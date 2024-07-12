Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de en fazla SUV otomobiller ilgi çekiyor

    ODMD verilerine göre Türkiye otomobil pazarında, 2024 yılının ilk yarısında SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller yüzde 54,8 ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu.
    Türkiye'de en fazla SUV otomobiller ilgi çekiyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk yarısında SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller, yüzde 54,8 ile en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olmaları nedeniyle kalabalık aileler tarafından sıkça tercih ediliyor.

    Türkiye'de SUV otomobiller zirvede

    Yerden yüksek ve "kaslı" yapılarıyla öne çıkan SUV'lar, kadın sürücüler arasında da popülerliğini koruyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, otomobil satışları 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e yükseldi.

    Bu dönemde Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV otomobiller oldu. Böylece, otomobil pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla da hatchback otomobiller takip etti.

    Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu. Ocak 2022'de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. Son 5 yıla bakıldığında, 2020 yılı ilk yarısında sedan otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 44,1 iken, SUV otomobillerin payı yüzde 27,6 ve hatchback otomobillerin payı yüzde 25,2 olarak kaydedildi.

    2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sedan otomobillerin payı yüzde 41,3, SUV otomobillerin payı yüzde 34,1, hatchback otomobillerin payı yüzde 22,6 oldu. 2022'de SUV otomobiller yüzde 39,7 pay ile sedan otomobilleri geride bıraktı. Sedan otomobillerin payı yüzde 36,1, hatchback otomobillerin payı yüzde 22,2 olarak belirlendi.

    Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde ise SUV otomobillerin payı yüzde 46,1, sedan otomobillerin payı yüzde 29, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,6 seviyesinde kayıtlara geçti. SUV otomobiller, sundukları geniş kullanım alanı ve çeşitli sürüş koşullarına uygun olmaları nedeniyle, Türkiye'de otomobil tercihleri arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ev proje çizimi erotik kanallar kartaldan üsküdara nasıl gidilir maltodekstrin kilo aldırır mı büyük tuvaletimi yapamıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro
    Apple iPhone 15 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2022 M2 MacBook Air
    Apple 2022 M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız