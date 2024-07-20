Tam Boyutta Gör Honda SH125i modeli gri, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da 166 bin 500 liralık fiyatıyla satışa çıkıyor. Model, şehir içi mobilite ihtiyacına yönelik modelin start-stop özelliğine sahip motoru yakıt ekonomisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Honda SH125i 166 bin 500 liralık fiyatıyla satışta

Yeni modelin 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Sele üzerindeki geniş oturma alanıyla iki kişilik yolculuklar rahat hale geliyor.

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Honda SH125i'nin akıllı anahtar özelliği kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için sürekli olarak anahtarı takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı anahtar, açma/kapama ve araç bulma fonksiyonlarına sahip iki işlev barındırırken, ayrıca selenin altında bir USB şarj noktası da bulunuyor.

Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretirken, start-stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

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Arka tekerlek tutuşunu sağlayan HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ek sürüş güvenliği ve konfor sağlıyor. Yeni Honda SH125i'nin daha verimli hale gelmesi için radyatör motorun iç kısmına yerleştiriliyor ve soğutma fanı kullanılıyor.

Motosikletin çelik şasisi sayesinde 7 litrelik yakıt deposu, sürücünün ayak bölgesinin altına yerleştirilerek 10 litrelik bir alan kullanıma sunuluyor. 5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar, dengeli bir sürüş sağlıyor.

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Yeni Honda SH125i motosiklet Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı