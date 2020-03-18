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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı

    Apple yeni MacBook Air'i duyurdu. Bugün duyurulan MacBook Air'in parekende satış fiyatının 999 dolar, eğitim mağazası fiyatının ise 899 dolar olacağı açıklandı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı

     

    Apple yeni MacBook Air'i duyurdu. Yeni modelin önceki modellere göre 2 kat hızlı performans ile depolama alanına ve yeni ''Magic'' klavyeye sahip olacağı öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

     

    Bugün duyurulan MacBook Air'in parekende satış fiyatının 999 dolar, eğitim mağazası fiyatının ise 899 dolar olacağı açıklandı.Türkiye'de ise 7.999,00 TL ve 10.399,00 TL  ile satışa sunuldu.

    Yeni Macbook'un CPU perfomansı 2 kat daha hızlı olmakla birlikte grafik performansı olarak %80'lik bir artış söz konusu. Ayrıca yeni model en az 256 GB depolama kapasitesi ile birlikte geliyor. Yine eski ekranlarda bulunan retina ekran yer alan modelde Touch ID, geniş trackpad ve uzun ömürlü batarya bulunuyor. İşletim sistemi olarak macOS Catalina yer alıyor.

    Hızlandırılmış performans

    Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı

    Yeni modelde 4 çekirdekli işlemcileri ilk kez kullanmaya başlayan Apple, 3.8 GHz'ye kadar Turbo Boost özelliğine sahip 1.2 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Core İ7 İntel işlemcileri tercih etmiş. Böylece yeni model önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha hızlı performans sunmakla birlikte Intel Iris Plus Graphics ile birlikte grafik performansında da %80'e varan bir artış söz konusu.

    Yeni ''Magic'' klavye

    Yeni model 16-inch MacBook Pro'larda yer alan yeni nesil '''magic'' klavye ile birlikte geliyor. 1mm tuş hareket açıklığına sahip makas klavye ile istikrarlı kullanım sunan MacBook'un yeni ters ''T'' tuş dizilimi, kullanıcılarının klavyeye bakmadan yazı yazmasını kolaylaştırıyor.

    Önceki modeller gibi altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelen MacBook, 256 GB'dan 2 TB'a kadar artırılabilen SSD kapasitesi, macOS catalina işletim sistemi ve 13 inch ekran boyutuyla kullanıcılara sunuluyor.

    Yeni ek özellikler

     

    * Facetime görüşmelerinde daha net ses düzeyi için 3 mikrofona sahip mikrofon.

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    * Hassas imleç kontrolüne olanak sağlayan multi-touch Force Touch trackpad.

     

    * Veri aktarımı, şarj ve video için kullanılacak Thunderbolt 2 bağlantı noktaları.

     

    * MacBook Air için bir ilk olan 6K çözünürlüğe kadar harici ekran desteği.

     

    * Apple TV + ve oyunlar için geniş stereo ses sunan gelişmiş stereo hoparlörler.

     

    Yeni MacBook Air 999 dolar parekende, 899 dolar eğitim mağazası fiyatıyla satışa sunulan MacBook Air ülkemizde 7.999,00 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

    Ayrıca Bkz. "Omega Constellation piyasaya sürüldü"



    https://www.apple.com/newsroom/2020/03/new-macbook-air-has-more-to-love-and-is-now-just-999/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün en beğenilen
    Bence bu cihazlar PRO modelleri dışında gereksiz artık. Bunun yerine iPad alırsın, hem oyun oynarsın, hem office yüklersin. Çoğu yazılım MacOs da mevcut değil zaten. MacOs profesyonellerin dışında kullanılacak bir işletim sistemi değil (MAC kullanıyorum), bunun içinde PRO modelleri var zaten.
    Bence bu cihazlar PRO modelleri dışında gereksiz artık. Bunun yerine iPad alırsın, hem oyun oynarsın, hem office yüklersin. Çoğu yazılım MacOs da mevcut değil z...
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    3 Yanıt Yanıtla +8
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    ahmetow123 2 gün Murat.Ak
    Yani bu fiyata almakla yanlış mı yapmışız hocam
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    suslu76 (suleyman u.) 2 gün Murat.Ak
    Murat Bey, ben de Pro modellerin tercih edilmesinden yanayim. Base frekanslari dusuk olan intel islemciler, uzun sure Boost hizlarinda calisamayabiliyor. O yuzden, ciddi oranda hiz farkli olusuyor. Pro modeller fiyat farkina degiyor. Yalniz bence cogu yazilim MacOS icin mevcut. Bazi ozel yazilimlar mevcut degil. Yani dizustu bilgisayar kullanan insanlarin cok buyuk bir kisminin kullanacagi programlarin tamamini bulabilirsiniz. Bu sebeple mac bilgisayarlarin sadece profesyoneller icin oldugunu dusunmuyorum. Satis rakamlari da bunu gosteriyor bence. Fiyatina gelince, maalesef Turkiye'de profesyoneller alabiliyor olabilir. Ben de 2010'dan beri mac kullaniyorum. Su ana kadar Windows lazim olan durumlar iki elin parmaklarini gecmemistir. Sonucta bazen Linux da lazim oldu. O durumda da sanal makine kullaniyoruz tabi.
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    nightsoldier 1 gün Murat.Ak
    Kesinlikle katiliyorum. Ipad 6. Nesil kullaniyorum. Bluetooth klavye ve mouse destegi ile macbook air vari bir kullanim sunuyor.

    Benim kullanim senaryom, dilekce yazmak,yargi kararlarini takip etmek. Oyun yok, uzun yolculuklarda video izlemek ve muzik dinlemeyi de buna ekleyebiliriz. Hdmi kablo araciligi ile,gerekli durumlarda monitore baglamak da mumkun, flash bellek destegi sayesinde laptop vari bir kullanim sunmaya basladi. Ayrica laptopa 2. Ekran olarak bile baglayabiliyorsunuz.



    Artik yanimda dosya tasimiyorum. Durusmalara giderken inemli yerleri notability uzerinde not aliyorum.



    Egitimlerde kalem ile not almak gayet rahat oluyor.



    Aslinda applein yapmak ıstediği, birbirlerine rakip seriler yaratmak degil. Bilakis birbirlerini tamamlayan seriler yaratmak istiyor. Yazi yazip,laptopda isin gorulsun diyorsan, mac al, not alman gerekiyor ve daha cok icerik tuketeceksen ipad al diyor.



    Mac alirsam da prosunu alirim diye düşünüyorum
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    oguzhantezel92 2 gün
    İ5 li yeni macbook air almaya değer mi yoksa 128 lik ssdsi olan pro mu almali?

    İ5 4 cekirdek ve 512ssd var.

    Proya gore sarji da daha fazla gider gibi geliyor bana
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    OttomanGuardian (Ersel YILDIZ) 2 gün
    Touchbar eklememeleri bir eksi olmuş sanki
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    Morichannnn (Akın Özer) 2 gün
    Bakalım performansı nasıl olacak.
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    Yengec1907 2 gün
    Dota 2 yi hangi ayarlarda oynatir acaba ?
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün en beğenilen
    Bence bu cihazlar PRO modelleri dışında gereksiz artık. Bunun yerine iPad alırsın, hem oyun oynarsın, hem office yüklersin. Çoğu yazılım MacOs da mevcut değil zaten. MacOs profesyonellerin dışında kullanılacak bir işletim sistemi değil (MAC kullanıyorum), bunun içinde PRO modelleri var zaten.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    ahmetow123 2 gün
    Daha 2 hafta önce 2019 modeli aldık 7300 e yanlış mı yaptık ya
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 2 gün
    YouTube kanalımda da forumda da defalarca söyledim bekleyin yenisi çıkacak diye, ve çıktı. :)
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    7320 kez okundu.
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