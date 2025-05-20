Bungie'deki çalıntı eser skandalı büyüyor; Marathon stüdyonun sonunu getirebilir

Yeni Marathon oyununun en dikkat çekici yanlarından biri hem oyun içinde hem de tanıtım materyallerinde kullanılan etkileyici sanat tasarımıydı. Ne var ki bu sanat tasarımının temelini oluşturan tasarım dilinin, Bungie ile hiçbir bağlantısı olmayan İskoçyalı bir sanatçının eserlerinden çalındığı ortaya çıktı. Fern Hook adlı sanatçının bu durumu fark edip sosyal medyada paylaşması üzerine Marathon ekibi de bu durumu kabul etti. Bungie, artık stüdyoda çalışmayan eski bir tasarımcının haberleri olmadan böyle bir şey yaptığını ve kendilerinin de bu durumdan yeni haberdar olduğunu açıkladı.
Marathon'un Başarısız Olması, Bungie'nin Mevcut Hâliyle Devam Etmesini İmkânsız Hale Getirebilir
Bungie tarafından da kabul edilen bu emek hırsızlığının ayyuka çıkmasının ardından Marathon'un bu yıl çıkması neredeyse imkânsız hâle geldi. Çünkü Fern Hook'un eserlerinden çalınan tasarımlar oyunun neredeyse her yerinde kullanılmış durumda. Stüdyonun oyunu mevcut hâliyle piyasaya sürmesi mümkün değil. Bu yüzden oyundaki tasarımların önemli bir bölümünün baştan yapılması gerekecek. Bu da hâlihazırda yüz milyonlarca dolar harcanan oyunun hem gecikmesi hem de daha maliyetli hâle gelmesi anlamına geliyor. Alpha sürecinde öyle çok iyi yorumlar da alamayan oyunun şimdi bir de böyle bir krize konu olması, hem Marathon'un hem de Bungie'nin geleceğine dair soru işaretleri doğruyor.
2022 yılında Bungie'yi satın alan Sony'nin bu köklü stüdyoyu tamamen kapatma ihtimali düşük ama Marathon stüdyonun mevcut hâliyle devam etmesini imkânsız hâle getirmiş olabilir. Özellikle yönetici ekibinin baştan aşağı değiştirilebileceği konuşuluyor ki bu da bugüne kadar bildiğimiz anlamıyla Bungie'nin sonu anlamına geliyor. Nitekim şu anda stüdyo içinde de ciddi bir kriz havasının olduğu söyleniyor. Forbes'un haberine göre Bungie çalışanları, Marathon'un başarısız olması hâlinde stüdyonun dağıtılacağından korkuyor.
Normalde eylül ayında çıkacağı açıklanan Marathon için henüz resmi bir erteleme haberi gelmedi. Ancak önümüzdeki günlerde Bungie'den bu yönde bir açıklama geleceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.