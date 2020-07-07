Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'de koronavirüsün son durumunu paylaştı. Türkiye'de bugünkü yeni vaka sayısı 1053, vefat sayısı ise 19.

1 Temmuz tarihinde yeni vaka sayısı 1192, dün ise 1086 olarak açıklanmıştı. Bugünkü rakama baktığımızda 1000'in üzerinde devam ettiği görülüyor.

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Dünyadaki son duruma baktığımızda Worldometers.info verilerine göre toplam vaka sayısı 10 milyon 790 bini, vefat sayısı 542 bini geçti. İyileşen hasta sayısı ise 6 milyon 780 bini aştı. Türkiye, toplam vaka sayısı bakımından 14. sırada yer alıyor.

Bugüne kadar paylaşılan tüm vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve geçmişle kıyaslama yapabilirsiniz.

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