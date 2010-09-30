Yeni Apple TV'nin bilinmeyen özellikleri; 8GB NAND Flash ve 256MB bellek

Apple'ın bu ayın başında tanıttığı yeni nesil Apple TV'nin kullanıcılara ulaşmasıyla birlikte cihazın resmi olarak açıklanmayan donanımsal özellikleri de kesinlik kazanmaya başladı.

iFixit'in ekibinin Apple TV'i mercek altına aldığı incelemeye göre cihaz, iPhone 4'ün 512MB'lık belleğinin aksine iPad ve 4.Nesil iPod Touch'da olduğu gibi 256MB'lık bellekle geliyor. Sahip olduğu Broadcom'un Wi-Fi yongası ve A4 (K4X2G643GE) silikonuyla iPad'e donanımsal olarak benzeyen yeni nesil Apple TV'nin ortaya çıkan en ilginç donanım özelliğiyse depolama birimiyle ilgili. 1 Eylül'deki tanıtımda daha çok internet merkezli olmasıyla ön plana çıkan ve dahili depolama biriminden hiç bahsedilmeyen Apple TV, Samsung'un 8GB'lık NAND Flash (K9LCG08U1M) ile geliyor. Aynı kodlu depolama biriminin iPad'de de kullanıldığını belirtelim.

Apple TV'nin teknik özellikleri arasında hala gösterilmeyen 8GB'lık depolama alanının ne amaçla konulduğu ya da Apple'ın bu konuya neden hiç değinmediği şimdilik bilinmiyor ancak Steve Jobs'un "Zamanı geldiğinde Apple TV'nin de AppStore'u olacaktır" açıklamasıyla gündeme gelen Apple TV için özel uygulamalar, sessiz sedasız ortaya çıkan kısıtlı depolama alanının tercih edilme sebeplerinden olabilir.

Apple TV'nin Samsung 8GB'lık NAND Flash depolama biriminin hemen yanında ikinci bir depolama biriminin rahatlıkla yerleşebileceği bir boşluk da bulunuyor.