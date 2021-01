Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu

Tarihin en popüler dizilerinden olan Game of Thrones birden fazla yeni seriyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. House of the Dragon'un ardından şimdi ikinci bir Game of Thrones spin-off dizisi için daha çalışmalar resmen başladı. Variety ve Deadline'da yer alan habere göre yeni dizi, George R.R. Martin'in "Tales of Dunk & Egg" isimli kısa roman serisini temel alacak.

Martin'in 2005 yılında tamamladığı Tales of Dunk and Egg serisi, Ser Duncan the Tall (Dunk) ve Aegon V. Targaryen'in (Egg) maceralarını konu alıyor. Kitap, A Song of Ice and Fire serisinden 90 yıl öncesinde geçiyor. Baş karakterlerden Aegon V. Targaryen'in ileride kral olduğunu biliyoruz, ancak kitapta henüz kral değil ve gençliği konu alınıyor.

Tales of Dunk & Egg dizisi henüz erken geliştirme aşamasında. Dizinin yazar ve yönetmen ekibi veya oyuncu kadrosu şu an için belli değil. İlerleyen süreçte diziyle ilgili daha fazla bilgi gelecektir.

Üçüncü bir dizi daha plan aşamasında

Warner Bros yeni yayın sevisi HBO Max'ı Game of Thrones dizileriyle doldurmayı planlıyor. House of the Dragon ve Tales of Dunk & Egg haricinde iki farklı yeni dizinin daha plan aşamasında olduğu belirtildi. Söylentilere göre bu dizilerden birisi Robert Baratheon'un Targaryen Hanedanı'na karşı isyanını konu alacak. Robert'ın İsyanı, Buz ve Ateşin Şarkısı evrenin en önemli konularından birisi ve Game of Thrones hayranları da uzun bir süredir bu olayların ekranlara uyarlanmasını istiyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.