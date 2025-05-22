Beklenen oyun MindsEye’ın sistem gereksinimleri açıklandı

MindsEye sistem gereksinimleri
Epic Games’in en yeni grafik motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilen MindsEye, hem görsel kalite hem de donanımsal beklentiler açısından iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Yayınlanan sistem gereksinimleri, güncel orta ve üst seviye donanımlar gerektiriyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit, güncel)
- İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB boş alan
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit, güncel)
- İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT (8 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB boş alan
MindsEye, Nvidia’nın son teknolojisi DLSS 4 Multi Frame Generation desteğiyle geliyor. Bu özellik sayesinde GeForce RTX 50 serisi ekran kartı sahipleri, kare hızlarında büyük artışlar elde edebilecek. RTX 40 kullanıcıları ise kare üretimini aktif edebilecek. Daha önceki nesiller olan RTX 30 ve 20 serisi ise DLSS Super Resolution desteğinden yararlanabilecek. Ancak şu an için AMD ya da Intel’in yükseltme teknolojilerinin oyuna entegre edilip edilmeyeceği netleşmiş değil.
Her ne kadar baş yapımcı Leslie Benzies’in GTA geçmişi bu oyuna olan beklentileri artırsa da MindsEye, devasa bir açık dünya deneyimi sunmuyor. Bunun yerine oyun, hikâye odaklı, sinematik aksiyon ve macera unsurlarına ağırlık veriyor. Araba kovalamacaları, yakın dövüş sahneleri ve sinema tadındaki anlatım tarzı ile öne çıkan oyun, klasik GTA formatından farklı bir çizgide ilerliyor.
MindsEye çıkış tarihi ve fiyatı
MindsEye, 10 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyun halihazırda ön siparişte. Oyunun Steam fiyatı 26,99 dolar iken, Epic Games fiyatı 839 TL. PlayStation Store'da 2.099 TL olan oyun, Xbox Store'da 2.180 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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