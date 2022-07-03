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    Onaylandı: Yeni bir inFAMOUS veya Sly Cooper oyunu geliştirilmiyor

    Sucker Punch Productions'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamaya göre Sucker Punch Productions şu anda yeni bir inFAMOUS veya Sly Cooper oyunu geliştirmiyor. 
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    Yeni bir inFAMOUS veya Sly Cooper oyunu geliştirilmiyor
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    Hem PlayStation'ın hem de oyun dünyasının önemli yapımlarından ikisi olan inFAMOUS veya Sly Cooper için geçtiğimiz saatlerde kötü bir haber geldi.

    Yeni inFAMOUS veya Sly Cooper Oyunu Geliştirilmiyor

    Geçtiğimiz saatlerde oyunların geliştiricisi olan yapım şirketi Sucker Punch Productions bu iki oyun serisi ile ilgili bir açıklama yaptı. Sucker Punch Productions'ın yaptığı açıklamaya göre şu anda geliştirilmekte olan inFAMOUS veya Sly Cooper oyunu bulunmuyor.

    Sucker Punch Productions yaptığı açıklamada şu anda yeni oyunlarına odaklandıklarını ve inFAMOUS veya Sly Cooper serilerini tekrar ziyaret etme gibi bir planları olmadığını belirtti. Her ne kadar asla yeni oyun gelmeyecek demeseler de yakın bir süreçte bu serilerin yeni apımlarını görmeyeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

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