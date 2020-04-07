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    LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir

    Güney Koreli kaynaklardan gelen bilgilere göre, teknoloji üreticisi LG, yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 15 Mayıs tarihinde tanıtabilir. Cihazın modeli ise henüz belli değil.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir

    LG yakın bir tarihte yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirkete yakın kaynaklar bu tarihin 15 Mayıs olabileceğine işaret ediyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir"

    Yeni bir isimlendirme ile gelecek

    LG G8'in halefi olacak bu premium akıllı telefonla ilgili henüz bir detay paylaşılmış değil. Ancak şirketin G ve V serisini sonlandırmasının ardından, piyasaya sürülecek cihazın bambaşka bir isimlendirmeyle geleceği bizzat şirket tarafından açıklanmıştı. Ayrıca akıllı telefonun, LG'nin çift ekran aksesuarını da desteklemesi bekleniyor.

    LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir
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    Söylentiler ise cihazın 6.7 inç veya daha büyük bir ekran, çoklu kamera modülü ve uzun pil ömrü sunacağı yönünde. LG'nin G9'dan vazgeçtiği haberlerinden önce, bu cihazın Snapdragon 765G yonga seti ile geleceği söyleniyordu. Ancak yeni modelle birlikte işlemci modelinin de değişme ihtimalinin olduğu düşünülebilir. Tüm merak edilenler için, henüz şirketin yakında yapacağı bilgilendirmeleri beklemekten başka bir çaremiz yok.



    https://9to5google.com/2020/04/06/lg-g9-launch-date-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirchade 1 gün
    LG arızalarıyla meşhur olup bu hale gelmeseydi hala LG kullanmayı gerçekten çok isterdim. Sırasıyla LG G2,G3,V10,G5 kullanmış biri söylüyorum, özellikle G5 ve V10'dan aldığım ses-kamera kalitesini, arayüz stabilliğini, malzeme kalitesini hala yeni çıkan telefonların hiçbirinden alamadım.

    G5'ten sonra Xiaomi Redmi Note 6 Pro'ya geçtim, fiyatına göre iyi güzel fakat kamerası, sesi, genel kalitesi G5'in yanına bile yaklaşamaz, hatta babama Mi 9T aldık, o bile sözde 48 mp kamerasıyla G5'in fotoğraf kalitesine yaklaşamıyor.

    Arayüz stabilliğini zaten söylemiyorum bile, G5'i 1.5 sene kullandım, 80 tane uygulama yüklüydü çok aktif kullanıyordum bir kere arayüzde anlık bile takıldığını hatırlamıyorum. Yine kendi döneminde G2 efsane hızlıydı, yenilikçiydi, fiyat olarak da rakipsizdi. Note 6 Pro da tatmin ediyor ama kesinlikle bir LG UX değil.
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    Evren Küçük (Evren Küçük) 1 gün
    LG ses konusunda iyi işler çıkarıyor. Umarım sonları HTC gibi olmaz.
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    38ömercan (Ömer Can) 1 gün
    LG telefon kullanıp da memnun olan çok az insan tanıyorum.
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu 38ömercan
    benim kardeşimde var gayet memnun o . Hatta 2 3 yıldır kullanıyor
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    hadjimurat (Murat Demircan) 1 gün
    Lg nin telefon uretmesine bence artik gerek yok sektorde adi bile yok.

    Amiral gemisi diyo 3 ay sonra hangara giriyor
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    manliga (yok asdadsad) 1 gün
    LG g7 1 senedir güncelleme vermiyor. Artık Türkiye'de telefon çıkarmasın
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    tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 1 gün
    Ben lg v30 plus kullanıyorum kendi zamanında çıkan üst modeller ile yan yana kıyaslama yaptık arkadaşlarla, hepsinden açık ara daha iyi kamera da çok iyi tek fotoğraf çekimi biraz zayıf hatta şu anki yeni model telefonlar ile kıyaslandığında bile aynı şekilde sonuç çıkıyor. ses konusunda yani kulaklık ve ses aktarımı olarak ta açık ara hepsinden önde pil optimizasyonu çok iyi askeri şartlara uygun sağlam yazıyor Du aynı zamanda mono Blok gövde ymiş bacağıma demir saplanıyor Du telefon a geldi telefon baya Bi yamuldu arka kapak kırıldı bende o an boş bulunup elimle üstüne çıkıp baya Bi düzelttim ama tam düzelmedi sonra eyvah dedim niye düzeltip birde ben baskı uyguladım dedim telefonu bir açtım ki telefon kusursuz çalışıyor ve ekranda belli belirsiz bir çatlak var ama dikkatli bakmadan çatlak hiç görünmüyor kenarda ince bir çizik gibi ve hala yamuk gören de şok geçiriyor aslında ben şok geçirdim kullandığım diğer telefon lar koltuğun üstünden kayıp halıya düştüğünde ekran gidiyordu çatlak yok kırık yok telefon bozuluyor Du zaten bu konuda videoları var YouTube da artı hala lg v30 plus alınırım video ları da var bilginize. Ayrıca Pili ekran açık kalma süresi 6 saat gidiyor normal kullanımda akşam saatlerinde pil %60 kalıyor sürekli kulanırsam yani dört beş saat civarı net te gezme video felan konuşmada şarj gitmiyor zaten akşam saatlerinde %20 kalıyor. Yapı olarak yakından görünce çok kibar alt üst çıta kabul edilebilir kalınlıkta ekran yanları yeni modellerden birazcık kalın ama kötü durmuyor zaten telefon incecik alt ve üstten kavis olduğu için daha ince ve kibar duruyor bence hala alınabilir telefon. hem içindeki parçalar dünyayı bırakın çinde ki en dandik parçaları olup çinin en dandik ve en ucuz markası olup türkiye de verilen gazla en iyi marka olarak gösterilen bir marka da değil . İki kere iki dört eder bunu da unutmayalım insanların bize ikikere iki sekiz eder dayatmasına reklamlar sayesinde inanmayalım bu dergiler bu siteler telefon markaları hepsi bir gurup ve birbirinden faydalanıyorlar unutmayalım saygılarımla.
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    Aragorns 1 gün
    Çöp markanın aslında tr'den çekilmesi iyi olmuş. Rakipleri xioami gibi devleri yenmesi imkansız artık . Sen git televizyon üret kanka
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    23stardust23 1 gün
    lg mobil bölümü türkiyeden çekildi.artık üst düzey telefonları türkiyeye gelmiyor.neden haber yaptınız.gerek yoktu bence.
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