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    Cyberpunk 2077'nin devam oyununda ikinci bir şehir daha olacak

    Cyberpunk 2077'nin devam oyunu hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Serinin yaratıcısı, yeni Cyberpunk oyununda yer alacak şehirlere dair ilk detayları paylaştı. 

    Cyberpunk 2077 devam oyunu Tam Boyutta Gör
    Daha tam hazır olmadan satışa sunulmuş olması Cyberpunk 2077'yi son yılların en çok eleştirilen oyunlarından birine dönüştürmüş olsa da sonraki yıllarda gelen yamalar ve ek paketlerle birlikte oyuna yönelik algı değişti. Cyberpunk 2077, bugün artık başarılı bir oyun olarak görülüyor. Çünkü hem satış rakamlarıyla CD Projekt RED'in yüzünü güldürdü, hem de günün sonunda oyunseverlerin beklediğine yakın bir oyuna dönüştü.

    Cyberpunk 2077'nin itibarını zamanla toparlamış olması, devam oyununa dair beklentileri de yukarı çekti. Bu kez o beklentileri boşa çıkarmamasını umduğumuz yapım ekibi, bir yandan devam oyunu üzerinde çalışmaya devam ederken, diğer yandan oyuna dair ilk detayları paylaşıyor. Son olarak da oyundaki mekânlara dair önemli bir açıklama geldi.

    Cyberpunk 2077'de Night City'nin Yanı Sıra Bir Şehir Daha Olacak

    Cyberpunk serisinin yaratıcısı olan Mike Pondsmith, Cyberpunk 2077'nin devam oyununda Night City'nin yanı sıra ikinci bir şehrin daha olacağını açıkladı. Pondsmith, yeni oyunun yapımında o kadar aktif bir rol almadığını, bu yüzden daha fazla detay paylaşmayacağını ama oyunda Night City dışında ziyaret edeceğimiz bir şehir daha olacağını söyledi.

    Pondsmith, bu yeni şehrin Blade Runner'dan fırlamış gibi görünmeyeceğini, bunun yerine Chicago gibi gerçek bir şehir işlerin ters gittiği bir gelecekteki hâlini yansıtacağını sölyüyor.

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