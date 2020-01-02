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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor

    Yeni yıl ile birlikte Epic Games mağazası adeta coştu diyebiliriz. DarkSiders kılıç sallama serisi ve Steep kış sporları oyunu bir haftalığına ücretsiz hale getirildi.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    14,8b
    1
    26
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor
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    Geçen yılın son günlerinde yaptığı hediye oyun kampanyasıyla gündem olan Epic Games mağazası yeni yıla da bomba gibi giriyor. Yeni yılın ilk haftası değeri 250TL olan tam 3 oyun birden hediye edilecek.

    Oyun yağmuru

    Oyunlardan ikisi kılıç sallama türündeki Darksiders serisine ait. Darksiders Warmastered Edition ilk oyunun Full HD olarak yeniden grafiklendirildiği sürümüydü. Mahşerin dört atlısından biri olan Savaş’ın yaptığı kötülükler nedeniyle cezalandırılması ve son bir şans için dünyaya gönderilmesini konu ediniyor.

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    Darksiders II Deathinitive Edition ise ikinci oyunun daha iyi grafik motorları ve tüm DLC paketleri ile güncellendiği sürümdü. Bu kez Mahşerin diğer atlısı Ölüm kardeşinin adını kurtarmak için yola düşer. Oyun toplam 30 saat oynanış süresi sunuyor.

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    Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor
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    Son oyun ise Ubisoft’un popüler kış sporları yapımı Steep var. Alaska ve Alpler’de açık dünya olarak 8 farklı kategoride kış sporları yaptığınız oyun etkileyici grafikleri ile dikkat çekiyor. Tek veya arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz oyunun ek paketleri XGames turnuvasına katılma hakkı sağlıyor. Kampanya 9 Ocak saat 19.00’da sona eriyor.

     

     

    DarkSiders

    DarkSiders 2

    Steep



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    Yacatisma 2 hf. en beğenilen
    ''Yeni yıl ile birlikte Epic Games mağazası adeta coştu. diyebiliriz DarkSiders kılıç sallama serisi...''
    Insan yayinla tusuna basmadan once bir okur ne yazdigini. Noktalama isaretini gectim ''kilic sallama serisi'' nasil bir oyun tanimi bir editor icin ?
    ''Yeni yıl ile birlikte Epic Games mağazası adeta coştu. diyebiliriz DarkSiders kılıç sallama serisi...'' Insan yayinla tusuna basmadan once bir okur ne yaz...
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    1 Yanıt Yanıtla +52
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    ozgurrdunya 2 hf.
    Kılıçlarınızı çıkarın ahali sallayacağız
    Yanıtla +36
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    gcb1903 2 hf.
    Yine oynamayacağım 3 oyun sahibi oldum. Kitaplık doldu, zaten durmadan yeni platform çıkıyor bir sürü kitaplık bir sürü oyun. Ama biz hâlâ cs 1.6, cm 03/04, NFS Underground 2, RA2 ile devam.
    Yine oynamayacağım 3 oyun sahibi oldum. Kitaplık doldu, zaten durmadan yeni platform çıkıyor bir sürü kitaplık bir sürü oyun. Ama biz hâlâ cs 1.6, cm 03/04, NFS...
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    Yanıtla +19
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    1 Avatar
    tiestoly 2 hf.
    Overrates
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    Neco. 2 hf. Snmzalp
    Normalde de o kadar etmiyor ki Neyse biz ekledik kütüphaneye dursun, oynarız bir ara belki
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    ti7800 2 hf.
    yeni yıl ile birlikte ps4 aldık ve pc d oyun oynama dönemini kapattık. Şimdi bu ücretsiz oyunları mağazadan alınca PS4'te de ücretsiz oynayabiliyor muyum?
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    obsesoz 2 hf.
    1 haftalığına derken?
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    Neco. 2 hf.
    250₺ mi? Yok 1000₺ değerinde. Şu an Steam'de biri 6₺, diğeri 10₺. Bu arada Steam fanı değilim sadece fiyat konusunda sıkıntı var.
    Yanıtla +2
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    Snmzalp 2 hf.
    İndirimsiz fiyat üzerinden konuşmuş büyük ihtimalle 😁
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    WaylandIZMIR 2 hf.
    Epic sağolsun bu güne kadar 22 tane ücretsiz oyun aldım. Henüz birini bile kurup oynamadım ama yoklukta iyi gider diye stok yapıyorum :)
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    shade_boi 2 hf.
    Şuan kılıcımı sallıyorum 😏
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    Askaparta 2 hf.
    Bu fiyata tüm kılıçlar sallanır.
    Yanıtla +5
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    OnLiNe MaNaGeR 2 hf.
    Kılıç sallama türü
    Yanıtla +11
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    gamer90 2 hf.
    Kılıç sallama serisi mi ? aman tanrım en sevdiğim sallama serisi. teşekkürler epic games :D
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    14765 kez okundu.
    19 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    oyun, darksiders ve
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