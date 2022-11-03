Yeni çalışma: Beyin gücüyle telefon kontrolü

Tam Boyutta Gör Şu anda klinik deneme aşamasında olan yeni implant, kullanıcının telefon ve tabletini düşünce gücüyle kontrol etmesini sağlıyor. Beyin implantı üzerine kilinik deneyler yapmak için FDA’dan onay alan ilk şirket olan Synchron, şu anda hastanın beynine cerrahi olarak yerleştirilen Synchron Switch adındaki cihazı kullanan 6 hastanın olduğunu söylüyor.

iPad'de testler başarılı: Mesaj gönderildi

Minimal invaziv işlemiyle kan damarı yoluyla beynin üst kısmına Stentrode adında bir dizi sensör yerleştiriliyor. Anahtarın kendisi, hastanın göğsünden kablosuz olarak kontrol ediliyor. Hasta, ayağına dokunmayı düşündüğünde telefon veya tablet, bunu ekrana parmakla dokunma olarak kaydediyor.

Avustralya’da yaşayan eski bir yazılımcı olan ALS hastası Gorham, bu cihazı kullanan 6 kişiden biri. Synchron’ın geliştirdiği anahtarı kullanarak iPad’ini kontrol etmeyi, tek kelimelik de olsa mesaj göndermeyi başardı.

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Synchron kurucu ortağı ve CEO’su Tom Oxley, “iOS ve Android ürünleri için çok heyecanlıyız çünkü çok yaygınlar. Beyin gücüyle aygıta giriş sağlamayı mümkün kılan ilk cihaz.” diyor. Apple’ın araştırma çabalarını benzer teknolojilere adadı ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nde bilgisayar-insan arayüzleri üzerine çalışan bir ekibi finanse ettiği de biliniyor.

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