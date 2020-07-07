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    Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Temmuz tarihine ilişkin vaka tablosunu açıkladı. Yeni vaka sayısı, vefat eden sayısı ve yoğun bakımdaki hasta sayısı belli oldu.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüsün son durumunu paylaştı. Türkiye'de bugünkü yeni vaka sayısı 1053, vefat sayısı ise 19.

    1 Temmuz tarihinde yeni vaka sayısı 1192, dün ise 1086 olarak açıklanmıştı. Bugünkü rakama baktığımızda 1000'in üzerinde devam ettiği görülüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran)

    Ayrıca Bkz. "İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi"

    Dünyadaki son duruma baktığımızda Worldometers.info verilerine göre toplam vaka sayısı 10 milyon 790 bini, vefat sayısı 542 bini geçti. İyileşen hasta sayısı ise 6 milyon 780 bini aştı. Türkiye, toplam vaka sayısı bakımından 14. sırada yer alıyor.

    Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.



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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün (düzenlendi) en beğenilen Sembroni
    Azerbaycanda da senın gıbı balon dıyorlardı sımdı 1 ay sokağa cıkma yasagı getırdıler. Vıruse ınanmayan eş dost akraba hepsı suan hastalıga ınanıyorlar cunku hepsının yakınları hastalanmaya basladı bır kısmı öldü.
    Azerbaycanda da senın gıbı balon dıyorlardı sımdı 1 ay sokağa cıkma yasagı getırdıler. Vıruse ınanmayan eş dost akraba hepsı suan hastalıga ınanıyorlar cunku he...
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    east10 1 gün
    Virüs nedeniyle anasını babasını akrabasını kaybeden birinin yanında balon bu virüs diyin bakalım neler oluyor.. ülkede günlük vaka sayısı 1000 değil de 1 olsa ve o nedenle çok sevdiğiniz birini kaybetseniz yine de balon olduğunu söyleyebilir misiniz virüsün?
    Virüs nedeniyle anasını babasını akrabasını kaybeden birinin yanında balon bu virüs diyin bakalım neler oluyor.. ülkede günlük vaka sayısı 1000 değil de 1 olsa ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Aberrant Warden 1 gün east10
    Ülkede günlük ortalama ölüm sayısı 1.200, bunun yalnızca 19 tanesi korona. Geri kalan 1.181 niye konuşulmuyor? Ben de balon derim gayet kusura bakmayın.
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    Sembroni 1 gün
    17k vaka kaldi sadece :) çok hizli yayilan virus nedense yayilmadi :)



    Berberler ve avm acildi 2 hafta sonra gorun dediler 2.5 ay oldu

    Komple yasaklar bitti 2 hafta sonra gorun dediler 1.5 ay oldu

    Sinavlar yapildi 2 hafta sonra gorun dediler 2 hafta oldu





    Maske takan yok, sosyal mesafe taniyan yok. Plajlar dolu, otobüsler dolu, carsi dolu, düğünler yapılıyor vs.



    Balon bu virus.



