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    The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    The Last of Us oyunlarının yaratıcısı olan Neil Druckmann, daha önce duyurulan Intergalactic: The Heretic Prophet'ın yanı sıra ikinci bir oyun daha hazırladığını açıkladı.

    Neil Druckmann The Last of Us Tam Boyutta Gör
    The Last of Us ile son yılların en sevilen oyun serilerinden birine imza atan Neil Druckmann, şu anda oyun dünyasında çalışan en dikkat çekici isimler arasında yer alıyor. Bu yüzden yeni projeleri de heyecanla bekleniyor. Nitekim Druckmann'ın Naughty Dog çatısı altında hazırladığı yeni oyunu Intergalactic: The Heretic Prophet da hazırlık aşamasındaki en heyecan verici projeler arasında yer alıyor.

    Intergalactic: The Heretic Prophet için bekleyiş sürerken gelen yeni bilgiler, Neil Druckmann'ın şu anda üzerinde çalıştığı tek oyunun Intergalactic olmadığını ortaya çıkardı. Druckmann, şu anda üzerinde çalıştığı ikinci bir oyun daha olduğunu açıkladı.

    Neil Druckmann'ın Bahsettiği Yeni Oyun The Last of Us 3 Olabilir

    Neil Druckmann bu ikinci oyunun ne olduğuna dair herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak kendisi daha önce The Last of Us 3'ün gelebileceğini söylemişti. Bu yüzden, şimdi bahsettiği bu gizemli oyunun The Last of Us 3 olma ihtimali epey yüksek. Sonuçta The Last of Us Part 2'nin çıkışının üzerinden beş yıl geçti. Bu yüzden Naughty Dog'un yeni The Last of Us oyunu için hazırlıklara başlamış olması sürpriz olmaz.

    Diğer yandan The Last of Us dizisinin başındaki isim olan Craig Mazin'in kısa süre önce yaptığı açıklamalar da The Last of Us 3'ün yolda olduğuna işaret ediyor. Çünkü Mazin dizinin 4. sezonunun da olacağını söylüyor. Oysa daha önceki açıklamalarda ikinci oyunun 2. ve 3. sezonlara konu olacağı söylenmişti. Bu da 4. sezonun kaynak alacağı üçüncü bir oyunun yolda olduğuna işaret ediyor.

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