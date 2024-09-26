Dünyanın ilk tümleşik temizlik robotu duyuruldu

Yeedi C12 Combo özellikleri ve fiyatı
Evlerde aslında sadece robot süpürge ile temizlik olmuyor. Mutlaka bir de vakum süpürge şart. Yeedi markası da bu ihtiyacı göz önüne alarak tümleşik bir çözüm üretmiş. Yeedi C12 Combo hem robot süpürge hem de vakum süpürge sunuyor.
Yeedi C12 Combo istasyonu vakum süpürgeyi ve robot süpürgeyi aynı anda şarj edebiliyor. Yine aynı anda toz haznelerini temizleyebiliyor. Kullanıcı senaryoya göre hazır haldeki robotu veya vakumu tercih edebiliyor.
Çözümün robot süpürgesi 10000Pa emiş gücüne sahip ve ıslak-kuru temizlik yapabiliyor. Vakum süpürge de yine ıslak-kuru özelliğine sahip. Yeedi C12 Combo çözümü 700$ fiyat etiketine sahip. İstenirse iki cihaz da ayrı ayrı satın alınabiliyor ancak istasyon yer almıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu