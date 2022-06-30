Epic Games'te bu hafta 3 farklı ücretsiz oyun var

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
3 Farklı Oyun
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Geneforge 1 - Mutagen, Hood: Outlaws & Legends ve Iratus: Lord of the Dead. Oyunların toplam değeri yaklaşık 180 TL. Hediyeyi 7 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Ancient Enemy ve Killing Floor 2. Onları da 7 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.