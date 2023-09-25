Yeni Turkcell CEO'su Bülent Aksu 11 gün sonra görevden ayrıldı

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Bülent Aksu'nun görevi, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere sona ermiştir. Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz." denildi.
Bülent Aksu, 2020 yılının Mart ayından beri Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış ve 14 Eylül’de genel müdürlüğe atanmıştı. Aksu’nun genel müdürlük görevinin neden sona erdirildiği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.