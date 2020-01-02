Epic Games mağazası 250TL değerinde 3 oyun hediye ediyor

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Geçen yılın son günlerinde yaptığı hediye oyun kampanyasıyla gündem olan Epic Games mağazası yeni yıla da bomba gibi giriyor. Yeni yılın ilk haftası değeri 250TL olan tam 3 oyun birden hediye edilecek.

Oyun yağmuru

Oyunlardan ikisi kılıç sallama türündeki Darksiders serisine ait. Darksiders Warmastered Edition ilk oyunun Full HD olarak yeniden grafiklendirildiği sürümüydü. Mahşerin dört atlısından biri olan Savaş’ın yaptığı kötülükler nedeniyle cezalandırılması ve son bir şans için dünyaya gönderilmesini konu ediniyor.

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Darksiders II Deathinitive Edition ise ikinci oyunun daha iyi grafik motorları ve tüm DLC paketleri ile güncellendiği sürümdü. Bu kez Mahşerin diğer atlısı Ölüm kardeşinin adını kurtarmak için yola düşer. Oyun toplam 30 saat oynanış süresi sunuyor.

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Son oyun ise Ubisoft’un popüler kış sporları yapımı Steep var. Alaska ve Alpler’de açık dünya olarak 8 farklı kategoride kış sporları yaptığınız oyun etkileyici grafikleri ile dikkat çekiyor. Tek veya arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz oyunun ek paketleri XGames turnuvasına katılma hakkı sağlıyor. Kampanya 9 Ocak saat 19.00’da sona eriyor.

DarkSiders

DarkSiders 2

Steep

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