    Bir de ustune okullar açılmasin diyen var. Twitter cidden bos bir yer. Umarim devlet denetim altına alir
    17k vaka kaldi sadece :) çok hizli yayilan virus nedense yayilmadi :) Berberler ve avm acildi 2 hafta sonra gorun dediler 2.5 ay oldu Ko...
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    4 Yanıt Yanıtla +15
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    matmuhendisi (Ömer Faruk Baş) 1 gün Sembroni
    Katılmamak elde değil...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün Sembroni
    Azerbaycanda da senın gıbı balon dıyorlardı sımdı 1 ay sokağa cıkma yasagı getırdıler. Vıruse ınanmayan eş dost akraba hepsı suan hastalıga ınanıyorlar cunku hepsının yakınları hastalanmaya basladı bır kısmı öldü.
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    PatlıcanMusakka 1 gün Sembroni
    bu virüs yüzünden 5260 vatandaşımız vefat etmiş 5260 can gitmişanan baban bu virüs yüzünden ölse balon yeaaa dicekmiydin?
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    demirzafer34demirzafer34 16 dk. yeni yorumcu
    Çok ama çok fazla her gün katlanarak büyümesinin önüne geçmeli... ve bunu birlikte yapmalı
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    PatlıcanMusakka 1 gün
    Verecek cevabın olmayınca böyle kalırsın demiş.Mesajlarının alıntılanmasını engellemiş.Kendisine özel mesaj atılmasını engellenmiş korkak velet Karşımda bom boş bir beyin görünce kime ne anlatıyoırum diyip azad ettim seni cehaletinde boğul
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    hakanhan68 1 gün
    +60 yaş üstü ve kronik hastaları toplu taşıma ve kalabalıktan uzak tutun . Dünyada para bitti herkes çalışmak zorunda kalan sağlar bizimdir kuralı geçerli artık . ilk başladığında tüm dünya 1 ay eve kapansa (zorunlu hizmetler hariç) sonra onlar karantinaya alınsa sorun en aza iner ve çözülür gibime geliyordu ama yapmadılar . bana göre Dünya en cahil dönemini yaşıyor bir an önce akıllanmaları dileğiyle
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    PURECAUCASIANWHITE 1 gün (düzenlendi)
    Korku operasyonuna yenik düşmeyin bu covid'e yakalananların %80ini hastaneye düşmeden kendi kendine geçiriyor hastalığı bir çoğunda semptom dahi olmuyor.

    Hastaneye düşenlerin,covidli olarak tespit edilenlerinde %95'i ölmüyor.



    Vakit özgürlük ve iyi bir ekonomi için protesto zamanıdır
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    sinangndzx 1 gün
    evlerden çıkmıyodu kisme 4k vaka çıkıyordu şimdi her yer dolup taşıyor vaka 1k ya bizi kandırdılar ya da sayılar yanlış
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    monacomen 1 gün
    Öyle yada böyle Türk hükümeti bu konuda iyi önlem aldı ve erken davranıp tedbirli davrandı. Sağlık sisteminin bu konuda hazırlıklı olması ayrıca önemliydi. Sokağa çıkma yasakları da etkili oldu. Toplumun genelinin umursamaz ve cahil ve eğitim eksiği olmasına rağmen bunu gerek basının gerek ise yönetimin ciddiye alınır göstermesi ve halkın korkusu bence virüsü frenledi. İtalyadan beter olacağımız üzerine 10'a 1000 bahse girenler fena çuvalladı. Ayrıca virüsü gerçekten umursamayan İtalya, İsviçre, İngiltere, Amerika ve şimdi de Brezilya rekor üzerine rekor ölüm haberleri aldı ve başbakanları bile virüse yakalandı ise Türkiyenin, insanının yine de sınırdan döndüğüne inanıyorum. Önlemleri uygulamayan insanlar hala çok. Bu gün börekçiye girdik ne maske var ne eldiven, dün pazardaydık pazarcılar yine aynı pazarcı. Yiyecek satanlar böyle iken virüsün tekrar patlak vermesi an meselesi. Sokaktaki insana değil asıl bu dükkanlara baskın yapılıp ceza kesilmeli ama ne yazık ki yönetim zaafiyeti hala devam ediyor.
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    kendinetroll (Mehmet c) 1 gün (düzenlendi)
    Söyleyeceklerim varsayımdan ibaret tamamen uydurdum. Merak ettiğim bu vaka sayıları okey ama test sayısı neden sürekli 50klarda. Demek istediğim ben daha herhangi bir belirti göstermedim o yüzden test yapmaya ihtiyaç duymadım. Zannetmiyorum ki keyfi teste gitsin 0insanlar(hastanelerin tehlikeli olduğunu düşününce). Bir şekilde belirti göstermiş ve test yaptırmış gibi geliyor bana. Hele de yapılan testin yanıltıcı olabileceği de çoğu kişi tarafından söylendi. Bir de belirti olmadan test yapılmadığından bahsediliyor. Sanki günlük çıkan vakalar bin(günlük vaka sayısı asgari) ile 50 bin arasıymış da bir şekilde bin kesin denilmiş gibi geliyor. Ölümlerin bazıları da belki bu sebeple düşüktür kesinleşmemiş covid ölümü günlük açıklanan ölüme dahil edilmiyor gibi mesela.



