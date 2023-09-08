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    Turkcell, KKTC'de 3G'den 4.5G'ye geçiş yaptı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyıllardır beklenen 4.5G geçişi tamamlandı. Turkcell, KKTC'de 4.5G LTE hizmeti sunmaya başladı.                                  
    Turkcell, KKTC'de 3G'den 4.5G'ye geçiş yaptı Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir 4.5G’ye geçiş yapmaya çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde merakla beklenen geçiş tamamlandı. Turkcell, 7 Eylül’de 3G’den 4.5G’ye geçiş yaparak bölgede 4.5G’yi ilk sunan operatör oldu.

    KKTC’deki Turkcell kullanıcıları internete 10 kata kadar daha hızlı şekilde bağlanabilecek. Ayrıca 100 Mbps hız sunabilen Superbox hizmetinden faydalanabilecek.

    Geçtiğimiz yıl, KKTC 4G ve 5G frekans ihale sürecindeki en geniş frekans bandı alımı sayesinde 2,5 kat kapasite artışı yakalayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G’nin devreye alınmasıyla nüfusun yüzde 99,6’sında kapsama sağlıyor ve baz istasyonlarının tümünde LTE servisini erişilebilir hale getiriyor.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, şunları söyledi:

    “Turkcell’in kuruluşundan sadece beş sene sonra faaliyetlerine başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurulduğu günden bu yana bizlerin göz bebeği. Birçok yeni ürün ve servisimizi ilk kez burada deneyimledik ve başarılarını sizlerle paylaştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 24 yıldır yürüttüğümüz faaliyet ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülke ekonomisine yaklaşık 1,1 milyar dolar katkı sunduk. Bununla birlikte bugüne kadar sağladığımız binlerce kişilik istihdamla ülkenin en büyük işverenlerinden de biri olduk. Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da en son teknolojileri ve en yüksek hızları sunmak her zaman en büyük önceliğimiz. Bugün de Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’ta 4.5G teknolojisini ilk sunan operatör olmasının gururunu yaşıyoruz. Hem en yüksek frekans genişliği hem de en yüksek 4.5G kapasitesiyle hizmet verecek olması da bizim için ayrı bir kıvanç. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yanında olmaya ve ülkeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm müşterilerimize ve bu işe hem gönlünü hem emeğini koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. 4.5G Kuzey Kıbrıs’a ve tüm müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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