Yeni kripto para yasası neleri değiştirecek? Bitci'ye sorduk!

Yeni kripto para yasası ile gelen kararlar neler? Yabancı borsalar kapanacak mı? Kripto paralara vergi gelecek mi? Yeni kripto para yasasını Bitci İş Geliştirme Direktörü Azat Bolcal'a sorduk.

Yeni kripto para yasası ile gelen kararlar neler? Yabancı borsalar kapanacak mı? Kripto paralara vergi gelecek mi? Yeni kripto para yasasını Bitci İş Geliştirme Direktörü Azat Bolcal ile değerlendirdik.

Kripto para piyasaları Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde varlıkların değerini koruması veya boğa dönemlerinde kazanç kapısı olarak da göründüğü için yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Ne var ki bu tercihler her zaman en iyi sonucu vermiyor. Dünyada kripto para kullanımı en yüksek ülkelerden biri olmanın yanı sıra en çok para kaybeden ülkeler arasında da yer alıyoruz. Ayrıca kripto para sektöründe kara para aklama veya çeşitli yasa dışı faaliyetler sıklıkla gündeme geldiği için bu alanda düzenlemelere olan ihtiyaç birçok ülkenin gündeminde veya masasında yer alıyor. Türkiye de Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in açıkladığı üzere gri listeden çıkmak amacının yanı sıra bu alanda düzenlemelere öncü olmak adına ilk regülasyona yönelik ilk yasa teklifini sundu. 30 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi muhtemel düzenleme ile ilgili olarak Bitci İş Geliştirme Direktörü Azat Bolcal ile görüştük.

Yeni yasa ile olması muhtemel değişiklikler kripto kullanıcılarına nasıl faydalar sağlayabilir, ne gibi zorluklarla karşılaşabilir, bankaların bu alandaki çalışmaları ve bunun gibi daha fazla soruya yanıt verdik.

Sorularınızı ve yasa tasarısı hakkındaki beklentilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.

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