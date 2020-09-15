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    Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni nesil Hyundai Tucson üzerindeki örtü bugün tamamen kaldırıldı. Bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkan yeni Tucson'da bolca hibrit seçenek ve gelişmiş teknolojiler sunuluyor. İşte yeni Tucson:
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan resmi görseller sayesinde tasarımı hakkında ipuçları edindiğimiz yeni Hyundai Tucson bugün tanıtıldı. Dördüncü nesliyle karşımıza çıkan yeni Hyundai Tucson'un bambaşka bir araca dönüştüğünü söylemek mümkün.

    Yeni Hyundai Tucson’a ön taraftan baktığımızda ilk dikkatimizi çeken detay bu alanı domine eden geniş ızgara ve onun kenarlarına gizlenen LED gündüz farları oluyor. Gizlenen diyoruz çünkü bu aydınlatmalar kapalıyken ızgaranın bir parçasıymış gibi görünüyor. Açıldığında ise oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkıyor. Yeni Tucson'un farları ise tamponun kenarlarında dikey konumlandırılmış şekilde karşımıza çıkıyor.

    Koreli markanın yeni tasarım dili olan “Duygusal Sportiflik” felsefesini sürdüren yeni Hyundai Tucson’daki değişim arka bölümde de devam ediyor. Belirgin omuz çizgisi ve eğimli tavanın sağladığı dinamik görüntüyü köşeli çamurlukları ve 19 inç çaplı yeni jantlarıyla destekleyen yeni Hyundai Tucson’un arka bölümünde oldukça zarif bir C sütunu ve spoyler dikkat çekiyor. Öndeki aydınlatmaların dikey hale getirilmiş şekli gibi görünen LED stop grubu da boydan boya uzanan bir ışık şeridiyle birbirine bağlanmış.

    Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Yeni Hyundai Tucson'un boyutlarında artış olacağını biliyorduk. Gelen bilgiler yeni Tucson'un selefinden 20 mm daha uzun olduğunu ve aks mesafesinin de 10 mm kadar arttığını gösteriyor. Bu sayede arka koltuklardaki diz mesafesi 26 mm kadar artmış. Ayrıca yeni Tucson'un genişliğinde 15 mm, yüksekliğinde ise 5 mm kadar artış yaşanmış. Bagaj hacmi de artırılan yeni Tucson, tercih edilen motor ve donanım seviyesine bağlı olarak 546 ila 620 litre arasında bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1799 litreye kadar çıkarılabiliyor.

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    Yeni Hyundai Tucson'daki değişim iç mekanda da yoğun bir biçimde hissediliyor. Sürücünün hemen önünde yeni direksiyon ve 10.25 inç boyutunda dijital gösterge ekranı bulunuyor. Merkezde ise konsolun bir uzantısı gibi görünen dikey bilgi-eğlence ekranı orta bölümün neredeyse tamamını kaplıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak 8 inç veya 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi tercih etmek mümkün. Her iki sistemde de Android Auto ve Apple Car Play desteği mevcut. Ayrıca yeni Tucson'da akıllı telefon kullanarak kapıların kilidini açma-kapatma, motoru çalıştırma ve klimayı ayarlama özelliği de bulunuyor.

    Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Güvenlik teknolojileri de geliştirilen yeni Hyundai Tucson'da, sinyal verilen taraftaki kör nokta kamerasından elde edilen görüntüyü dijital gösterge ekranına yansıtan yeni bir yardımcı mevcut. Ayrıca sürücü ve ön yolcu arasına yerleştirilen orta hava yastığı ve GPS'ten aldığı konum verilerine göre hareket eden adaptif hız sabitleme sistemi de dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tek bir tuşa basılı tutarak aracın park yerine kendi kendine girip çıkmasını sağlayan Remote Smart Parking özelliği de yeni Tucson'un göze çarpan özelliklerinden.

    Yeni Hyundai Tucson Avrupa pazarında 48V hafif hibrit, hibrit ve şarj edilebilir hibrit gibi pek çok elektriklendirilmiş seçenekle sunulacak. Söz konusu seçeneklerin temelinde 1.6 litre T-GDI benzinli ve 1.6 litre CRDi dizel motorlar bulunacak ve en güçlü versiyon 265 beygir olarak karşımıza çıkacak. Bunun yanında benzinli ve dizel motorları elektrik desteği olmadan da tercih etmek mümkün olacak. Dört tekerlekten çekiş sisteminin de sunulduğu yeni Tucson'da tercih edilen motora bağlı olarak tam otomatik, çift kavramalı, manuel ve akıllı manuel olmak üzere toplam dört farklı şanzıman seçeneği bulunuyor.

    Yeni Hyundai Tucson'un 2021 yılında satışa sunulması planlanıyor. Aracın fiyatı henüz belli değil. Güncel modelin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 301.460 TL.



    https://www.hyundai.news/eu/press-kits/the-all-new-hyundai-tucson-a-smart-tech-hero-with-a-standout-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vuraldogukan (Doğukan Vural) 3 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Şuan piyasadaki son model tucson kesinlikle daha güzel.
    Yanıtla +14
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    SEO19 (EEEE 55555) 3 sa.
    çok tipsiz olmuş !
    ama beğeneni çıkar
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 sa.
    Fütüristik bir tasarım olmuş. Beğeneni kadar beğenmeyeni de çok olacaktır.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 12 dk.
    Tasarım fütüristik ve fütüristik tasarımlara bayılırım ancak bu tasarıma kanım ısınmadı. Üzgünüm Hyundai.
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    spinattimyalnizliga (:) ) 1 sa.
    EQC çakması.
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    bende345 1 sa.
    Hyundai, yıllar sonra iç tasarımı becermiş.

    Dışı çok radikal

    Ön kısım, Amerikan işi gibi. Canlı görmek lazım.
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    emreee85 (Emre ) 1 sa.
    Yan kapılara o kadar kırım çizgisi yapmaya gerek yokmuş. Yan görünüşü boşuna yorucu bir tasarım olmuş. Biraz daha sade olsaydı çok daha iyi olurdu. İçi çok güzel.
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    eas722 1 sa.
    Ben epey beğendim. Mevcut modeldeki ucuz hava gitmiş, diğer C-suv'lar gibi hatta daha da bir premium duruyor. Tek sorun 5 yıl önce rahatlıkla bu modeli alabilecek gelire sahipken, aynı işte terfiler almama rağmen şu anda sahip olmayı sadece hayal edebilecek durumdayım.
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    R0llingMan 1 sa.
    Güzel olmuş hundai'nin 2015 sonrası işlerini beğeniyorum.
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa.
    Futuristik yapacaz derken dış tasarımın içine etmişler bence. İçi fena değil ama dış çok kötü.
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    Cagonni (Samet Yuksel) 1 sa.
    şuanki piyasada 400den aşağı gitmez.500ü zorlar.
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    lojistisyen 2 sa.
    İç mekan premium duruyor, dışı çok karışık olmuş, hele yanlar ne öyle...
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    deoks 2 sa.
    Güzel olmuş da fiyatı bizi çok aşar.
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    2796 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Galeri, yeni hyundai tucson ve
    4 etiket daha 2021 hyundai tucson yeni tucson tasarımı yeni tucson özellikleri Bilim ve Teknoloji
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