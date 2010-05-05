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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni kral sen olabilirsin! Gigabyte'ın OCKralı isimli hız aşırtma yarışması başlıyor

9 yıl
17,4b
1
58
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, Türkiye'de bir markanın yaptığı en geniş katılımlı online hız aşırtma yarışmasını başlatıyor. Türkiye'nin neresinden olursa olsun tüm Gigabyte kullanıcılarının katılabileceği yarışmanın sonunda, her biri kendi kategorisinde birinci olan kullanıcıları birbirinden değerli hediyeler bekliyor. 7 Mayıs Cuma günü başlayıp, 14 Haziran Pazartesi günü sona erecek yarışma Intel P55, Intel X58 ve AMD genel olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılan Gigabyte marka anakart sahipleri arasında yapılacak değerlendirme sonucunda, kategori birincilerine yüksek performanslı anakartlar, derece yapan diğer katılımcılara ise birbirinden farklı hediyeler sunulacak. Geliştirilen interaktif yapı sayesinde katılımcıların birbirleriyle kontakt kurabileceği, birbirlerinin sistemlerini gözlemleyebileceği şeffaf ve eğlenceli bir yapı sunan OCKralı isimli yarışma için tüm detayları, etkinliğin resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz: www.gigabyteockrali.com


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alpa07 9 yıl
CEBİ DOLU OLAN GÖTÜRÜR ÜST DÜZEY KULLANICILR
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huseyincarnege 9 yıl
ZATEN GİGABYTE ZÜPER BİR MARKA YAKIŞIR:)
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Nef'i 9 yıl
iyi düşünmüşler
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Ozn.Onl 9 yıl
güzellll :D macunları tazeliyim fanları temizliyim uzay kuruluma geçeyim hemen ben :D
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Chris Brown 9 yıl
P45 olsaydı olurdu belki E5200 ü alır giderdim yakar gelirdim ama P55 dedimi orda kalırım


Katılanlara başarılar. Katılacakları hatta kazanacakları tahmin etmek zor değil ama neyse

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melyyh 9 yıl
yiğenin PC ile denemeler yapmalıyım
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yelkowan 9 yıl


Yarışmanın birincisi belli Recep KULAN "HEY"


Sadece Gigabyte anakart sahiplerinin katılabilmesi hiç iyi olmamış.
Farklı anakartlar olsa herkes katılırdı en son katıldığım "top10hardware" Online O.C. yarışmasından 1 yıllık kaspersky 2010 kazanmıştım.

Tabi o yarışmanın birincisi de Recep KULAN olmuştu. :))
top10hardware.com/...
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DownClock01 9 yıl
arkadaşlarında dediği gibi İnşallah hava, gaz yada su soğutma gibi ayrı kategoriler açılır, yoksa parası olan düdüğü çalar işini benzicek...
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ikista 9 yıl
Hediyelere takıldım ben. büyük ödüller anakart ama zaten o ödülü alacak adam o anakart ile alır. aynısını tekrar naapsın? anca satar. bir 5870 falan koysalardı ya, millet aynısından olsa bile cf yapardı bir işine yarardı...
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Mene 9 yıl
umarım intel ve amd kategorileri dışında hava, su ve ln2 soğutma ile ilgili ayrı ayrı kategori açarlar. yoksa zaten hava soğutma hatta su soğutmalı kullanıcıların bile katılması anlamsız olur
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BAKİ38 9 yıl
doğru her kesin çıkabileceği nokta aynı olamaz o zamn yetenek deil pc deki kalite konuşşur bununda bir mantığı olmaz.







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sahafiec 9 yıl
...
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soad_sefa 9 yıl
valla güzel haberde ln2si olan işi götürür
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TELESCOPE 9 yıl
bu sabah güzel haberle başladı,hadi hayırlısı
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gigabyte, amd ve
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