    Yeni Ay yarışı başlıyor ve bu sefer her şey suyla ilgili

    ABD ve Çin, Ay’ın güney kutbundaki Shackleton kraterine iniş için yarışıyor. Hedef, kalıcı gölgede saklı su buzunu çıkararak uzayda stratejik üstünlük sağlamak.

    Tam Boyutta Gör

    Ay’ın güney kutbunda yer alan Shackleton krateri, sürekli karanlıkta kalan iç yapısıyla bilim insanları için hem gizemli hem de stratejik açıdan kritik bir bölge olarak öne çıkıyor. Güneş ışığının neredeyse hiç ulaşmadığı bu krater, özellikle su buzu barındırma potansiyeli nedeniyle uzun süredir küresel uzay ajanslarının radarında.

    2026 yılı itibarıyla ise bu ilgi yeni bir rekabete dönüşmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Shackleton kraterinin kenarına iniş yapmayı hedefleyen görevler planlıyor. Henüz resmi fırlatma tarihleri açıklanmış değil ancak her iki taraf da son haftalarda önemli geliştirme aşamalarını geride bırakarak takvimlerini netleştirme yolunda ilerliyor.

    Ay’da su neden bu kadar önemli?

    Ay yüzeyinde yerinde su kaynağına erişim sağlanması, uzun vadeli bir Ay varlığının temel taşlarından biri olarak görülüyor. Su, yalnızca yaşam destek sistemleri için değil, aynı zamanda roket yakıtı üretimi için de kritik bir bileşen. Hidrojen ve oksijene ayrıştırılabilen su, derin uzay görevleri için Ay’ı bir yakıt ikmal noktası haline getirebilir.

    Bu nedenle Shackleton kraterine ilk ulaşan ve burada altyapı kuran ülke, yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda operasyonel ve stratejik bir avantaj elde etmiş olacak. Uluslararası Dış Uzay Anlaşması ülkelerin Ay kaynakları üzerinde egemenlik iddiasında bulunmasını yasaklasa da ilk hareket eden tarafın standartları belirleme ve fiili operasyon alanları oluşturma avantajı elde etmesi mümkün.

    ABD cephesi

    ABD tarafında yarışın öncüsü Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi gibi görünüyor. Şirket, Blue Moon Mark 1 (MK1) adlı kargo iniş aracının ilk gösterim uçuşunu 2026’nın başlarında gerçekleştirmeyi planlıyor.

    Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki MK1 iniş aracı, şirketin geliştirdiği New Glenn roketiyle fırlatılacak ve Shackleton kraterinin yakınlarına kontrollü iniş yapacak. Bu görev, aracın donanım ve sistem doğrulamasını amaçlayan kritik bir test niteliğinde.

    MK1’in tasarımı, Ay yüzeyine 3 tona kadar yük taşıyabilecek kapasiteye sahip. Test uçuşunun başarıyla tamamlanması halinde araç, NASA için önemli bir lojistik platforma dönüşecek. Nitekim NASA, MK1’i 2027’de Ay’ın güney kutbuna gönderilecek Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) görevinde taşıyıcı olarak seçmiş durumda. VIPER, Shackleton krateri ve kalıcı gölgede kalan diğer bölgelerde su buzu gibi uçucu maddeleri araştıracak.

    Ancak bu aşamaya gelinmeden önce MK1’in zorlu test sürecini tamamlaması gerekiyor. Araç, şubat ayı başından bu yana NASA Johnson Space Center tesislerinde test ediliyor. Son olarak termal vakum test odasına alınan iniş aracı, uzay ortamının aşırı sıcaklık farkları ve vakum koşulları altında sınanıyor.

    Testlerin tamamlanmasının ardından MK1, son montaj, motor entegrasyonu ve New Glenn roketiyle birleştirme işlemleri için Kennedy Space Center’a gönderilecek. Sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde ilk fırlatmanın ilkbahar aylarında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

    Çin cephesi

    Tam Boyutta Gör
    ABD tarafı gösterim uçuşuna hazırlanırken Çin daha kapsamlı bir görev planı yürütüyor. China National Space Administration tarafından geliştirilen Chang'e 7 görevinin ağustos ayında fırlatılması planlanıyor. Görev, Çin’in ağır yük roketi Long March 5 ile Ay’a gönderilecek.

     

    Chang’e 7 yalnızca bir iniş aracından ibaret değil. Görev kapsamında bir yörünge aracı, bir iniş aracı, bir gezgin ve “hopper” olarak tanımlanan sıçrayarak ilerleyebilen bir keşif aracı Ay’a taşınacak. İniş aracı Shackleton krateri yakınlarına konumlanacak.

    Bu araçların her biri, Ay yüzeyini analiz edecek ve su buzu varlığını doğrulamaya yönelik enstrümanlar taşıyacak. ABD’nin VIPER görevini 2027’de fırlatacak olması Çin’e su buzu arayışında en az bir yıllık potansiyel zaman avantajı sağlayabilir.

    Jeopolitik denge değişebilir mi?

    Öte yandan Shackleton kraterinde su buzu çıkarımının başarıyla gerçekleştirilmesi yalnızca teknik bir başarı olmayacak. Bu adım, uzay ekonomisinin geleceğini şekillendirebilecek bir dönüm noktası anlamına geliyor.

    Eğer Çin, NASA’dan önce burada çıkarım ve operasyon altyapısı kurmayı başarırsa, endüstri standartlarını belirleme, özel teknolojiler geliştirme ve operasyonel alanlarda fiili üstünlük sağlama imkanı elde edebilecek. Aynı şekilde ABD tarafının başarılı bir erken inişi de benzer bir etki yaratacaktır.

    Bununla birlikte Ay’a kontrollü iniş halen son derece karmaşık ve riskli bir süreç. Shackleton krateri çevresindeki engebeli arazi, düşük sıcaklıklar ve iletişim zorlukları görevleri daha da karmaşık hale getiriyor.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    ozbey08 5 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    scorpion20 22 saat önce

    Dehşetengiz

    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

