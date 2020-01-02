Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor

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Intel’in mini bilgisayar segmentinde güçlü ürünler için referans olmak amacıyla başlattığı NUC programı istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onuncu nesil Intel işlemciler için yeni NUC serisi satışa başladı.

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Intel NUC 10 özellikleri ve fiyatı

Intel NUC 10 isimlendirmesiyle satışa başlayan ve Frost Canyon olarak bilinen yeni mini PC serisi Intel Core i7-10710U işlemci etrafında şekilleniyor. Isıl tasarım gücü 25W olduğu için performans da biraz daha arttırılmış.

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Kasa 64GB’a kadar DDR4 RAM belleği destekliyor. Yeni seride alçak kasa olanlarda bir adet 2.5 inç yuva ve bir adet NVMe M.2 yuva yer alıyor. Yüksek kasa olanlarda ise 2 adet 2.5 inç yuva ve 1 adet NVMe M.2 yuvası bulunuyor. Konfigürasyonlar buna göre oldukça fazla sayıda şekillenmiş.

Intel i219-V Gigabit Lan, Bluetooth 5.0 ve Intel WiFi 6 AX200 bağlantı özellikleri olan Intel NUC 10 serisinde 679$ başlangıç fiyatı mevcut. Seçeneğe göre 1295$ seviyesine kadar çıkıyor.

https://www.techpowerup.com/262567/intels-frost-canyon-nuc-10-mini-pc-is-now-available

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