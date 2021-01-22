Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelendi ve toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu

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Sinema sektörünün önemli markalarından biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die tekrar ertelendi. Sebep yine dolaylı yoldan Covid-19.

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Normalde ilk vizyon tarihi 8 Nisan 2020 olan No Time to Die, salgın sebebiyle ilk ertelenen filmlerden biri olmuştu ve Kasım 2020'ye ertelenmişti. Kasım yaklaşınca ise tekrar ertelenmişti ve yeni vizyon tarihi Nisan 2021 olmuştu. Birkaç saat önce yapılan erteleme ile birlikte de filmin yeni vizyon tarihi 8 Ekim 2021 oldu. Bu şekilde de film toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu.

Daha önce her ne kada film video akış platformlarına satılmaya çalışılsa da istenilen yüksek ücretten dolayı anlaşma sağlanamamıştı.

No Time to Die'ın yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.

https://screenrant.com/no-time-die-release-date-delay-october-2021/

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