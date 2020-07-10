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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mokka ile birlikte Opel logosu da güncelleniyor: İşte yeni logo

    Alman markanın logosundaki değişim ilk bakışta göze çarpacak kadar büyük olmasa da Opel yetkilileri yeni logonun çok daha modern ve etkileyici göründüğüne inanıyor. İşte Opel'in yeni logosu:
    17 sa.
    8,5b
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    16
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Mokka ile birlikte Opel logosu da güncelleniyor: İşte yeni logo
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    Kısa süre önce yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtılan 2020 Opel Mokka’nın detaylarını siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Yeni Mokka, Alman marka için pek çok ilki beraberinde getiriyor.

    Yeni Mokka’nın ön tarafındaki “Opel Vizor” adı verilen tasarım dili ve “Pure Panel” isimli tamamen dijital kokpit, crossover’ın en dikkat çeken özelliklerinden olmuştu. Söz konusu bu detaylar, marka için bir ilki teşkil etmekle birlikte gelecekteki Opel modellerinin tasarımına da ışık tutuyor. Fakat yeni Mokka’yı özel kılan bir detay daha var. O da Opel’in küçük dokunuşlarla güncellenen logosunu taşıyan ilk model olması.

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    Yeni Mokka’nın fotoğraflarına bakan bazı dikkatli gözler bu değişimi mutlaka fark etmiştir. Zira dokunuşlar çok belirgin olmasa da efsanevi logodaki çemberin inceldiğini görebiliyoruz. Bu değişim, çemberin daha şık görünmesini sağlamakla birlikte ortasındaki hızı temsil eden şimşeğin de daha belirgin hale gelmesini sağlamış. Şimşek demişken, onun da yüzeyi daha düz hale getirilmiş. Ayrıca logodaki Opel yazısı da ince çemberin alt kısmına taşınmış.

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    Opel modelleri 1963 yılından bu yana çember ve şimşekten oluşan logoyu üzerinde taşıyor. O tarihten bu yana logo üzerinde tıpkı şimdiki gibi küçük revizyonlar yapıldı fakat logonun asıl dokusu bozulmayarak bugünlere kadar taşındı. Alman markanın logosu en son 2017 yılında “Gelecek Herkesindir” sloganıyla birlikte güncellenmişti.

    Opel yetkilileri, ilk kez yeni Mokka’nın üzerinde taşıyacağı logonun eskiye göre çok daha modern ve etkileyici göründüğünü belirtiyor. Ayrıca yeni logonun reklam ve dijital iletişim için kullanılan iki boyutlu logoyla daha uyumlu olduğunu da sözlerine ekliyor.



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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 17 sa. en beğenilen
    Bu sefer ilk ben davranayım bakalım :)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Bu sefer ilk ben davranayım bakalım :)
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    Yanıtla +54
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    Panthér (Okan ) 17 sa. (düzenlendi)
    Bu kadar değişiklik de fazla ama!
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    Lethero 17 sa.
    Yeni logoya alismasi bi hayli zor olacak.
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    Paetzold (R S) 6 sa.
    Tanıyamadım
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    JanKlod (Mert ) 9 sa.
    opele ayrı bir sempatim var ya astra ve insignia <3
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    iamNS (Enes ) 10 sa.
    harbiden büyük değişimmiş
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    fotifoti (foti ) 11 sa.
    Click bait sandım :) adam yeni logoyu koymuş zaten başlığa :)
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    Amulet (Ramazan Karakaşoğlu) 13 sa.
    Buyuk revizyona ugramis logo
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    Escapetolife 13 sa.
    Pek bir değişim olmuş sayılmaz ama 1964 yılından beri kullanılan bu logo, resmen modern elektrikli araç izlenimi veriyor, büyük oranda değişmesi zaten saçma olurdu.
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    TheJudgé 14 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    dulcet (M B) 16 sa. (düzenlendi)
    1)Haberdeki resimler yeni logoya ait mi değil mi onu bile anlayamadım.

    2)Modernleştiğinin tespiti nasıl yapılıyor acaba merak ettim?
    Yanıtla +3
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    LemonEnergy (Süleyman Şahin) 16 sa.
    Opel in logosu demeseler, sadece fotoğrafı koysalar mesela, "yeni mi bu marka" derim ??
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    Lethero 17 sa.
    Yeni logoya alismasi bi hayli zor olacak.
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    8479 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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