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    Yeni Turkcell CEO'su Bülent Aksu 11 gün sonra görevden ayrıldı

    14 Eylül'de Turkcell CEO'su olarak atanan Bülent Aksu'nun CEO'luk görevi bugün sonlandırıldı. Bülent Aksu, CEO'luk koltuğunda yalnızca 11 gün oturabildi.              
    Yeni Turkcell CEO'su Bülent Aksu 11 gün sonra görevden ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Turkcell’e 14 Eylül 2023 tarihinde Genel Müdür (CEO) olarak atanan Bülent Aksu’nun görevine son verildi. Aksu, genel müdürlük koltuğunda yalnızca 11 gün oturabildi.

    Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." denildi.

    Bülent Aksu, 2020 yılının Mart ayından beri Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış ve 14 Eylül’de genel müdürlüğe atanmıştı. Aksu’nun genel müdürlük görevinin neden sona erdirildiği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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