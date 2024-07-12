Türkiye'de en fazla SUV otomobiller ilgi çekiyor

Türkiye'de SUV otomobiller zirvede
Yerden yüksek ve "kaslı" yapılarıyla öne çıkan SUV'lar, kadın sürücüler arasında da popülerliğini koruyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, otomobil satışları 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e yükseldi.
Bu dönemde Türkiye otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 54,8 pay ve 253 bin 667 satışla SUV otomobiller oldu. Böylece, otomobil pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti. SUV otomobilleri, yüzde 26,6 pay ve 123 bin 243 satış ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 80 bin 760 satışla da hatchback otomobiller takip etti.
Diğer satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu. Ocak 2022'de sedandan zirveyi alan SUV otomobiller, giderek artan ilgi ve müşteri talebi doğrultusunda en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti. Son 5 yıla bakıldığında, 2020 yılı ilk yarısında sedan otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 44,1 iken, SUV otomobillerin payı yüzde 27,6 ve hatchback otomobillerin payı yüzde 25,2 olarak kaydedildi.
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ise sedan otomobillerin payı yüzde 41,3, SUV otomobillerin payı yüzde 34,1, hatchback otomobillerin payı yüzde 22,6 oldu. 2022'de SUV otomobiller yüzde 39,7 pay ile sedan otomobilleri geride bıraktı. Sedan otomobillerin payı yüzde 36,1, hatchback otomobillerin payı yüzde 22,2 olarak belirlendi.
Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde ise SUV otomobillerin payı yüzde 46,1, sedan otomobillerin payı yüzde 29, hatchback otomobillerin payı da yüzde 22,6 seviyesinde kayıtlara geçti. SUV otomobiller, sundukları geniş kullanım alanı ve çeşitli sürüş koşullarına uygun olmaları nedeniyle, Türkiye'de otomobil tercihleri arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.