2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı

En son 2016’da makyaj geçiren Mazda 3’ün yeni kasası kamuflajlı olarak görüntülendi. Araç genel olarak şuanda üretilen Mazda 3’e benzemesinin yanında Mazda’nın geçen sene sergilediği Kai konseptinden de esintiler taşıyor. Özellikle arka tarafa bakıldığında aracın önemli derecede konsept tasarım baz alınarak tasarlandığıanlaşılıyor. Yenilenen arka farlar da bunun bir göstergesi. Ön taraf ise daha çok şuanki Mazda 3’e benziyor. İç dizaynda güncellenen eğlence sisteminin dışında önceki modele kıyasla önemli bir değişiklik yok.

Skyactiv-X

Yeni Mazda3’ün can alıcı noktası tasarımından ziyade motoru olacak. Yeni geliştirilen Skyactiv-X teknolojisi dizel motorların verimliliğini ve düşük yakıt tüketimini benzinli motorlara taşımayı hedefliyor. Geliştirilen teknoloji klasik benzinli motorlarda görülen sıkıştırılmış yakıt ve havanın buji ile ateşlenmesi yerine dizel motorlardaki gibi çok yüksek sıkıştırma oranlarına çıkarak karışımın patlamasını sağlıyor. Böylece motorun verimi artıyor, daha yüksek güç değerleri ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlanıyor. Daha soğuk yanan yakıt hava karışımı emisyon değerlerini de düşüyor. Ancak patlamanın kontrol edilmesi zor olduğundan motor yüksek devirlerde buji ile ateşlemeye geçiş yapıyor.

Yenilenen Mazda3’ün bu ayın sonunda, Los Angeles Araba Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor.

https://www.motortrend.com/news/spied-2020-mazda3-caught-looking-nearly-production-ready/