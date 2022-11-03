Yeni çalışma: Beyin gücüyle telefon kontrolü

iPad'de testler başarılı: Mesaj gönderildi
Minimal invaziv işlemiyle kan damarı yoluyla beynin üst kısmına Stentrode adında bir dizi sensör yerleştiriliyor. Anahtarın kendisi, hastanın göğsünden kablosuz olarak kontrol ediliyor. Hasta, ayağına dokunmayı düşündüğünde telefon veya tablet, bunu ekrana parmakla dokunma olarak kaydediyor.
Avustralya’da yaşayan eski bir yazılımcı olan ALS hastası Gorham, bu cihazı kullanan 6 kişiden biri. Synchron’ın geliştirdiği anahtarı kullanarak iPad’ini kontrol etmeyi, tek kelimelik de olsa mesaj göndermeyi başardı.
Synchron kurucu ortağı ve CEO’su Tom Oxley, “iOS ve Android ürünleri için çok heyecanlıyız çünkü çok yaygınlar. Beyin gücüyle aygıta giriş sağlamayı mümkün kılan ilk cihaz.” diyor. Apple’ın araştırma çabalarını benzer teknolojilere adadı ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar-insan arayüzleri üzerine çalışan bir ekibi finanse ettiği de biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence