Tam Boyutta Gör Hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobile 7 inç gösterge paneli, elektronik park freni, saklama alanlı yüksek konsol, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörü ve arka bölümde USB-C girişi gibi yeni özellikler dahil edildi.

7 koltuklu yeni Dacia Jogger Hybrid 140 Türkiye'de

Dacia Jogger, henüz geliştirme aşamasındayken hibrit motor ve batarya entegrasyonu göz önünde bulundurularak tasarlandı. Batarya, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altına bulunuyor.

Otomatik şanzıman seçeneğiyle ilk kez sunulacak olan Jogger, verimli ve yenilikçi akıllı Multi-Mode otomatik şanzımana sahip. 140 beygir gücündeki hibrit motoru 4,8 litre yakıt tüketimi gerçekleştirirken sessiz bir elektrikli sürüş sağlıyor.

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İlk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı, araca konforlu ve sürüşü kolay bir yapı kazandırarak enerji performansını artırıyor. Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor.

Jogger Hybrid 140, 900 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Şehir içi sürüşte yüzde 40'a kadar daha az yakıt tüketimi sağlarken, şehir içi kullanım süresinin yüzde 80'ine kadar tamamen elektrikli sürüş olanağı sunuyor. Araç aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından faydalanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak.

Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan araç, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla sürüş keyfini arttıracak. Yeni Dacia Jogger Hybrid 140, 1 milyon 499 bin lira fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Araca 8 yıl veya 160 bin kilometreye kadar batarya garantisi veriliyor.

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Yeni Dacia Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı