” eğitimi sunuyor. Şu ana dek 1000 bilişim öğretmenine verilen eğitimler sayesinde 10.000’den fazla öğrenciye ulaşıldı. Program bir yıl boyunca devam edecek ve 50.000 lise öğrencisinin bu eğitime ulaşması sağlanacaktır.

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