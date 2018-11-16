Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı

Yenilenmiş 2020 Mazda3 kameralara yakalandı. Skyactiv-X motorları ve günümüz teknolojileri ile güncellenmiş araç üretime hazır gözüküyor. Aracın ay sonunda tanıtılması bekleniyor.
6 ay
16,8b
1
152
Otomobil Teknolojileri
Yiğit Erdinç
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
En son 2016’da makyaj geçiren Mazda 3’ün yeni kasası kamuflajlı olarak görüntülendi. Araç genel olarak şuanda üretilen Mazda 3’e benzemesinin yanında Mazda’nın geçen sene sergilediği Kai konseptinden de esintiler taşıyor. Özellikle arka tarafa bakıldığında aracın önemli derecede konsept tasarım baz alınarak tasarlandığıanlaşılıyor. Yenilenen arka farlar da bunun bir göstergesi. Ön taraf ise daha çok şuanki Mazda 3’e benziyor. İç dizaynda güncellenen eğlence sisteminin dışında önceki modele kıyasla önemli bir değişiklik yok.  
 

Skyactiv-X

Yeni Mazda3’ün can alıcı noktası tasarımından ziyade motoru olacak. Yeni geliştirilen Skyactiv-X teknolojisi dizel motorların verimliliğini ve düşük yakıt tüketimini benzinli motorlara taşımayı hedefliyor. Geliştirilen teknoloji klasik benzinli motorlarda görülen sıkıştırılmış yakıt ve havanın buji ile ateşlenmesi yerine dizel motorlardaki gibi çok yüksek sıkıştırma oranlarına çıkarak karışımın patlamasını sağlıyor. Böylece motorun verimi artıyor, daha yüksek güç değerleri ve daha iyi yakıt ekonomisi sağlanıyor. Daha soğuk yanan yakıt hava karışımı emisyon değerlerini de düşüyor. Ancak patlamanın kontrol edilmesi zor olduğundan motor yüksek devirlerde buji ile ateşlemeye geçiş yapıyor.

Yenilenen Mazda3’ün bu ayın sonunda, Los Angeles Araba Fuarı'nda tanıtılması bekleniyor.

https://www.motortrend.com/news/spied-2020-mazda3-caught-looking-nearly-production-ready/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
enderclup 6 ay en beğenilen
ülkemizde kıymeti bilinmeyen marka...
2 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 6 ay zotacing
Turbo takıp geçmek en kolayı, adamlar zoru tercih etmiş, keyiflerine göre motorla oynayıp verim artırmaya çalışıyorlar.

Ki mazdanın motor teknolojisini zaten anlatmaya gerek yok. Sevdalısı olduğun marka 68 beygir 1.4 tdci satarken mazda 1.3 240 hp rotary satıyordu
Turbo takıp geçmek en kolayı, adamlar zoru tercih etmiş, keyiflerine göre motorla oynayıp verim artırmaya çalışıyorlar.Ki mazdanın motor teknolojis...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso 5 ay Ohol Oula
İnsanımızın hic mi aklı,kendine gore mantıgı yok?
Distributoru,Servisi,Yedek Parcası,2. Eli herseyi sıkıntılı olan aracları mı almak zorundalar?
Fransız Markalarının nesi var?Renault dedigin Yıllardır F1 de sampiyonluklar elde eden, Dizelde Fiat ile en iyi Dizel Motorları Ureten Firmalardan biri, Peugeot dedigin cok buyuk atılım icinde 3008 kac yıldır Avrupada Yılın arabası seciliyor,Dizeli cok az yakıyor,1.2 Turbo Puretech Motoru Odul alıyor,CVT yerine Tam otomatik Tork Konvertorlu Aisin sanzıman kullanıyor.
Bu aracları tercih edenlerin hic mi mantıgı yok?Bir fara misal 1000 lira yerine 5000 lira vermek belki ekonomik gelmiyor.Olamaz mı?
Mazda nın duzgun bir distributoru,Servis agı yoksa burada onların hic mi sucu yok?Demek ki ulkemizi fazla onemsemiyorlar seni onemsemeyen firmayı kullanıcı onemsemek zorunda mı?
İnsanımızın hic mi aklı,kendine gore mantıgı yok?Distributoru,Servisi,Yedek Parcası,2. Eli herseyi sıkıntılı olan aracları mı almak zorundalar?Fransız...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
tunga83 5 ay
Arkadaşlar Toyata ve Mazda ortak fabrika kurdular.Bunların bize pozitif geri dönütleri neler olur sizce?Mesela toyata ve mazda Türkiye servisleri birleşebilir mi...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 5 ay tunga83
sanmıyorum , batarya teknolojisi için beraber çalışıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 5 ay

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogameci 5 ay
yeni gelecek kasa bu fiyata ne kadar ek ekleme yapacak ?
fiyat tahminleriniz nelerdir arkadaşlar ?
foto benzinli, power donanim,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcohol06 5 ay ogameci
Bunları ellerinde varsa 145'e falan bırakıyorlar. Ara ara power donanım altı (motion-reflex) dizeller bulunuyor ve benzinli parasına veriyorlar. Ha öyle satalım gibi bir kaygıları yok tabi, alacaksan al ucuza verdik işte yoksa kalabalık etme tadında daha çok.
Yeni modelden de birşey beklemeyin sadece bizdeki 1.5lt benzinli motor var, dizel 1.8lt hacim oldu. Tek motor, eski motor, ama araç kalitesi ortada olduğundan fiyatı da gayet pahalı olacak yani bu ülkede Mazda adına konuşacak bişey yok artık. Konusunu bile açmak anlamsız.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunga83 5 ay
Ya arkadaş ülkemizde zevkine arabaya bindiğini düşünen var mi???bizim alıcılar tamamen piyasaya göre.niye aldın diye soruyosun piyasası iyi,değer kaybı az diye cevap veriyor.bunlarda önemli etkenler ama git o zaman çeyrek altın al.sen piyasi var diye bir araba alıp da sonra o arabayi övme.arabada kıyafet gibi uyum işidir.nasıl 50 yaşındaki adam 20 lik kıyafet giyince komik olursa 30 yasindaki bi adamda passata binince komik oluyor..kac kişinin g.tu yiyipte mini cooper vb bi araba alabilir.gider o paraya golf alır tabi.sonrada gölf den başka iyi araba yok sanır.sadece piyasaya göre değil zevkinize göre arabanızı alin sonra gelin yorum yapın.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptan666 5 ay
Arka koltuk diz mesafesini umarım arttırırlar. Bu arabada beğenmediğim bitek bu var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyinsis 5 ay
Turboyu beceremedik size sky X konsepti gazlayak, yerseniz.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
limpony 5 ay beyinsis
kardeş beceremedin dediğin firma dün kurulmadı. ayrıca turbo nedir ki de becerememiş olsunlar. zaten dizellerinde var. 100.000-150.000 de eline turbo yada motorunu alan binlerce turbocu arkadaşta var lakin mazdayı alır 250.000 ve üzeri arızasız binersin emin ol. tabi bu da tercih meselesi.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeytinkoy 5 ay beyinsis
Mazda'nın ABD'de satılan turbo benzinli modelleri var.
Turbo benzinli motorlu Mazda 6 :
mazdausa.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ataince 5 ay
Mazdayı sevenlerin kaçı Mazda sahibi merak ediyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zed 5 ay ataince
Sevmek için sahip olma zorunluluğu mu var? Sahip olmayı düşünmüyorum ancak tasarımlarını çok beğeniyorum yıllardır
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etusch 5 ay ataince
Sen tam istediğin sevdiğin arabaya mı sahipsin. Her sevdiğini her istediğini alabiliyor musun? Almadığın halde beğenip takdir ettiğin şeyler yok mu?
Ortalığı dolduran "Oy oranın düşükse konuşmaya hakkın yok" diyenler gibi, forumda bir de böyle bi zevat var. Hep aynı şeyi yazıyorlar. " Mazda almadıysan mazdayı beğenemezsin. "
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goldena 5 ay
kamuflaj görünce yerli araba sandım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etusch 5 ay
Şu da şurada dursun

youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso 5 ay
HB hic begenmedim.Turkiye yi ilgilendiren cok bir durum da yok.Ciddi bir distributor yok,Servis yok,Ustası yok,Yedek Parcası pahalı,VW gibi cok farklı motor secenekleri yok.
Ayrıca bilgili arkadasların soyledigine gore TUrkiye ve Avrupa yı onemseyen bir anlayısları da yok.Senede 1Milyon aracın satıldıgı pazarı onemsemeyenleri de cok konusmaya da gerek yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcohol06 5 ay huso
Parçası en ucuz markalardan biri Mazda, bakımı da aynı şekilde. Bahar kampanyalarında polen dahil 600tl'yi geçmiyor bakım 3'lerde, Mazda 6'larda bile 750-800tl civarı. Servis hizmeti de daha odaklanmış bir marka olduğu çok iyidir, showroomda ilgi alaka sıfır ayrı. Gerçekten araba satmak gibi bir niyetleri yok.
Yorum geri kalanına katılıyorum. Hatta tr'ye hiç gelmese bence daha isabetli olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16789 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, mazda ve
7 etiket daha mazda3 MPopüler skyactiv-x benzinli motor Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yiğit Erdinç
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir 6 ay 2019 Audi RS 7 kameralara yakalandı 6 ay Turkcell Vakfı faaliyetlerine resmen başladı 6 ay 2019 BMW 330e plug-in hybrid tanıtıldı 6 ay Yangında kül olan evin garajından hasarsız kurtulan 103 yıllık klasik: Ford Model T 6 ay Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı 6 ay Babahu X1 diş fırçasında devrim yapmaya geliyor 6 ay Intel işlemci üretim sıkıntısı yaz aylarına kadar devam edecek 6 ay ABD’li perakende devinin Twitter hesabı Bitcoin dolandırıcılığında kullanıldı 6 ay Sıfırdan ileri seviyeye Python programlama dili kursu sadece 24,99 TL 6 ay Apple'dan "yerli plaka" hizmeti: Türkiye'de geliştirilen başarılı uygulama örnekleri 6 ay Command & Conquer efsanesi geri dönüyor 6 ay Samsung ücretsiz tema kullanımına sınırlama getiriyor 6 ay Sahte ICO’larla 68 milyon dolar dolandıran çete yakalandı 6 ay PlayStation için Black Friday indirimleri başladı 6 ay Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı 6 ay Yeni Toyota Corolla Sedan tanıtıldı! Hibrit versiyonla birlikte geliyor 6 ay Su damlası çentikli Moto G7'nin basın görseli yayınlandı 6 ay 15 inçlik MacBook Pro modeli için Radeon Pro Vega seçeneği satışa sunuldu 6 ay Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek 6 ay GÖRÜNTÜLENEN 2020 Mazda 3 Hatchback kameralara yakalandı Sonraki Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz 6 ay Otobüs bileti platformu Govego büyümeye devam ediyor 6 ay Japonya siber güvenlik dairesi başkan yardımcısı hayatında hiç bilgisayar kullanmamış 6 ay Intel yeni USB tabanlı yapay zekâ belleğini duyurdu 6 ay Supercell’in yeni oyunu Fornite ve Clash Royale karışımı oynanış sunacak 6 ay Microsoft yeniden tasarladığı Cortana uygulamasını iOS'ta kullanıma sundu 6 ay Dünyanın ilk 3D yazıcıyla üretilmiş titanyum jantı görücüye çıktı 6 ay Sony, PlayStation 4 tarihinin en çok satan beş oyununu açıkladı 6 ay Yerel işletmelerle mesajlaşmalar artık Google Haritalar'da görünecek 6 ay iOS 12.1 güncellemesi alan bir iPhone X patladı! 6 ay Boeing'in iklim araştırma drone'u 2019'da havalanacak 6 ay RFID etiketleri ile yiyeceklerin bozulup bozulmadığı kontrol edilebilecek 6 ay Güneşle çalışan insansız otonom hava aracı: Odysseus 6 ay Instagram, uygulama üzerinde geçirdiğiniz süreyi gösterecek 6 ay Dünyanın ilk 7nm ekran kartı: AMD'nin en güçlü silahı 6 ay Bedava poşet veren işletmelere ceza! 6 ay Pickup sınıfının üstü açılabilen ilk üyesi Jeep Gladiator ve sızdırılan özellikleri 6 ay Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'in Harry Potter oyunu 2019'da geliyor 6 ay Volkswagen Passat'ın üretimi Skoda fabrikalarına kaydırılıyor 6 ay Xbox için Black Friday (Kara Cuma) indirimleri başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim