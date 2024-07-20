Yeni Honda SH125i motosiklet Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Honda SH125i 166 bin 500 liralık fiyatıyla satışta
Yeni modelin 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri de kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Sele üzerindeki geniş oturma alanıyla iki kişilik yolculuklar rahat hale geliyor.
Honda SH125i'nin akıllı anahtar özelliği kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için sürekli olarak anahtarı takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı anahtar, açma/kapama ve araç bulma fonksiyonlarına sahip iki işlev barındırırken, ayrıca selenin altında bir USB şarj noktası da bulunuyor.
Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretirken, start-stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.
Arka tekerlek tutuşunu sağlayan HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ek sürüş güvenliği ve konfor sağlıyor. Yeni Honda SH125i'nin daha verimli hale gelmesi için radyatör motorun iç kısmına yerleştiriliyor ve soğutma fanı kullanılıyor.
Motosikletin çelik şasisi sayesinde 7 litrelik yakıt deposu, sürücünün ayak bölgesinin altına yerleştirilerek 10 litrelik bir alan kullanıma sunuluyor. 5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar, dengeli bir sürüş sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.