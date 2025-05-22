Beklenen oyun MindsEye’ın sistem gereksinimleri açıklandı

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında büyük bir heyecanla beklenen MindsEye için resmi sistem gereksinimleri nihayet açıklandı. Grand Theft Auto serisinin eski yapımcılarından Leslie Benzies’in kurduğu Build a Rocket Boy stüdyosunun imzasını taşıyan bu yeni yapım, yaklaşık iki buçuk hafta içinde PC platformunda oyuncularla buluşacak.

MindsEye sistem gereksinimleri

Epic Games’in en yeni grafik motoru Unreal Engine 5 ile geliştirilen MindsEye, hem görsel kalite hem de donanımsal beklentiler açısından iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Yayınlanan sistem gereksinimleri, güncel orta ve üst seviye donanımlar gerektiriyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10/11 (64-bit, güncel)

: Windows 10/11 (64-bit, güncel) İşlemci : Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)

: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 70 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10/11 (64-bit, güncel)

: Windows 10/11 (64-bit, güncel) İşlemci : Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT (8 GB VRAM)

: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT (8 GB VRAM) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 70 GB boş alan

MindsEye, Nvidia’nın son teknolojisi DLSS 4 Multi Frame Generation desteğiyle geliyor. Bu özellik sayesinde GeForce RTX 50 serisi ekran kartı sahipleri, kare hızlarında büyük artışlar elde edebilecek. RTX 40 kullanıcıları ise kare üretimini aktif edebilecek. Daha önceki nesiller olan RTX 30 ve 20 serisi ise DLSS Super Resolution desteğinden yararlanabilecek. Ancak şu an için AMD ya da Intel’in yükseltme teknolojilerinin oyuna entegre edilip edilmeyeceği netleşmiş değil.

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Her ne kadar baş yapımcı Leslie Benzies’in GTA geçmişi bu oyuna olan beklentileri artırsa da MindsEye, devasa bir açık dünya deneyimi sunmuyor. Bunun yerine oyun, hikâye odaklı, sinematik aksiyon ve macera unsurlarına ağırlık veriyor. Araba kovalamacaları, yakın dövüş sahneleri ve sinema tadındaki anlatım tarzı ile öne çıkan oyun, klasik GTA formatından farklı bir çizgide ilerliyor.

MindsEye çıkış tarihi ve fiyatı

MindsEye, 10 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5, Windows ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyun halihazırda ön siparişte. Oyunun Steam fiyatı 26,99 dolar iken, Epic Games fiyatı 839 TL. PlayStation Store'da 2.099 TL olan oyun, Xbox Store'da 2.180 TL.

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Beklenen oyun MindsEye’ın sistem gereksinimleri açıklandı