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    Yeni Honda SH125i motosiklet Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Honda'nın scooter segmentindeki motosiklet modeli SH125i, 20 Temmuz'da Türkiye'de satışa sunuldu. Yakıt ekonomisine sahip olmasıyla dikkat çeken modelde ABS standart olarak sunuluyor.
    Yeni Honda SH125i motosiklet Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honda SH125i modeli gri, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da 166 bin 500 liralık fiyatıyla satışa çıkıyor. Model, şehir içi mobilite ihtiyacına yönelik modelin start-stop özelliğine sahip motoru yakıt ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    Honda SH125i 166 bin 500 liralık fiyatıyla satışta

    Yeni modelin 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Sele üzerindeki geniş oturma alanıyla iki kişilik yolculuklar rahat hale geliyor.

    Honda SH125i'nin akıllı anahtar özelliği kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için sürekli olarak anahtarı takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı anahtar, açma/kapama ve araç bulma fonksiyonlarına sahip iki işlev barındırırken, ayrıca selenin altında bir USB şarj noktası da bulunuyor.

    Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretirken, start-stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

    Yeni Honda SH125i motosiklet Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Arka tekerlek tutuşunu sağlayan HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ek sürüş güvenliği ve konfor sağlıyor. Yeni Honda SH125i'nin daha verimli hale gelmesi için radyatör motorun iç kısmına yerleştiriliyor ve soğutma fanı kullanılıyor.

    Motosikletin çelik şasisi sayesinde 7 litrelik yakıt deposu, sürücünün ayak bölgesinin altına yerleştirilerek 10 litrelik bir alan kullanıma sunuluyor. 5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar, dengeli bir sürüş sağlıyor.

    Yeni Honda SH125i motosiklet Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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