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Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor

Yeni Toyota Corolla Sedan, geçirdiği değişim sonrası çok daha dinamik bir modele dönüştü. Hibrit versiyona da kavuşan yeni Corolla Sedan, Türkiye'de üretilerek Avrupa pazarına ulaştırılacak.
6 ay
32,7b
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69
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor
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Corolla Hatchback ve Touring Sports modellerinin ardından nihayet tanıtımı gerçekleştirilen yeni Toyota Corolla Sedan, 12. nesil Corolla ailesindeki yerini aldı. Tasarımı baştan aşağı yenilenen ve son teknoloji ekipmanlarla donatılan yeni Toyota Corolla Sedan, Avrupa’da ilk olan hibrit versiyonla da satışa sunulacak.

Selefine göre çok daha dinamik 

Japon üreticinin TNGA GA-C platformu üzerine inşa edilen yeni Toyota Corolla Sedan, yeni nesil Corolla ailesinin ortak özelliği olan daha keskin hatlara ve daha dinamik bir karaktere bürünmüş durumda. 4,640 mm uzunluğa, 1,780 mm genişliğe ve 1,435 mm yüksekliğe sahip olan aracın 2,700 mm’lik aks mesafesinde herhangi bir değişim meydana gelmemiş. Fakat Japon üretici ön taraftaki genişliğin ve arkadaki iz genişliğinin arttırıldığının altını çiziyor. Ayrıca ileri görüş açısının iyileştirilmesi için kaputun alçaltıldığı da verilen bilgiler arasında.

Toyota, yeni platformun sadece ölçüleri değil sürüş dinamiğini de iyileştirdiğini savunuyor. Yeni Toyota Corolla Sedan’da multi-link süspansiyona yer verilmesi, ağırlık merkezinin alçaltılması ve yüzde 60 daha sert kaporta sacı kullanımının araçtaki sürüş dinamiklerini, konforu, sessizliği ve güvenliği üst noktalara taşıdığı söyleniyor.

Toyota Corolla Sedan motor seçenekleri 

Yeni Corolla Sedan’ın kaputunun altında iki seçenek bulunuyor. Bunlardan öne çıkan hibrit versiyon 1.8 litrelik benzinli motorla kombine edilmiş durumda ve kendi kendini şarj etme özelliğine sahip. Yakıt tüketimi 3.4 lt/100 km olarak açıklanan hibrit motorun toplamda 122 hp güce sahip olduğu da verilen bilgiler arasında. Bu teknolojinin sessiz, sezgisel, duyarlı olduğunu ve kendi kendine yetebildiğini belirten Toyota, bu aşamada bir plug-in hybrid versiyona da ihtiyaç olmadığının altını çizdi.

Daha önceki açıklamalar doğrultusunda dizel seçeneğine yer verilmeyeceğini bildiğimiz yelpazenin bir diğer üyesi 1.6 litrelik benzinli motor olacak. 132 hp güç üreten bu ünite 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla kombine edilebilecek. Bu seçeneğin yakıt tüketimi ise 5.8 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.

Türkiye'de üretilecek 

Yeni Toyota Corolla Sedan’ın iç tarafına baktığımızda bizleri karşılayan özellikler kablosuz akıllı telefon şarjı, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, 7 inçlik gösterge ekranı ve 10 inçlik baş üstü göstergesi oluyor. Aracın güvenlik ekipmanları arasında yaya algılama özellikli ön çarpışma asistanı, adaptif hız kontrolü, şeritten ayrılma uyarısı, trafik işaretleri algılama ve otomatik uzun farlar gibi özellikler yer alıyor.

Toyota tarafından verilen bilgiye göre Avrupa’ya satılacak yeni Toyota Corolla Sedan’ın üretimi Türkiye’de yapılacak. Aracın satışına 2019’un ilk çeyreğinde başlanması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz açıklanmadı.


