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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni RedmiBook'ta 3 farklı performans modu olacak

    Redmi çok yakında yeni ürünlerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Lansmanda tanıtılacak ürünlerden biri olan yeni RedmiBook'un 3 farklı performans moduna sahip olacağı açıklandı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni RedmiBook'ta 3 farklı performans modu olacak
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    Redmi, 26 Mayıs'ta tanıtacağı yeni ürünleri hakkında detaylar vermeye devam ediyor. Şirket etkinlik kapsamında Redmi 10X akıllı telefonunu tanıtacak. Ayrıca Redmi Smart TV X serisini ve yeni RedmiBook modelini de sahneye çıkaracak.

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    AMD Ryzen 4000 işlemciden güç alacak dizüstü bilgisayarların, daha büyük fan ve ısı boruları içeren gelişmiş bir soğutma sistemiyle geleceğini biliyoruz. Buna ek olarak cihazın üç farklı performans moduna sahip olacağı açıklandı.

    Yeni RedmiBook'ta 3 farklı performans modu olacak

    Maksimum performansta %35'lik hız artışı

    Maksimum performans, dengeli ve sessiz olarak isimlendirilen bu modlar arasında "Fn + K" tuş kombinasyonunu kullanarak hızlıca geçiş yapılabilecek. Maksimum performans modunda %34.5'lik bir hız artışı vaat ediliyor.

    Bu arada Honor'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro 2020'de de benzer bir özellik sunulduğunu hatırlatalım. Sadece ondaki klavye kısayolu farklı. Performans moduna geçiş yapmak için Fn + P tuş kombinasyonun kullanılması gerekiyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/23/the-new-ryzen-4000-powerd-redmibook-will-feature-3-performance-modes Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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