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    Yeni bir tür yıldız tozu bilim insanları tarafından keşfedildi

    Gökbilimciler daha önce keşfedilmemiş bir kaynaktan gelen yıldız tozu buldu. Bulgular, bu gizemli tozun nasıl oluştuğuna ve hangi tür malzemeleri içerdiğine ışık tutmaya yardımcı olabilir.

    Yeni bir tür yıldız tozu bilim insanları tarafından keşfedildi Tam Boyutta Gör

    Yeni bir tür yıldız tozu bilim insanları tarafından keşfedildi. Gökbilimciler daha önce keşfedilmemiş bir kaynaktan gelen yıldız tozu buldu. Bulgular, bu gizemli tozun nasıl oluştuğuna ve hangi tür malzemeleri içerdiğine ışık tutmaya yardımcı olabilir.

    Yıldız tozu kozmik toz olarak da bilinir. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi oluşturur ve Dünya gibi gezegenleri oluşturan bütünleri yaratır. Araştırmacıların en büyük sorularından biri, ne tür yıldızların toz oluşturduğu ve bu tozların nasıl oluştuğu şeklinde.

    Uluslararası bir ekip, evrende daha önce bilinmeyen bir yıldız tozu kaynağı tespit etti; çevresindeki gazla etkileşime giren özel bir tür süpernova. Süpernovalar, yıldız ölümleri sırasında uzayda meydana gelen devasa patlamalardır. Araştırmaya göre süpernovanın neden olduğu şok dalgası, yıldızlardan birinin daha önce etrafa saçtığı malzemeye çarparak yeni bir tür kozmik toz yarattı.

    Araştırmacılar, yaklaşık 300 milyon ışıkyılı uzaklıktaki sarmal bir galakside bulunan süpernovanın şimdiye kadar kaydedilen en verimli toz üreten süpernovalardan biri olduğunu söylüyor.

    Cardiff Üniversitesi Fizik ve Astronomi Enstitüsü başkanı Profesör Haley Gomez, "Bu çalışmada, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, nadir görülen bir türü izlemek için hem görünür hem de kızılötesi ışığı tarayabilen birden fazla teleskop kullandı.

    Yıldız tozu, çok yaşlı bir yıldızın biraz daha büyük ve daha genç bir yoldaş yıldızla birlikte patlamasıyla meydana geldi. Patlamanın devasa şok dalgası daha önce bir veya her iki yıldız tarafından fırlatılan malzemeye çarpıştı ve bu 'çarpışma' yeni bir kozmik toz yığınının oluşmasına yol açtı" diye konuştu. Nature Astronomy'de yayınlanan çalışma, SN2018evt adı verilen süpernovaya odaklanıyor.

    SN2018evt ile ilgili yeni çalışma, patlamadan yalnızca bin 41 gün sonra Güneş'in kütlesinin yüzde 1'ine eşdeğer miktarda kozmik tozun oluştuğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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