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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor!

    Yeni düz objektif teknoloji, işlevselliği arttırırken; kameraların ağırlığını, karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltmaya hazırlanıyor. Geliştirilen yeni lensle, odaklanma ihtiyacı kalmıyor.
    5 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yeni düz objektif ile odaksız kameralar mümkün hale geliyor!
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    Araştırmacılar, çok ince tek bir lens kullanarak odaklanma gerektirmeyen yeni bir kamera oluşturabildi. Oluşturulan bu kameralarda kullanılan yeni düz lensler inç kalınlığının binde biri kadar.

    Yeni teknolojinin günümüzde akıllı telefonlarda kullanılanlar gibi geleneksel kameralara göre önemli faydaları var. Bu avantajlardan biri, mevcut kameraların odakta yüksek kaliteli görüntü oluşturmak için birden fazla lens gerektirmesine karşılık yeni düz lens teknolojisi sayesinde tek bir lensle odaklanma ihityacı olmadan yüksek kaliteli görüntüler elde edilebiliyor olması.

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    Utah Üniversitesi'nden projedeki araştırmacılar, yeni düz lensin, kameraların ve diğer görüntüleme sistemlerinin ağırlığını, karmaşıklığını ve maliyetini önemli ölçüde azaltabileceğini söylüyor. 

    Yeni düz lensler kameraların işlevselliğini de arttırıyor. Ekip, optiklerinin daha ince akıllı telefon kameraları, biyomedikal görüntüleme için geliştirilmiş daha küçük kameralar ve otomobillerde kullanım için daha kompakt kameralar sağlayabileceğini söylüyor.

    Utah Üniversitesi'nden araştırma ekibi lideri Rajesh Menon: “Bu yeni lens, kendi kendine giden arabalar da dahil olmak üzere birçok otonom sistem için kritik olan LIDAR teknolojisine yüksek verimli aydınlatma oluşturmak gibi fotoğrafçılık dışında birçok ilginç uygulamaya sahip olabilir.” dedi.



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    asenler (aydın şenler) 5 gün en beğenilen
    Sayın Bahtiyar Ergülü,Teknoloji Editörü, bizim anlamadığımız bilmediğimiz yabancı ölçüler yerine ülkemizin ölçü birimlerini kullanmanızı yeğlerdik. Bunun istemeyerek yaptığınız bir yanlışlık olduğunu varsayarak doğru ölçüyü verelim ki herkes anlasın: mercek kalınlığı 2,5 mikron (ya da mikrometre - mm'nin 1/1000'i) olarak belirtilebilir.
    Umarız bundan sonra ülkemiz ölçü birimlerine ve Türkçemize gereken önem ve duyarlılığı gösterirsiniz. Sağlıcakla.
    Sayın Bahtiyar Ergülü,Teknoloji Editörü, bizim anlamadığımız bilmediğimiz yabancı ölçüler yerine ülkemizin ölçü birimlerini kullanmanızı yeğlerdik. Bunun istem...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    igetsky 5 gün asenler
    Telefonlarin ekranlari icin kullanilan inch olcusune neden itiraz yok ?
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 4 gün
    Lidara bekleriz.
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    staticfriction 4 gün yeni yorumcu asenler
    E o kadar atar yapmışsınız ama haberdeki ölçüyü çevirdiğimiz zaman 25 mikron yapıyor. Ayrıca 25 mikron, 2.5 mikron ya da 1 inçin 1/1000`i demesinde sıkıntı görmüyorum. Sonuçta basit bir teknoloji sitesi/haberi. Önemli olan buradaki okura çok ince bir lens yapıldığı algısını geçirebilmek değil mi sizce de? Bu haberleri okuyan benim gibi çoğu kimse genel anlamda bu teknolojide ne gibi yenilikler var bunu görmek istiyor sadece. Yarın bu haberden aklımızda kalacak tek şey "birileri çok ince odaksız bir lens yapmış telefonları inceltecekmiş, otonom cihazlar için de faydalı olabilirmiş" olacak. Konuya yeterince meraklı olanlar için birim meselesi zaten uzak değil.
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    balcis 4 gün
    bu işi bilmeyen biri olarak temel bazı sorular geliyor aklıma:
    neden şu ana kadar kavisli mercek kullanıldı?
    daha kalın da olsa düz mercek kullanılmamasının sebebi nedir?
    kavisli merceğin hiç mi avantajı yok (üretim maliyeti düşünce) direkt bırakıp buna mı geçecek ilgili endüstriler?

    bilen biri yanıtlarsa sevinirim.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 5 gün
    Kaynakçayı bırakayım da ne olur ne olmaz :D theengineer.co.uk/...
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    asenler (aydın şenler) 5 gün en beğenilen
    Sayın Bahtiyar Ergülü,Teknoloji Editörü, bizim anlamadığımız bilmediğimiz yabancı ölçüler yerine ülkemizin ölçü birimlerini kullanmanızı yeğlerdik. Bunun istemeyerek yaptığınız bir yanlışlık olduğunu varsayarak doğru ölçüyü verelim ki herkes anlasın: mercek kalınlığı 2,5 mikron (ya da mikrometre - mm'nin 1/1000'i) olarak belirtilebilir.
    Umarız bundan sonra ülkemiz ölçü birimlerine ve Türkçemize gereken önem ve duyarlılığı gösterirsiniz. Sağlıcakla.
    2 Yanıt Yanıtla +19
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