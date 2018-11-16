2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı

En son 2016’da makyaj geçiren Mazda 3’ün yeni kasası kamuflajlı olarak görüntülendi. Araç genel olarak şuanda üretilen Mazda 3’e benzemesinin yanında Mazda’nın geçen sene sergilediği Kai konseptinden de esintiler taşıyor. Özellikle arka tarafa bakıldığında aracın önemli derecede konsept tasarım baz alınarak tasarlandığıanlaşılıyor. Yenilenen arka farlar da bunun bir göstergesi. Ön taraf ise daha çok şuanki Mazda 3’e benziyor. İç dizaynda güncellenen eğlence sisteminin dışında önceki modele kıyasla önemli bir değişiklik yok.
Skyactiv-X
Yeni Mazda3’ün can alıcı noktası tasarımından ziyade motoru olacak. Yeni geliştirilen Skyactiv-X teknolojisi dizel motorların verimliliğini ve düşük yakıt tüketimini benzinli motorlara taşımayı hedefliyor. Geliştirilen teknoloji klasik benzinli motorlarda görülen sıkıştırılmış yakıt ve havanın buji ile ateşlenmesi yerine dizel motorlardaki gibi çok yüksek sıkıştırma oranlarına çıkarak karışımın patlamasını sağlıyor. Böylece motorun verimi artıyor, daha yüksek güç değerleri ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlanıyor. Daha soğuk yanan yakıt hava karışımı emisyon değerlerini de düşüyor. Ancak patlamanın kontrol edilmesi zor olduğundan motor yüksek devirlerde buji ile ateşlemeye geçiş yapıyor.
Yenilenen Mazda3’ün bu ayın sonunda, Los Angeles Araba Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor.
https://www.motortrend.com/news/spied-2020-mazda3-caught-looking-nearly-production-ready/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ki mazdanın motor teknolojisini zaten anlatmaya gerek yok. Sevdalısı olduğun marka 68 beygir 1.4 tdci satarken mazda 1.3 240 hp rotary satıyordu
Distributoru,Servisi,Yedek Parcası,2. Eli herseyi sıkıntılı olan aracları mı almak zorundalar?
Fransız Markalarının nesi var?Renault dedigin Yıllardır F1 de sampiyonluklar elde eden, Dizelde Fiat ile en iyi Dizel Motorları Ureten Firmalardan biri, Peugeot dedigin cok buyuk atılım icinde 3008 kac yıldır Avrupada Yılın arabası seciliyor,Dizeli cok az yakıyor,1.2 Turbo Puretech Motoru Odul alıyor,CVT yerine Tam otomatik Tork Konvertorlu Aisin sanzıman kullanıyor.
Bu aracları tercih edenlerin hic mi mantıgı yok?Bir fara misal 1000 lira yerine 5000 lira vermek belki ekonomik gelmiyor.Olamaz mı?
Mazda nın duzgun bir distributoru,Servis agı yoksa burada onların hic mi sucu yok?Demek ki ulkemizi fazla onemsemiyorlar seni onemsemeyen firmayı kullanıcı onemsemek zorunda mı?