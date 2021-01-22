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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelendi ve toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu

    Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan James Bond'un yeni filmi No Time to Die, tekrar ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelendi ve toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu
    Tam Boyutta Gör

    Sinema sektörünün önemli markalarından biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die tekrar ertelendi. Sebep yine dolaylı yoldan Covid-19.

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    Ayrıca Bkz. "Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu"

    Normalde ilk vizyon tarihi 8 Nisan 2020 olan No Time to Die, salgın sebebiyle ilk ertelenen filmlerden biri olmuştu ve Kasım 2020'ye ertelenmişti. Kasım yaklaşınca ise tekrar ertelenmişti ve yeni vizyon tarihi Nisan 2021 olmuştu. Birkaç saat önce yapılan erteleme ile birlikte de filmin yeni vizyon tarihi 8 Ekim 2021 oldu. Bu şekilde de film toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu.

    Daha önce her ne kada film video akış platformlarına satılmaya çalışılsa da istenilen yüksek ücretten dolayı anlaşma sağlanamamıştı.

    No Time to Die'ın yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.  



    https://screenrant.com/no-time-die-release-date-delay-october-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    6 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 43 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Lanet pandemi bit artık bit bit !
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zırt pırt erteleyene kadar "Tüm Dünya'da sinema salonları normal işleyişine dönene kadar ertelenmiştir" deyip rahatlayın.
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    fotifoti (foti ) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    cyberpunk gibi olmasın da
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