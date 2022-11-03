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    Yeni çalışma: Beyin gücüyle telefon kontrolü

    Synchron, hastaların beyinlerini kullanarak telefonlarını kontrol etmelerini sağlayan bir implant teknolojisi üzerinde çalışıyor. Beyin gücüyle mesaj atma artık hayal değil.
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    Synchron Switch Tam Boyutta Gör
    Şu anda klinik deneme aşamasında olan yeni implant, kullanıcının telefon ve tabletini düşünce gücüyle kontrol etmesini sağlıyor. Beyin implantı üzerine kilinik deneyler yapmak için FDA’dan onay alan ilk şirket olan Synchron, şu anda hastanın beynine cerrahi olarak yerleştirilen Synchron Switch adındaki cihazı kullanan 6 hastanın olduğunu söylüyor.

    iPad'de testler başarılı: Mesaj gönderildi

    Minimal invaziv işlemiyle kan damarı yoluyla beynin üst kısmına Stentrode adında bir dizi sensör yerleştiriliyor. Anahtarın kendisi, hastanın göğsünden kablosuz olarak kontrol ediliyor. Hasta, ayağına dokunmayı düşündüğünde telefon veya tablet, bunu ekrana parmakla dokunma olarak kaydediyor.

    Avustralya’da yaşayan eski bir yazılımcı olan ALS hastası Gorham, bu cihazı kullanan 6 kişiden biri. Synchron’ın geliştirdiği anahtarı kullanarak iPad’ini kontrol etmeyi, tek kelimelik de olsa mesaj göndermeyi başardı.

    Synchron Tam Boyutta Gör

    Synchron kurucu ortağı ve CEO’su Tom Oxley, “iOS ve Android ürünleri için çok heyecanlıyız çünkü çok yaygınlar. Beyin gücüyle aygıta giriş sağlamayı mümkün kılan ilk cihaz.” diyor. Apple’ın araştırma çabalarını benzer teknolojilere adadı ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar-insan arayüzleri üzerine çalışan bir ekibi finanse ettiği de biliniyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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