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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat

    Great Wall Motors'un elektrikli araçlardan sorumlu alt markası ORA, Good Cat isimli yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Good Cat, ismiyle olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat
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    Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Çin'de bir otomobilin daha örtüsü kaldırıldı. Great Wall Motors'un elektrikli araçlardan sorumlu alt markası ORA, Good Cat isimli yeni elektrikli otomobilini tanıttı.

    Kompakt bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkan ORA Good Cat'in ölçüleri 4235 mm uzunluk, 1825 mm genişlik, 1596 mm yükseklik ve 2650 mm aks mesafesi olarak açıklandı. Karşılaştırmak gerekirse, hem toplam uzunluk hem de aks mesafesi yeni Clio'dan biraz daha büyük bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Beş kişilik oturma kapasitesine sahip otomobilin bagaj hacmiyse henüz açıklanmadı.

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    ORA Good Cat'in tasarımına baktığımızda, özellikle ön taraftan Porsche modellerini genel şekli itibariyle de Opel Adam'ı anımsattığını söylemek mümkün. Yuvarlak hatlara sahip otomobilin ön bölümünde elektrikli araçlarda ihtiyaç duyulmayan geleneksel ızgaraya yer verilmemiş. Onun yerine tamponun alt bölümünde petek desenli ince bir panjur kullanılmış.

    Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat
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    Mavi-beyaz gövde rengi kombinasyonu ve beş kollu jantlarıyla dikkat çeken ORA Good Cat'in arka bölümündeki tasarım da hayli ilginç. Alışılagelmişin dışında bir stop grubuna sahip olan elektrikli otomobilin geri vites ve sis lambaları tamponda bulunuyor. Stop lambaları ise arka camın alt bölümünde ince bir ışık şeridi olarak karşımıza çıkıyor.

    ORA Good Cat'teki çift renkli tasarım iç mekanda da devam ediyor. Multimedya tuşlarına sahip iki kollu direksiyonun kullanıldığı alanda dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları tek bir çerçevede birleştirilmiş. İnce hava menfezleriyle donatılan konsol kısmında oldukça az sayıda fiziksel düğme kullanıldığı dikkat çekerken, orta konsolda da USB girişleri, döner vites düğmesi ve elektronik park freni gibi detaylara yer verildiği görülüyor.

    ORA Good Cat'te 143 beygir güç ve 210 Nm tork üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor ve ön tekerleklere güç veriyor. 25 Eylül'de Çin'de satışa sunulması planlanan elektrikli otomobilin menzili ise NEDC ölçümlerine göre 500 kilometre olarak açıklandı.



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