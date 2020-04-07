Yeni Huawei MatePad'in teknik özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Çinli kaynaklar Huawei'nin Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilmiş yeni bir orta sınıf tablet üzerinde çalıştığını söylüyor. MatePad 10.4 olarak anılan cihazın teknik özellikleri internete sızdırıldı.

Aktarılan bilgilere göre tablet 1200 x 2000 piksel çözünürlüğe sahip 10.4 inç ekranla piyasaya sürülecek. Aynı zamanda 8 megapiksel çözünürlüğe sahip ön kamera ve stylus kalem desteği ile gelecek.

İlginizi Çekebilir

Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor

Ayrıca Bkz. "LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir"

MatePad 10.4'un 7.250 mAh kapasiteli bir pilden besleneceği bildiriliyor ancak hızlı şarj desteği konusunda bir bilgi yok. Tablet, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzü ile kutudan çıkacak.

Tam Boyutta Gör

Başlangıç fiyatı da sızdırıldı

Tabletin 4/64 GB ve 6/128 GB olmak üzere iki konfigürasyon seçeneği ile sunulacağı bildiriliyor. Ayrıca tüketiciler Wi-Fi ve LTE versiyonları arasında tercih yapma şansına sahip olacaklar.

Huawei MatePad 10.4'ün 255 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı belirtildi. Yeni tabletin 23 Nisan'da Nova 7 serisi telefonlarla birlikte tanıtılması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/huawei-matepad-mid-range-tablet-specifications

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.