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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC iki yıllık uzun bir aradan sonra yeni bir amiral gemisi ile dönüyor

    HTC iki yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir amiral gemisi ile geri dönecek. Temmuz ayında tanıtılması beklenen cihaz aynı zamanda şirketin ilk 5G'li modeli olacak.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
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    HTC iki yıllık uzun bir aradan sonra yeni bir amiral gemisi ile dönüyor
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    Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, son yıllarda tarihinin en zorlu dönemlerini geçiriyor. Kimilerine göre yanlış fiyatlandırma politikası, kimilerine göre ise cihazlarında trendleri yakalayamaması sebebiyle şirketin satışları son 2-3 yıllık zaman dilimi içerisinde çakılmış durumda. Birkaç hafta önce, şirket Nisan ayı mali raporunu yayınladı ve ne yazık ki son veriler de şirketin içerisinde bulunduğu krizin sürüyor olduğunu tasdik ediyor.

    Rakamlar hakkında konuşmak gerekirse, HTC'nin Nisan ayı için toplam geliri yaklaşık 10 milyon dolar. Bu, satışların bir önceki aya kıyasla %31,25 oranında ve Nisan 2019'a göre %49,86 oranında düşüş yaşadığını gösteriyor.

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    Ancak görünüşe bakılırsa akıllı telefon pazarındaki düşük performansı şirketi caydırmış değil. Son raporlara göre HTC iki yıllık uzun bir aradan sonra ilk kez yeni bir amiral gemisi ile akıllı telefon pazarına geri dönecek. 

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    İddialara göre HTC'nin yeni amiral gemisi ve aynı zamanda ilk 5G'li modeli bu yıl Temmuz ayında lanse edilecek. Cihaz ilk etapta ana vatanı Tayvan'da alıcı bulmaya başlayacak ve yeterli rağbeti görürse farklı pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. 

    Şu an itibariyle cihaz hakkında çok fazla bilgimiz yok ancak amiral gemisi olarak adlandırılıyor olmasından yola çıkarak 5G destekli Snapdragon 865 yonga seti ile geleceği konusunda neredeyse emin olabiliriz. Bunun dışında cihazın yeni dönem amiral gemilerinde görüyor olduğumuz tasarım dillerine benzer bir tasarım dili taşıyacağını düşünüyoruz. Geniş bir ekrana, ince çerçevelere, ekranda yer kaplamayan veya çok az yer kaplayan ön kamera dizaynına ve arka kamera kurulumunda çokça sensöre sahip olmak bahsini ettiğimiz yeni dönem amiral gemilerinin neredeyse hepsinde gördüğümüz detaylar arasında. Muhtemelen HTC'nin yeni amiral gemisi de bu tanımlara uyan bir cihaz olacak.

    Cihazın tanıtımına yaklaştıkça tasarımı ve donanımına dair daha fazla detayı ortaya koyan sızıntıların yaşanacağını ve bu şekilde cihazı daha iyi tanıyacağımızı düşünüyoruz.



    https://www.gizchina.com/2020/05/24/htc-flagship-phone-to-make-a-return-in-july-after-two-years/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whippoorwill 21 dk.
    M8'i modernize edip satarsa çok efsane olur.
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    FlyingUnderpants 52 dk.
    M7, M8 gibi trendsetter modellerden sonra bu düşüş hiç olmadı
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    TITAN (S K) 54 dk.
    HTC yine çöp bir fiyatlandırma yapacak çünkü hiç bir zaman f/p kralı olma gibi bi iddiası olmadı. Türkiye gibi ülkeler f/p telefonlar bakar burası o kadar zengin bi ülke değil bide vergiler çok yüksek artık
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    koyunsayar 59 dk. herter_12
    Senin gibi fanatiklerin yüzünden şirket iflastan döndü.
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