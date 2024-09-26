Dünyanın ilk tümleşik temizlik robotu duyuruldu

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Tam Boyutta Gör 20 yıldan fazla süredir hayatımızda olan robot süpürgeler aradan geçen sürede kendisini çok geliştirdi. Süpürgenin kendi teknolojileri ve istasyon teknolojileri bugüne kadar pek çok yeni özellik kazandı. Yeedi ise farklı bir yaklaşımla karşımızda.

Yeedi C12 Combo özellikleri ve fiyatı

Evlerde aslında sadece robot süpürge ile temizlik olmuyor. Mutlaka bir de vakum süpürge şart. Yeedi markası da bu ihtiyacı göz önüne alarak tümleşik bir çözüm üretmiş. Yeedi C12 Combo hem robot süpürge hem de vakum süpürge sunuyor.

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Yeedi C12 Combo istasyonu vakum süpürgeyi ve robot süpürgeyi aynı anda şarj edebiliyor. Yine aynı anda toz haznelerini temizleyebiliyor. Kullanıcı senaryoya göre hazır haldeki robotu veya vakumu tercih edebiliyor.

Çözümün robot süpürgesi 10000Pa emiş gücüne sahip ve ıslak-kuru temizlik yapabiliyor. Vakum süpürge de yine ıslak-kuru özelliğine sahip. Yeedi C12 Combo çözümü 700$ fiyat etiketine sahip. İstenirse iki cihaz da ayrı ayrı satın alınabiliyor ancak istasyon yer almıyor.

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