Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor

    Onuncu nesil Intel Core i7-U işlemci ile desteklenen NUC 10 serisinde 64GB’a kadar DDR4 RAM bellek seçenekleri ve ikili veya üçlü depolama sürücüleri sunuluyor.
    2 hf.
    1,6b
    1
    8
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in mini bilgisayar segmentinde güçlü ürünler için referans olmak amacıyla başlattığı NUC programı istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onuncu nesil Intel işlemciler için yeni NUC serisi satışa başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Frost Canyon NUC detaylandı

    Intel NUC 10 özellikleri ve fiyatı

    Intel NUC 10 isimlendirmesiyle satışa başlayan ve Frost Canyon olarak bilinen yeni mini PC serisi Intel Core i7-10710U işlemci etrafında şekilleniyor. Isıl tasarım gücü 25W olduğu için performans da biraz daha arttırılmış.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor"

    Kasa 64GB’a kadar DDR4 RAM belleği destekliyor. Yeni seride alçak kasa olanlarda bir adet 2.5 inç yuva ve bir adet NVMe M.2 yuva yer alıyor. Yüksek kasa olanlarda ise 2 adet 2.5 inç yuva ve 1 adet NVMe M.2 yuvası bulunuyor. Konfigürasyonlar buna göre oldukça fazla sayıda şekillenmiş.

    Intel i219-V Gigabit Lan, Bluetooth 5.0 ve Intel WiFi 6 AX200 bağlantı özellikleri olan Intel NUC 10 serisinde 679$ başlangıç fiyatı mevcut. Seçeneğe göre 1295$ seviyesine kadar çıkıyor.



    https://www.techpowerup.com/262567/intels-frost-canyon-nuc-10-mini-pc-is-now-available Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    orhanyaltir 2 hf. en beğenilen
    Bu tip bir kurulum için bence AMD apuları çok daha güzel olur.. Misal 3700u işlemcili Bi nuc pc çok iyi olabilir

    Merak ettiğim ise acaba uzun vadede ısınma gibi problemler çıkıyor mu bu kadar ufak pc de
    Bu tip bir kurulum için bence AMD apuları çok daha güzel olur.. Misal 3700u işlemcili Bi nuc pc çok iyi olabilir Merak ettiğim ise acaba uzun vadede ı...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmethi 2 hf.
    Ölü doğmuş başka bir intel ürünü daha işlemcisi yeni gibi gösteriliyor ancak 14nm 5 yıl önceki teknoloji ile üretiliyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 hf.
    amd nuk cok mantıklı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 2 hf. bio technolog
    Hocam ben bunun Bi ara AMD grafik çekirdekli güçlü Bi versiyonu olduğunu duymuştum hani daha güçlü olduğu için grafik tasarım gibi işler yapılır mı merak ediyorum

    İçi boş alıp 32 gb Ram 1 Samsung 970 gibi yükseltmeler yapsam
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bio technolog 2 hf. orhanyaltir
    Sanmam genelde dahili hd serisi grafik kartı i5 7. Veya 8. Nesil sonu u olan işlemciler ile donatılmış bizimkiler dediğim gibi çok az güç tüketip office işlerini yapıyorlar. Sizin dediğinize gelirsek farzedelim çok güçlü donanımlı bir nuc kesinlikle ısınma sorunu yaşatır. Hele hele grafik tasarım. Bizde o tasarım ve matematiksel hesaplar için kullandığımız bilgisayarlar için özel soğutmalı odalar var oradaki cihazlara bağlanmak için serverde ayrı oturumdan giriyoruz 😂😂
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orhanyaltir 2 hf. en beğenilen
    Bu tip bir kurulum için bence AMD apuları çok daha güzel olur.. Misal 3700u işlemcili Bi nuc pc çok iyi olabilir

    Merak ettiğim ise acaba uzun vadede ısınma gibi problemler çıkıyor mu bu kadar ufak pc de
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bio technolog 2 hf. orhanyaltir
    Çalıştığım firmada en az 3000 adet var bu cihazlardan ısınma sorunu yok sadece Outlook word exel gibi uygulamalar olduğu için sorun yaratmıyor hepside win7 den win10 a sorunsuz güncellendi
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    jac0B0 2 hf. orhanyaltir
    Küçük pc lerde amd başarısız.

    Mini-itx olsun

    nuc olsun

    Laptop olsun

    Bu tarz mini çözümlerde intel ön plana çıkar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı 2 hf. CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak 2 hf. Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri 2 hf. Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı 2 hf. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi! 2 hf. Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi 2 hf. Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı 2 hf. Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor 2 hf. Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi 2 hf. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor 2 hf. 2si1 | Bitti mi? 2 hf. TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek 2 hf. MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak 2 hf. Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle” 2 hf. Apple, Imagination'a geri dönüyor 2 hf. Galaxy Note 9 için kararlı Android 10 güncellemesi genel kullanıma sunuldu 2 hf. Sony PlayStation 5, Mart ayında ön siparişe açılabilir 2 hf. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor 2 hf. Galaxy Tab A4s detaylanıyor 2 hf. TCG Anadolu'ya yerli savaş yönetim yazılımı entegre ediliyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Intel NUC serisi satışa başlıyor Sonraki Samsung’un çerçevesiz televizyonu ortaya çıktı 2 hf. Xiaomi, Lenovo'dan başkan yardımcısı transfer etti 2 hf. Honor MagicWatch 2 satış rekoru kırdı 2 hf. Snapdragon 865'li Nokia 9.2 PureView'un çıkış tarihi 2020'nin sonuna ertelendi 2 hf. TOGG'dan yerli otomobille ilgili ön sipariş açıklaması 2 hf. Genesis, ilk SUV modeli GV80'in resmi görsellerini paylaştı 2 hf. Baca gazlarının, donmuş topraktaki metan gazını çıkarmak için kullanılabileceği tespit edildi 2 hf. LG’nin rulo OLED ekranı artık tavana asılıyor 2 hf. Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor 2 hf. Marvel, bu yıl yayınlayacağı iki MCU dizisini açıkladı 2 hf. Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi 3 hf. Samsung Galaxy Note 10 Lite çalışır halde görüntülendi 3 hf. Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu 3 hf. Xbox Series X ve PlayStation 5’in detayları ortaya çıktı 3 hf. The Irishman filminin karakterleri ücretsiz DeepFake teknolojisi ile gençleştirildi 3 hf. Final Fantasy VII Remake'in açılış ile demosunun oynanış videoları sızdı 3 hf. PS Plus Ocak 2020 oyunları açıklandı 3 hf. Bosch dünyanın ilk tüm gün giden akıllı gözlüğünü duyurdu 3 hf. Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor 3 hf. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro detaylanıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim