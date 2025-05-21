Hogwarts Legacy 2 hakkında ortaya çıkan yeni detaylar online moda işaret ediyor

Tam Boyutta Gör 2023 yılında oyunseverlerle buluşan Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, beklenenden çok daha iyi yorumlar alırken, satış rakamlarıyla da Warner Bros.'un yüzünü güldürdü. 34 milyondan fazla kopya satan Hogwarts Legacy, son yılların en çok satan oyunlarından biri oldu. Bu da bir devam oyununun önünü açtı.

Hogwarts Legacy'yi Yapan Stüdyo, Bir MMO Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Yine aynı stüdyo tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy 2, Warner Bros. Games tarafından resmi olarak duyuruldu ama şu ana kadar oyuna dair pek detay paylaşılmadı. Ne var ki yapım sürecinin hız kazanmasıyla birlikte ilk sızıntılar gelmeye başladı. Hogwarts Legacy'yi yapan stüdyo olan Avalanche Software'in açtığı yeni iş ilanları, stüdyonun çok oyunculu multiplayer (MMO) bir oyun üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

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İlanda spesifik olarak Hogwarts Legacy 2'nin adı geçmiyor fakat Avalanche artık tüm odağını Hogwarts Legacy'ye çevirdiği için bunun Hogwarts Legacy'den bağımsızı bir oyun olması söz konusu değil. İlanda bahsi geçen bu oyun, Hogwarts Legacy 2 yerine ona eşlik edecek bir spin-off projesi de olabilir ama bunun da ihtimali düşük. Çünkü ana oyuna bir online mod eklemenin çok daha mantıklı bir adım olacağı düşünülüyor. Bildiğiniz gibi Rockstar Games, GTA V Online'da bu yolu izlemiş ve ortaya tarihin en başarılı oyunlarından biri çıkmıştı. Şimdi Avalanche'ın da GTA'nın yolundan giderek Hogwarts Legacy 2'ye bir online mod ekleyeceği düşünülüyor.

Avalanche tarafından açılan ilan, oyunda oyun içi satın alımlar ve ödüller gibi canlı servis unsurlarının da olacağını gösteriyor. Son dönemde gördüğümüz kötü örnekler yüzünden "canlı servis" ifadesi artık oyunseverler için tehlike işareti gibi görülmeye başlanmış olsa da Hogwarts Legacy 2 bu türe uygun ender yapımlardan biri olabilir. Çünkü içinde uzun yıllar geçirebilecekleri, sürekli güncellenen bir canlı servis oyunu, Harry Potter hayranlarının tam da istediği şey olabilir.

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Hogwarts Legacy 2, GTA'yı örnek alabilir