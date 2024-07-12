Türkiye'de en fazla SUV otomobiller ilgi çekiyor

Tam Boyutta Gör Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk yarısında SUV (Sport Utility Vehicle) otomobiller, yüzde 54,8 ile en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olmaları nedeniyle kalabalık aileler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Türkiye'de SUV otomobiller zirvede

Yerden yüksek ve "kaslı" yapılarıyla öne çıkan SUV'lar, kadın sürücüler arasında da popülerliğini koruyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, otomobil satışları 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e yükseldi.

Bu dönemde Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV otomobiller oldu. Böylece, otomobil pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla da hatchback otomobiller takip etti.

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Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu. Ocak 2022'de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. Son 5 yıla bakıldığında, 2020 yılı ilk yarısında sedan otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 44,1 iken, SUV otomobillerin payı yüzde 27,6 ve hatchback otomobillerin payı yüzde 25,2 olarak kaydedildi.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sedan otomobillerin payı yüzde 41,3, SUV otomobillerin payı yüzde 34,1, hatchback otomobillerin payı yüzde 22,6 oldu. 2022'de SUV otomobiller yüzde 39,7 pay ile sedan otomobilleri geride bıraktı. Sedan otomobillerin payı yüzde 36,1, hatchback otomobillerin payı yüzde 22,2 olarak belirlendi.

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde ise SUV otomobillerin payı yüzde 46,1, sedan otomobillerin payı yüzde 29, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,6 seviyesinde kayıtlara geçti. SUV otomobiller, sundukları geniş kullanım alanı ve çeşitli sürüş koşullarına uygun olmaları nedeniyle, Türkiye'de otomobil tercihleri arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

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Türkiye'de en fazla SUV otomobiller ilgi çekiyor