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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Huawei yakında yeni bir orta sınıf tablet çıkaracak. MatePad 10.4 adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın teknik özellikleri hakkında bazı detaylar internete düştü.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Çinli kaynaklar Huawei'nin Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilmiş yeni bir orta sınıf tablet üzerinde çalıştığını söylüyor. MatePad 10.4 olarak anılan cihazın teknik özellikleri internete sızdırıldı.

    Aktarılan bilgilere göre tablet 1200 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç ekranla piyasaya sürülecek. Aynı zamanda 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera ve stylus kalem desteği ile gelecek.

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    MatePad 10.4'un 7.250 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği bildiriliyor ancak hızlı şarj desteği konusunda bir bilgi yok. Tablet, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkacak.

    Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Başlangıç fiyatı da sızdırıldı

    Tabletin 4/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki konfigürasyon seçeneği ile sunulacağı bildiriliyor. Ayrıca tüketiciler Wi-Fi ve LTE versiyonları arasında tercih yapma şansına sahip olacaklar.

    Huawei MatePad 10.4'ün 255 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtildi. Yeni tabletin 23 Nisan'da Nova 7 serisi telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor.



    https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-matepad-mid-range-tablet-specifications Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu
    İpadla yarışır mı. Bilinmez
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    DH Misafiri 16 sa.
    Huawei ise iki kez düşün
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    DH Misafiri 1 gün
    Hızlı şarj hariç bi ipad etmez. Bomboş bir chaz
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