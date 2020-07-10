Elektrikli BMW iX3'ün tanıtılacağı tarih belli oldu

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Elektrikli SUV modeli BMW iX3 ile ilgili yoğun bir teaser kampanyası yürüten Bavyeralı üretici, bu kez paylaştığı teaser görseline aracın tanıtılacağı tarihi de not düştü. Buna göre BMW iX3’ün örtüsü 14 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 11.00’da kaldırılacak.

Paylaşılan son görsel oldukça karanlık olsa da, gerek daha önceki teaser’lar gerekse sızdırılan görseller vasıtasıyla BMW iX3’ü bundan daha detaylı görme şansı yakalamıştık. Elektrikli SUV’un genel hatları, temel aldığı içten yanmalı motorlu X3’e oldukça benziyor. Fakat detaylara inildiğinde hem kozmetik hem de aerodinamik odaklı değişimlerle kendini belli ediyor. Artık kapalı bir panel şeklinde karşımıza çıkacak olan böbrek ızgara, farklı tampon tasarımı ve dikey hava girişleri de bu değişimler arasında.

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Tasarımındaki mavi detaylarla elektrikli bir araç olduğunu belli edecek olan BMW iX3’ün en dikkat çekici yanlarından biri de jantları olacak. Bu alüminyum jantlar açılı yapısı sayesinde hava direncini yüzde 5 civarında azaltacak. BMW’nin açıklamasına göre bu hafif yapı ve aerodinamik tasarımın birleşimi, iX3’ün menzilinin 10 kilometre civarında artmasına neden olmuş.

Elektrikli BMW iX3’ün tüm detayları önümüzdeki hafta belli olacak. Fakat elektrikli SUV’un beşinci nesil eDrive teknolojisine sahip ilk BMW olacağını biliyoruz. Bu kapsamda 210 kW/286 hp ve 400 Nm tork üreten tek bir elektrik motorundan güç alacak olan iX3, arkadan itişli bir model olarak karşımıza çıkacak. Aracın zeminine paralel biçimde yerleştirilen 74 kWh’lık batarya da iX3’ün WLTP döngüsüne göre 440 kilometre sürüş menziline sahip olmasını sağlayacak.

Alman marka, bundan bir ay önce BMW iX3'ün homologasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını, bu süreçte aracın 340 saatten fazla süre boyunca test edildiğini ve toplamda dört hafta süren 7700 kilometrelik test sürüşüne tabi tutulduğunu belirtmişti.

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