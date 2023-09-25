Yeni Turkcell CEO'su Bülent Aksu 11 gün sonra görevden ayrıldı

Tam Boyutta Gör Turkcell’e 14 Eylül 2023 tarihinde Genel Müdür (CEO) olarak atanan Bülent Aksu’nun görevine son verildi. Aksu, genel müdürlük koltuğunda yalnızca 11 gün oturabildi.

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Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." denildi.

Bülent Aksu, 2020 yılının Mart ayından beri Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış ve 14 Eylül’de genel müdürlüğe atanmıştı. Aksu’nun genel müdürlük görevinin neden sona erdirildiği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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