Yeni kral sen olabilirsin! Gigabyte'ın OCKralı isimli hız aşırtma yarışması başlıyor

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Gigabyte, Türkiye'de bir markanın yaptığı en geniş katılımlı online hız aşırtma yarışmasını başlatıyor. Türkiye'nin neresinden olursa olsun tüm Gigabyte kullanıcılarının katılabileceği yarışmanın sonunda, her biri kendi kategorisinde birinci olan kullanıcıları birbirinden değerli hediyeler bekliyor. 7 Mayıs Cuma günü başlayıp, 14 Haziran Pazartesi günü sona erecek yarışma Intel P55, Intel X58 ve AMD genel olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılan Gigabyte marka anakart sahipleri arasında yapılacak değerlendirme sonucunda, kategori birincilerine yüksek performanslı anakartlar, derece yapan diğer katılımcılara ise birbirinden farklı hediyeler sunulacak. Geliştirilen interaktif yapı sayesinde katılımcıların birbirleriyle kontakt kurabileceği, birbirlerinin sistemlerini gözlemleyebileceği şeffaf ve eğlenceli bir yapı sunan OCKralı isimli yarışma için tüm detayları, etkinliğin resmi internet sayfasından takip edebilirsiniz: www.gigabyteockrali.com