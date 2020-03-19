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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi

    İsveçli bilim insanları kemik dokusu replasmanında kullanılacak yumuşak, lastik kıvamında doku geliştirdi. Materyalde bulunan ilaç depolayan nanoporlar sayesinde ilaç kademeli olarak salınıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi
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    İsveçli bilim insanları kemik dokusu replasmanında kullanılacak yumuşak, lastik kıvamında doku geliştirdi.

    Chalmers University of Technology kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen biyouyumlu materyal, halihazırda tıbbi uygulamalarda kullanılan ''plexiglass'' adlı materyale oldukça benziyor ancak ''plexiglass'' maddesinin aksine oldukça yumuşak, esnek ve elastik yapıya sahip olmakla birlikte bünyesinde mikro ölçekte porlar barındırıyor.

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    İlaç depolayan nanoporlar

    Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi
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    Geliştirilen materyalin bünyesindeki nanoporlar ilaç depoluyor ve bu sayede istenilen ilaç kademeli olarak dokuya aktarılıyor. Bu sayede ilaçlar oral kullanıma göre çok daha efektif bir şekilde istenilen dokuya ulaştırılıyor.

    Yeni geliştirilen materyalin eklem replasmanlarında veya vücutta bulunan diğer dokuların replase edilmesinde kullanılması planlanıyor.

    Materyalin ilk olarak üriner kateterlerde kullanılması planlanıyor. Küçük porlara ve materyalin yüzeyine peptid kaplaması yapılması ve bu sayede kateterin enfeksiyonlara sebep olabilecek bakterilere karşı dirençli olacağı düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı"

    Yeni araştırma ACS Nano dergisinde yayımlanmakla birlikte yeni materyal Amferia şirketi tarafından ticari olarak satışa sunuldu.



    https://newatlas.com/medical/rubbery-material-replace-biotissue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    furkancool (furkan kul) 22 sa.
    haber içerik olarak bu sitenin hitap ettiği kitleye göre biraz fazla teknik. Ama ben beğendim. Teknik terimlerin tam türkçesi malesef ya yok ya da tercih edilmiyor. Türkçe'ye çevirseniz de genelde "çok kaldıraçlı götürgeç" kıvamında oluyor. Ama haberi yazanların bir tık daha fazla itinalı davranması gerekiyor orası ayrı.
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    HatimİndirenSteveJOBS (Baran Kevin Özçınar) 1 gün
    Replasman ne ya? Cılkını çıkarmayın işin. "Çeviri" haber yapın.
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