LG'nin yeni amiral gemisi 15 Mayıs'ta tanıtılabilir

LG yakın bir tarihte yeni amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken, şirkete yakın kaynaklar bu tarihin 15 Mayıs olabileceğine işaret ediyorlar.

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Yeni bir isimlendirme ile gelecek

LG G8'in halefi olacak bu premium akıllı telefonla ilgili henüz bir detay paylaşılmış değil. Ancak şirketin G ve V serisini sonlandırmasının ardından, piyasaya sürülecek cihazın bambaşka bir isimlendirmeyle geleceği bizzat şirket tarafından açıklanmıştı. Ayrıca akıllı telefonun, LG'nin çift ekran aksesuarını da desteklemesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Söylentiler ise cihazın 6.7 inç veya daha büyük bir ekran, çoklu kamera modülü ve uzun pil ömrü sunacağı yönünde. LG'nin G9'dan vazgeçtiği haberlerinden önce, bu cihazın Snapdragon 765G yonga seti ile geleceği söyleniyordu. Ancak yeni modelle birlikte işlemci modelinin de değişme ihtimalinin olduğu düşünülebilir. Tüm merak edilenler için, henüz şirketin yakında yapacağı bilgilendirmeleri beklemekten başka bir çaremiz yok.

https://9to5google.com/2020/04/06/lg-g9-launch-date-report/

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