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    Yeni Dacia Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Dacia'nın yeni hibrit modeli Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışa sunuldu. Dacia yeni aracına 8 yıl veya 160.000 km’ye kadar batarya garantisi verdiğini açıkladı.
    Yeni Dacia Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışa sunuldu. Otomobile 7 inç gösterge paneli, elektronik park freni, saklama alanlı yüksek konsol, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörü ve arka bölümde USB-C girişi gibi yeni özellikler dahil edildi.

    7 koltuklu yeni Dacia Jogger Hybrid 140 Türkiye'de

    Dacia Jogger, henüz geliştirme aşamasındayken hibrit motor ve batarya entegrasyonu göz önünde bulundurularak tasarlandı. Batarya, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altına bulunuyor.

    Otomatik şanzıman seçeneğiyle ilk kez sunulacak olan Jogger, verimli ve yenilikçi akıllı Multi-Mode otomatik şanzımana sahip. 140 beygir gücündeki hibrit motoru 4,8 litre yakıt tüketimi gerçekleştirirken sessiz bir elektrikli sürüş sağlıyor.

    İlk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı, araca konforlu ve sürüşü kolay bir yapı kazandırarak enerji performansını artırıyor. Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor.

    Jogger Hybrid 140, 900 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Şehir içi sürüşte yüzde 40'a kadar daha az yakıt tüketimi sağlarken, şehir içi kullanım süresinin yüzde 80'ine kadar tamamen elektrikli sürüş olanağı sunuyor. Araç aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından faydalanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak.

    Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan araç, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla sürüş keyfini arttıracak. Yeni Dacia Jogger Hybrid 140, 1 milyon 499 bin lira fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Araca 8 yıl veya 160 bin kilometreye kadar batarya garantisi veriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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