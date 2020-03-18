Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı

Apple yeni MacBook Air'i duyurdu. Yeni modelin önceki modellere göre 2 kat hızlı performans ile depolama alanına ve yeni ''Magic'' klavyeye sahip olacağı öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Bugün duyurulan MacBook Air'in parekende satış fiyatının 999 dolar, eğitim mağazası fiyatının ise 899 dolar olacağı açıklandı.Türkiye'de ise 7.999,00 TL ve 10.399,00 TL ile satışa sunuldu.

Yeni Macbook'un CPU perfomansı 2 kat daha hızlı olmakla birlikte grafik performansı olarak %80'lik bir artış söz konusu. Ayrıca yeni model en az 256 GB depolama kapasitesi ile birlikte geliyor. Yine eski ekranlarda bulunan retina ekran yer alan modelde Touch ID, geniş trackpad ve uzun ömürlü batarya bulunuyor. İşletim sistemi olarak macOS Catalina yer alıyor.

Hızlandırılmış performans

Yeni modelde 4 çekirdekli işlemcileri ilk kez kullanmaya başlayan Apple, 3.8 GHz'ye kadar Turbo Boost özelliğine sahip 1.2 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Core İ7 İntel işlemcileri tercih etmiş. Böylece yeni model önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha hızlı performans sunmakla birlikte Intel Iris Plus Graphics ile birlikte grafik performansında da %80'e varan bir artış söz konusu.

Yeni ''Magic'' klavye

Yeni model 16-inch MacBook Pro'larda yer alan yeni nesil '''magic'' klavye ile birlikte geliyor. 1mm tuş hareket açıklığına sahip makas klavye ile istikrarlı kullanım sunan MacBook'un yeni ters ''T'' tuş dizilimi, kullanıcılarının klavyeye bakmadan yazı yazmasını kolaylaştırıyor.

Önceki modeller gibi altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle gelen MacBook, 256 GB'dan 2 TB'a kadar artırılabilen SSD kapasitesi, macOS catalina işletim sistemi ve 13 inch ekran boyutuyla kullanıcılara sunuluyor.

Yeni ek özellikler

* Facetime görüşmelerinde daha net ses düzeyi için 3 mikrofona sahip mikrofon.

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* Hassas imleç kontrolüne olanak sağlayan multi-touch Force Touch trackpad.

* Veri aktarımı, şarj ve video için kullanılacak Thunderbolt 2 bağlantı noktaları.

* MacBook Air için bir ilk olan 6K çözünürlüğe kadar harici ekran desteği.

* Apple TV + ve oyunlar için geniş stereo ses sunan gelişmiş stereo hoparlörler.

Yeni MacBook Air 999 dolar parekende, 899 dolar eğitim mağazası fiyatıyla satışa sunulan MacBook Air ülkemizde 7.999,00 TL başlangıç fiyatıyla satışta.

Ayrıca Bkz. "Omega Constellation piyasaya sürüldü"

https://www.apple.com/newsroom/2020/03/new-macbook-air-has-more-to-love-and-is-now-just-999/

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