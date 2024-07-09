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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı belli oldu

    Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı, resmi açıklama yapılmadan önce ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne göre başlangıç fiyatı 1 milyon 234 bin TL olacak.
    Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. 2027’den önce 4 yeni Renault modeli, Bursa Oyak Renault fabrikasında üretilecek. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak.

    Duster artık Dacia değil Renault markası altında satışa sunulacak

    Üçüncü neslinde Dacia logosunu terk ederek Renault logosu ile Türkiye'de satılacak Duster'in sır gibi saklanan fiyatı ortaya çıktı. Duster'ı ön siparişe açan Renault Türkiye henüz aracın resmi fiyatlarını yayınlamadı. Fakat Türkiye Sigorta Birliği Kasko Değer Listesi'ne yansıyan fiyatlara göre yeni Duster 1 milyon 234 bin TL olacak.

    Renault logolu Duster'ın en donanımlı fiyatının ise 1 milyon 616 bin TL olduğu belirtiliyor. Yeni Renault Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilecek. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor.

    Yeni Renault Duster, E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa çıkacak. Yeni Renault Duster, aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4×4 güç-aktarma sistemiyle geliyor.

    3 silindirli turbo benzinli motor, yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile destekleniyor. 4×4 özellikleriyle donatılan Yeni Renault Duster, farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip.

    Yeni nesil Renault Duster'in Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör

    Yeni Renault Duster’da daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi mevcut. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far hem konforu hem de güvenliği artırmak üzere günlük sürüşü destekleyen özellikler arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    4458 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    renault duster, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
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