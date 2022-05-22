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    Steam Deck'in sağlamlık testi videosu paylaşıldı

    Cep telefonu ve akıllı cihazların sağlamlık testi videolarını paylaşan JerryRigEverything, Valve'ın yeni konsolu Steam Deck'i ateş, bükülme ve çizilme testlerinden geçirdi.
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    Steam Deck sağlamlık testine sokuldu: İşte detaylar
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    Akıllı cihazların sağlamlık testi videoları paylaşan JerryRigEverything'in yeni konuğu Steam Deck oldu. Kanalın sahibi Zack Nelson, Valve tarafından piyasa sürülen ve kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran yeni el konsolunun dayanıklılık testi videosunu paylaştı.

    Başarılı sonuçlara imza attı

    Youtuber tarafından ateş, bükülme ve çizilme aşamalarının yer aldığı birçok testten geçirilen yeni konsolun şaşırtıcı sonuçlara imza attığını söyleyebiliriz. Paylaşılan videoda yer verilen çizilme testlerinde Mohs sertlik derecesine göre seviye 6'da çizikler oluşmaya başlarken, seviye 7'ye geçildiğinde derin çiziklerin oluştuğu görülüyor. Cihazın kasasına geçildiğinde ise plastik yapısı sebebiyle aşınmaya karşı bir miktar zayıf kalan Steam Deck'in, kontrol takımı oldukça sağlam diyebiliriz.

    Çakmak ile gerçekleştirilen ateş testine geçildiğinde Youtuber, Steam Deck'in ekranının herhangi kalıcı bir hasar almadığını söylüyor. Bununla birlikte videonun son kısımlarında yer verilen bükülme testlerinde ise 49mm kalınlığa sahip olan Steam Deck, yapısına kıyasla sağlamlığını korumayı başarıyor.

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