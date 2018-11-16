Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor

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Corolla Hatchback ve Touring Sports modellerinin ardından nihayet tanıtımı gerçekleştirilen yeni Toyota Corolla Sedan, 12. nesil Corolla ailesindeki yerini aldı. Tasarımı baştan aşağı yenilenen ve son teknoloji ekipmanlarla donatılan yeni Toyota Corolla Sedan, Avrupa’da ilk olan hibrit versiyonla da satışa sunulacak.

Selefine göre çok daha dinamik

Japon üreticinin TNGA GA-C platformu üzerine inşa edilen yeni Toyota Corolla Sedan, yeni nesil Corolla ailesinin ortak özelliği olan daha keskin hatlara ve daha dinamik bir karaktere bürünmüş durumda. 4,640 mm uzunluğa, 1,780 mm genişliğe ve 1,435 mm yüksekliğe sahip olan aracın 2,700 mm’lik aks mesafesinde herhangi bir değişim meydana gelmemiş. Fakat Japon üretici ön taraftaki genişliğin ve arkadaki iz genişliğinin arttırıldığının altını çiziyor. Ayrıca ileri görüş açısının iyileştirilmesi için kaputun alçaltıldığı da verilen bilgiler arasında.

Toyota, yeni platformun sadece ölçüleri değil sürüş dinamiğini de iyileştirdiğini savunuyor. Yeni Toyota Corolla Sedan’da multi-link süspansiyona yer verilmesi, ağırlık merkezinin alçaltılması ve yüzde 60 daha sert kaporta sacı kullanımının araçtaki sürüş dinamiklerini, konforu, sessizliği ve güvenliği üst noktalara taşıdığı söyleniyor.

Toyota Corolla Sedan motor seçenekleri

Yeni Corolla Sedan’ın kaputunun altında iki seçenek bulunuyor. Bunlardan öne çıkan hibrit versiyon 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilmiş durumda ve kendi kendini şarj etme özelliğine sahip. Yakıt tüketimi 3.4 lt/100 km olarak açıklanan hibrit motorun toplamda 122 hp güce sahip olduğu da verilen bilgiler arasında. Bu teknolojinin sessiz, sezgisel, duyarlı olduğunu ve kendi kendine yetebildiğini belirten Toyota, bu aşamada bir plug-in hybrid versiyona da ihtiyaç olmadığının altını çizdi.

Daha önceki açıklamalar doğrultusunda dizel seçeneğine yer verilmeyeceğini bildiğimiz yelpazenin bir diğer üyesi 1.6 litrelik benzinli motor olacak. 132 hp güç üreten bu ünite 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla kombine edilebilecek. Bu seçeneğin yakıt tüketimi ise 5.8 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.

Türkiye'de üretilecek

Yeni Toyota Corolla Sedan’ın iç tarafına baktığımızda bizleri karşılayan özellikler kablosuz akıllı telefon şarjı, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 7 inçlik gösterge ekranı ve 10 inçlik baş üstü göstergesi oluyor. Aracın güvenlik ekipmanları arasında yaya algılama özellikli ön çarpışma asistanı, adaptif hız kontrolü, şeritten ayrılma uyarısı, trafik işaretleri algılama ve otomatik uzun farlar gibi özellikler yer alıyor.

Toyota tarafından verilen bilgiye göre Avrupa’ya satılacak yeni Toyota Corolla Sedan’ın üretimi Türkiye’de yapılacak. Aracın satışına 2019’un ilk çeyreğinde başlanması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.

https://newsroom.toyota.eu/new-sedan-joins-toyota-corolla-hybrid-family/