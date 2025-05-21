Cyberpunk 2077'nin devam oyununda ikinci bir şehir daha olacak

Cyberpunk 2077'nin itibarını zamanla toparlamış olması, devam oyununa dair beklentileri de yukarı çekti. Bu kez o beklentileri boşa çıkarmamasını umduğumuz yapım ekibi, bir yandan devam oyunu üzerinde çalışmaya devam ederken, diğer yandan oyuna dair ilk detayları paylaşıyor. Son olarak da oyundaki mekânlara dair önemli bir açıklama geldi.
Cyberpunk 2077'de Night City'nin Yanı Sıra Bir Şehir Daha Olacak
Cyberpunk serisinin yaratıcısı olan Mike Pondsmith, Cyberpunk 2077'nin devam oyununda Night City'nin yanı sıra ikinci bir şehrin daha olacağını açıkladı. Pondsmith, yeni oyunun yapımında o kadar aktif bir rol almadığını, bu yüzden daha fazla detay paylaşmayacağını ama oyunda Night City dışında ziyaret edeceğimiz bir şehir daha olacağını söyledi.
Pondsmith, bu yeni şehrin Blade Runner'dan fırlamış gibi görünmeyeceğini, bunun yerine Chicago gibi gerçek bir şehir işlerin ters gittiği bir gelecekteki hâlini yansıtacağını sölyüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük