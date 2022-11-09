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    Yeni başlayanlar için DJI Mini 2 inceleme ve uçuş performansı

    DJI mini serisinin şu günlerde makul fiyatıyla dikkat çeken 2 modelini sizler için Cem Sünbül, DronMarket Robotik Ürün Satış Sorumlusu Faruk Başoğlu ile birlikte inceledi.

    DJI mini serisinin şu günlerde makul fiyatıyla dikkat çeken 2 modelini sizler için Cem Sünbül, DronMarket Robotik Ürün Satış Sorumlusu Faruk Başoğlu ile birlikte inceledi. Bu videoda Mini 2'nin kutu içeriği, teknik özellikleri, uçuş performans ve kapasitesi gibi konuların yanı sıra uçuşlarda dikkat edilmesi gereken konuları, izin ve ehliyet meseleleri gibi ekstra detayları bulabilirsiniz.

    DJI Mini 2 modeli ve daha birçok drone aksesuarı ile farklı modeli satın almak için Amazon'a göz atabilirsiniz. Kasım ayı boyunca Amazon'da birçok üründe önemli fırsatlar var.

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