Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi

İsveçli bilim insanları kemik dokusu replasmanında kullanılacak yumuşak, lastik kıvamında doku geliştirdi.

Chalmers University of Technology kurumu araştırmacıları tarafından geliştirilen biyouyumlu materyal, halihazırda tıbbi uygulamalarda kullanılan ''plexiglass'' adlı materyale oldukça benziyor ancak ''plexiglass'' maddesinin aksine oldukça yumuşak, esnek ve elastik yapıya sahip olmakla birlikte bünyesinde mikro ölçekte porlar barındırıyor.

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İlaç depolayan nanoporlar

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Geliştirilen materyalin bünyesindeki nanoporlar ilaç depoluyor ve bu sayede istenilen ilaç kademeli olarak dokuya aktarılıyor. Bu sayede ilaçlar oral kullanıma göre çok daha efektif bir şekilde istenilen dokuya ulaştırılıyor.

Yeni geliştirilen materyalin eklem replasmanlarında veya vücutta bulunan diğer dokuların replase edilmesinde kullanılması planlanıyor.

Materyalin ilk olarak üriner kateterlerde kullanılması planlanıyor. Küçük porlara ve materyalin yüzeyine peptid kaplaması yapılması ve bu sayede kateterin enfeksiyonlara sebep olabilecek bakterilere karşı dirençli olacağı düşünülüyor.

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Yeni araştırma ACS Nano dergisinde yayımlanmakla birlikte yeni materyal Amferia şirketi tarafından ticari olarak satışa sunuldu.

https://newatlas.com/medical/rubbery-material-replace-biotissue/

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