    Dediğim gibi uydurduğum bir şey bu ama iyi kötü takip etmeye çalışıyorum ve aklıma takılıyor bu mevzu.



    Ya da şöyle sorayım neden bir insan durduk yere test olma ihtiyacı hisseder?
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    90numaraşanzumanyağı 1 gün
    Geçen hafta yan binada oturan bir genç, ambulansla apar topar uzaylı gibi giyinmiş görevlilerce alınıp götürüldü. Öğrendik ki korona pozitifmiş. Apartman bunların. Dede, babaanne, çoluk çocuk tombalak beraber oturuyolar. Bir saat sonra bir araba yanaştı, bir bayan görevli uyardı bunları. Dışarı çıkmıcaksınız şöyle böyle diye. Bu arada virüsü sallamayan, durumun vehametini asla anlayamayacak kaz kafalı bu ailenin hiçbir üyesi maske falan hakketire onu bırak, geziyolar. Götürülen oğlan altında tofaş doğanla dıptıs dıptıs geziyo mesela. Neyse kadın gitti ertesi gün iki polis geldi. Ben bu olayları pencereden izliyorum. Polis dedi ki bakın dışarı çıkıyormuşsunuz ihbar eden olmuş falan filan. Ailenin dedesi şöyle diyor: "E neyedeceyik ya içerde mi dureceyik..." polisle tartışıyor. Polisin morali bozuldu şu anda karantinadasınız bakın bir daha polis gelirse şu kadar bin k ceza yersiniz, üçüncü kontrolde sizi evde bulamazlarsa zorla hastaneye götürülüp karantinada bekletilirsiniz dedi gitti. Adam birgün sabretti iki gün sabretti şu anda ortada yok. Memlekete kaçtığını düşünüyoruz. Arabası da yok. Şimdi kimi kime şikayet edeceksin? Hangi birini şikayet edeceksin. Bu anlattığım tipler oyun böyük yeğenim diyen tipler değil. Zır cahil tipler. Bırak yaaa? Bağa kim yasak goyuyomuş diyen tipler. Bu toplumun çürümesine mahvolmasına neden olan tipler bunlar işte.Bir de mahalle bakkalımız var. Her gidişimizde maske takmadığını görüyorum ve her gidişimizde maske takmıyor musun diye soruyorum. Her defasında yanıt standart: yok ya geçti o hastalık mastalık kalmadı... Bu yan apartmadnan bahsettim ben öyle bişey duymadım diyor. Dalga geçiyor. Yani anlayacağınız,Damlaya damlaya...Dağdan kestim kereste. Bu ülkenin insanına yazık derdim eskiden. Acımıyorum. Ne b.k yerse yesinler inanın acımıyorum.
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    m-99 1 gün
    Şu balon diyenleri kızılcık sopasıyla kaba etine acımasız bir biçimde vura vura hastalıktan yakınlarını kaybeden insanların önüne atmak gerek. Hasta mısınız bilader siz kalın kafalı mısınız ?
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 gün
    Abartanları eleştirmek için garip garip yorumlar yapmak ayrı talihsizlik bence, abartanları takmayın hatta hiç önlem almayın hiçbirşey olmaz kafasında takılanlar yüzünden yayılıyor zaten virüs, Bizim insanımız böyle nedense kendi başına gelmeyince inanmıyor hiçbirşeye.
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