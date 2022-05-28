Uygun fiyatlı yeni el konsolu AYN Loki tanıtıldı: Steam Deck'e rakip geliyor

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Android ve Windows’u destekleyen ARM tabanlı Odin konsolu ile büyük bir başarı elde eden Çin merkezli AYN, şimdiye kadar üretilmiş en uygun fiyatlı Windows el bilgisayarlarını duyurdu. İşte AYN Loki serisinin özellikleri ve fiyatı.

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Şirket tarafından bildirilenlere göre yeni AYN Loki serisi toplam beş farklı sürümden oluşacak. Bunlar arasından 299 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak Loki Mini, Intel Alder Lake U serisi işlemciden güç alırken biraz daha pahalı Loki ve Loki Max modelleri, AMD Zen3+ mimarisine ve RDNA2 grafiklerine sahip olacak.

Loki Mini’nin henüz soket detayları bilinmiyor olsa da, Loki ve Loki Max’in sırasıyla Ryzen 5 6600U ve Ryzen 7 6800U işlemciler ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte AYN Loki’nin 64 GB’ı 499 dolar, 256 GB’ı 599 dolar, 512 GB depolama alanına sahip olan seçeneği ise 699 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Loki Max’e gelindiğinde ise yalnızca 512 GB depolama seçeneği bulunan modelin fiyatı 799 dolar olarak belirlenmiş.

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Yeni el konsolu ailesinin çıkış tarihi henüz bilinmiyor olsa da, AMD donanımına sahip oyun konsolu pazarının her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyebiliriz.

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Yeni el konsolu AYN Loki tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı