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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

PlayStation Plus Temmuz 2022 ücretsiz oyunları açıklandı 18 sa. önce eklendi

3 Farklı Oyun

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends ve Iratus: Lord of the Dead. Oyunların toplam değeri yaklaşık 180 TL. Hediyeyi 7 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Geneforge 1 - Mutagen

Hood: Outlaws & Legends

Iratus: Lord of the Dead

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Ancient Enemy ve Killing Floor 2. Onları da 7 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'te bu hafta 3 farklı ücretsiz oyun var