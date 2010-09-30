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Yeni Apple TV'nin bilinmeyen özellikleri; 8GB NAND Flash ve 256MB bellek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
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iPod / iPod Touch
Shady
Haber Editörü
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Yeni Apple TV'nin bilinmeyen özellikleri; 8GB NAND Flash ve 256MB bellek
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Apple'ın bu ayın başında tanıttığı yeni nesil Apple TV'nin kullanıcılara ulaşmasıyla birlikte cihazın resmi olarak açıklanmayan donanımsal özellikleri de kesinlik kazanmaya başladı.

iFixit'in ekibinin Apple TV'i mercek altına aldığı incelemeye göre cihaz, iPhone 4'ün 512MB'lık belleğinin aksine iPad ve 4.Nesil iPod Touch'da olduğu gibi 256MB'lık bellekle geliyor. Sahip olduğu Broadcom'un Wi-Fi yongası ve A4 (K4X2G643GE) silikonuyla iPad'e donanımsal olarak benzeyen yeni nesil Apple TV'nin ortaya çıkan en ilginç donanım özelliğiyse depolama birimiyle ilgili. 1 Eylül'deki tanıtımda daha çok internet merkezli olmasıyla ön plana çıkan ve dahili depolama biriminden hiç bahsedilmeyen Apple TV, Samsung'un 8GB'lık NAND Flash (K9LCG08U1M) ile geliyor. Aynı kodlu depolama biriminin iPad'de de kullanıldığını belirtelim.

Apple TV'nin teknik özellikleri arasında hala gösterilmeyen 8GB'lık depolama alanının ne amaçla konulduğu ya da Apple'ın bu konuya neden hiç değinmediği şimdilik bilinmiyor ancak Steve Jobs'un "Zamanı geldiğinde Apple TV'nin de AppStore'u olacaktır" açıklamasıyla gündeme gelen Apple TV için özel uygulamalar, sessiz sedasız ortaya çıkan kısıtlı depolama alanının tercih edilme sebeplerinden olabilir.

Yeni Apple TV'nin bilinmeyen özellikleri; 8GB NAND Flash ve 256MB bellek
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Apple TV'nin Samsung 8GB'lık NAND Flash depolama biriminin hemen yanında ikinci bir depolama biriminin rahatlıkla yerleşebileceği bir boşluk da bulunuyor.


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DH Misafiri 8 yıl
97 DOLAR Bu Fiyattda Uygun Bence
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Batuist 9 yıl
uygulama yükleyerek ileride yeteneklerini geliştirmeyi düşünmüş olabilirler..
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Hakanonur 9 yıl
Güzel ama türkiyedeki facia internet alt yapısı ile bunun pek bir işe yarayacağını sanmıyorum ve özellikle kimse para vermeyi pek istemez apple tv ye çünkü dreambox800 gibi efsane bir cihaz varken ve linux tabanı ile beleşe hd tv izlettirirken kim ne yapsın türkiyede apple tv yi ha apple yi severim o ayrı konu daha yeni macbook pro aldım pc lerimi de bunun şerefine sattım ama tv konusunda apple türkiyede pek sökmez. Yine de teknoloji manyaklarına hayırlı olsun :)
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