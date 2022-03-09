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    Elektrikli Volkswagen ID. Buzz tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Volkswagen'in ikonik T1 minibüsünden ilham alan elektrikli ID. Buzz ailesi bugün resmi olarak tanıtıldı. Elektrikli ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo versiyonlarının özellikleri haberimizde:
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    Yeni Volkswagen ID. Buzz tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    2017 yılında ilk kez konsept olarak sahneye çıkan elektrikli Volkswagen ID. Buzz, uzun bir aranın ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo versiyonlarıyla karşımıza çıkan elektrikli minibüs, ID ailesinin diğer üyeleri gibi MEB platformu üzerina inşa edildi.

    Volkswagen ID. Buzz özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Volkswagen ID. Buzz'ın bugün tanıtılan standart aks mesafeli versiyonu bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa sunulacak. İlk etapta beş koltuklu versiyon satışa sunulacak. Yine standart aks mesafesiyle gelen altı koltuklu (üç sıra) versiyon daha sonra aileye katılacak. Uzun aks mesafeli yedi koltuklu (2/3/2) versiyon ise önümüzdeki yıl gelecek.

    ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo, 4,712 mm uzunluğa ve 1,985 mm genişliğe sahip. Araçların aks mesafesiyse 2,988 mm olarak ölçülüyor. Volkswagen henüz sürüş menzili konusunda detay vermedi ancak ilk satışa çıkacak versiyonda 82 kWsa (77 kWsa net) batarya paketi bulunacağını söyledi. Söz konusu batarya, 201 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruna enerji verecek.

    ID. Buzz'ın arkadan itişli bir araç olacağını da belirtelim. Ayrıca yukarıdaki kombinasyona sahip aracın azami hızı 145 km/s ile sınırlı olacak. Önümüzdeki yıl daha büyük batarya paketine ve daha güçlü motorlara sahip versiyonlar da göreceğiz. ID. Buzz, iki yönlü şarj özelliği sayesinde çeşitli elektronik cihazlara enerji sağlayabilecek. Şarj demişken, araçta 170 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğinin bulunduğunu, bunun da 30 dakikada yüzde 5-80 arası dolum sağladığını belirtelim.

    Yeni Volkswagen ID. Buzz tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    İç ve dış tasarım

    Yeni elektrikli minibüs, tasarım konusunda klasik T1'in mirası günümüze taşıyor. Tekerleklerden sonraki kısa ön-arka çıkıntılar ve retro esintiler taşıyan tasarım unsurları bunun göstergelerinden. Öndeki büyük logo ve geniş V şekilli ön kaput da yine ikonik modeli hatırlatan detaylardan. Opsiyonel 'IQ. Light' matrix LED farlar ve tampon tasarımı ise Alman üreticinin modern tasarım dilini ortaya koyduğu parçalar.

    Lansman kapsamında gösterilen tüm araçlar çift tonlu gövdeye sahip ancak tek renkli seçenekler de yelpazede mevcut olacak. Toplamda 11 farklı seçenek söz konusu. Bunlardan yedi tanesi tek, dört tanesi de çift tonlu olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, çift tonlu seçeneklerin tamamında ID. Buzz'ın üst bölümü beyaz. Burada başka bir rengin tercih edilmesine izin verilmemiş. Üst versiyonlarda 18 ila 21 inç arasında değişen alaşımlı jant seçenekleri mevcut. Giriş seviyesi ve Cargo versiyonlarında ise 18 inç çekil jantlar bulunuyor.

    Yeni Volkswagen ID. Buzz tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
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    Elektrikli Volkswagen ID. Buzz'ın kabininde deri yerine sentetik ürünler kullanılıyor. Bazı bölümlerde ise geri dönüştürülen materyaller kullanılmış. Direksiyon simidinde deri gibi göründüğü ve hissettirdiği söylenen poliüretan tercih edilmiş. Koltuk, zemin ve tavan kaplamalarında ise yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş pet şişelerinden, yüzde 10'u okyanustan toplanmış plastiklerden yapılan iplik kullanılmış.

    Elektrikli minibüsün konsol kısmında 10 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranı ise 10 veya 12 inç olarak geliyor. İklimlendirme kontrolleri için düğmelere yer verilen araçta kablosuz şarj ünitesi standart. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak birden fazla USB-C girişine yer verilmiş. Bunlardan bir tanesi de araç kamerası kullanımı düşünülerek aynanın olduğu bölüme yerleştirilmiş. ID. Buzz'ın üst donanım seviyelerinde masaj ve hafıza özelliğine sahip koltuklar bulunuyor.

    Pratik kullanıma özen gösterilen aracın iki tarafında da sürgülü kapı bulunuyor. Arka koltuklar 40:60 oranında katlanmanın yanı sıra ileri-geri kaydırılabiliyor. Bu da arka bagaj kapasitesinin 1,121 litreye kadar ulaşmasını sağlıyor. 

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