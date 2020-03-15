Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor!

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Araştırmacılar, çok ince tek bir lens kullanarak odaklanma gerektirmeyen yeni bir kamera oluşturabildi. Oluşturulan bu kameralarda kullanılan yeni düz lensler inç kalınlığının binde biri kadar.

Yeni teknolojinin günümüzde akıllı telefonlarda kullanılanlar gibi geleneksel kameralara göre önemli faydaları var. Bu avantajlardan biri, mevcut kameraların odakta yüksek kaliteli görüntü oluşturmak için birden fazla lens gerektirmesine karşılık yeni düz lens teknolojisi sayesinde tek bir lensle odaklanma ihityacı olmadan yüksek kaliteli görüntüler elde edilebiliyor olması.

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Utah Üniversitesi'nden projedeki araştırmacılar, yeni düz lensin, kameraların ve diğer görüntüleme sistemlerinin ağırlığını, karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltabileceğini söylüyor.

Yeni düz lensler kameraların işlevselliğini de arttırıyor. Ekip, optiklerinin daha ince akıllı telefon kameraları, biyomedikal görüntüleme için geliştirilmiş daha küçük kameralar ve otomobillerde kullanım için daha kompakt kameralar sağlayabileceğini söylüyor.

Utah Üniversitesi'nden araştırma ekibi lideri Rajesh Menon: “Bu yeni lens, kendi kendine giden arabalar da dahil olmak üzere birçok otonom sistem için kritik olan LIDAR teknolojisine yüksek verimli aydınlatma oluşturmak gibi fotoğrafçılık dışında birçok ilginç uygulamaya sahip olabilir.” dedi.

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