https://newsroom.toyota.eu/new-sedan-joins-toyota-corolla-hybrid-family/ Yorum Yaz
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xenix 6 ay en beğenilen
Vasat bi akıllı telefon hatta tabletti alıp konsolun üzerine yapıştırıyorsun buna teknolojik paket diyorsun hatta bunun 7” den ayrı para 10”den ayrı para alıyorsun valla güzel dalga geçiyorlar. Yetiş ya tesla kurtar bizi bu kan emici pazarlamadan.
Bu yorum sadece bu marka için değil konsola tableti koyup teknolojik yaptık biz diyen bütün markalaradır.
Vasat bi akıllı telefon hatta tabletti alıp konsolun üzerine yapıştırıyorsun buna teknolojik paket diyorsun hatta bunun 7” den ayrı para 10”den ayrı para alıyo...
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tafo0911 6 ay
Multilink bagimsiz arka suspansiyon sisteme gecmeleri bile takdire şayan bir durum.
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babıesrar82 3 ay
Her aracın fiyatı anormal artık. Ancak özellikle giriş paket bence bu piyasada iyi fiyat. 1.8 yerine 1.5 hybrid olsa direk alırdım ama bu şartlarda büyük ihtimalle 1.6 alacağım.
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Takumi_Fujiwara 3 ay
Toyota C-HR ile başladığı yakışıklı tasarımlara Corolla Sedan ve Hatchback ile devam etmiş. Bu araçların hakkı aslında 167 beygirlik 2.0 ve 180 beygirlik 2.0 hibrit motorlar ama ülkenin vergi sistemi saçma, yapacak bir şey yok. Yeni 2.0 ünite halihazırda devam edecek 1ZR-FE ünitesinden hem daha güçlü hem de daha ekonomik. TNGA platformunun ve hibrit ünitelerin ülkemizde üretilebilir hale gelmesiyle D sınıfı için Camry hamlesi gelir mi Toyota'dan muamma ancak ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. İki motor seçeneğine de 1.2 turbo eklenecektir o da ülkede üretimi olan ünitelerden bir tanesi.
Eski bilgilerime dayanarak söylüyorum Toyota normalden bir aracı yılın ilk çeyreğinde tanıtır son çeyrekte de satışa sunar lakin uzatılan ÖTV indirimi eldeki seçeneklerle en hızlısını yapmaya itmiş gibi mart bitmeden satışa sunabilmek için. Uzun vadede talep doğrultusunda 1.5 hibrit ve 1.2 turbo gelebilir gibi. Vergi durumu elverse Corolla hb ile 2.0 hibriti koy Corolla Hybrid TS diye sat, hayallerimin aracı olurdu.
Konsolun üstüne koyulan ekrana açıkçası ben çok soğuk değilim, halihazırda kullandığım araçta ve bilmediğin bir yerde navigasyona bakmaya çalışırken ciddi anlamda sürüşten koparıyor. C-HR ile yaptığım sürüşte de gördüm ki konsol üstü yapılandırma göz ucuyla bakmaya çok ama çok daha elverişli ve güvenli. Zaten navigasyon harici baktığım da yok müzik geçişleri için direksiyon üstü tuşlar yeterli, çağrı yanıtlamak için de direksiyonda tuş var. Genel kullanım için fazlasıyla yeterli.
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false6 3 ay
En üst paket tanıtım olur genelde sunumlarda. Oyle kse en üst pakette elektronik park freni yok, koltuklar hala pazar kumaşından, tablet japon pazarından alınma, sonradan eklenmiş gibi. Fiyat avantajı da olmaz motor hacminden, gelmeden ölü bu.
Hadi hepsi bi yana sezgisel, duyarlı ne demek monako ya, Allah aşkına biri su cahil kardeşinizi aydınlatsın. Sezgileri, hisleri mi var arabanın

[>:]



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Elma 3 ay
Rezalet bir otomobil. Toyota bu işi beceremiyor net.
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DH Misafiri 3 ay
1.8 melez motora mtv ayrıcalığı gelmez ise insanlar vergiden dolayı kaçınacaktır.
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Bethesta 4 ay
Özellikle aracın iç tasarımı çok çok kötü... ayrıca orta ekran tamamen sonradan ekleme gibi duruyor, çok fazla sırıtıyor!
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YuRYTR 4 ay
HB modeli ne zaman gelir Türkiye ye acaba uygun fiyatlı olursa tercih edebilirim.
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commandx 4 ay YuRYTR
Uygun fiyatlı olmaz. Bknz auris fiyatları. Hb kasada 1.6 seçenek de yok. Auris + 12bin olur bence.
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DH Misafiri 6 ay
Direksiyon çok büyüktü, yine öyle gözüküyor. Tamam peugeotlar kadar küçültün demiyorum ama bu kadarı fazla.
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DH Misafiri 6 ay
Arka bildiğin Cerato-Elantra olmuş
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DH Misafiri 6 ay
Önden çok güzel görünüyor arka tasarım bana yaris sedanı çağrıştırıyor
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